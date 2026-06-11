【大型会場デビュー×有名音楽プロデューサー】SVC MUSIC による新アイドルオーディションが始動！2026年11月デビュー予定！

株式会社SVC

このたび、「0.5秒で心を奪う、都市型ガーリーテクノポップアイドル」をコンセプトに掲げる

新アイドルグループの結成に伴い、新メンバーオーディションを開催いたします。

本プロジェクトは、都会的で洗練されたサウンドとガーリーな世界観を融合させ、

一瞬で人々の心を惹きつける新時代のアイドルグループの創出を目指すプロジェクトです。

デビュー前から大型ステージやメディア露出の機会を用意し、

活動開始と同時に多くの方々へグループの魅力を届けてまいります。

■本オーディションの特徴

■ 大型会場でのデビューが決定

デビュー前より大型アイドルイベントへの出演を予定。

多くの観客が集まるステージでアイドルとしての第一歩を踏み出し、

活動開始直後から大きな注目を集めることができます。

■ 都内大型ビジョンへの出演

都内大型ビジョンでのプロモーションを予定しており、デビュー前から幅広い層への認知拡大を実現。グループの存在を多くの人々へ届ける機会を創出します。

■ 第一線で活躍する音楽プロデューサー陣による楽曲提供

数々の大手企業CMや広告作品に携わり、Snow Man、佐野勇斗、綾瀬はるか、花江夏樹など、人気アーティスト・俳優・声優が出演・歌唱するCMの音楽プロデュースやボーカルディレクションを担当するYusuke Kasagi（株式会社青空）が本プロジェクトへ参加。

第一線で活躍するクリエイター陣による楽曲提供を通じて、グループの世界観を最大限に表現するとともに、メンバー一人ひとりの魅力を引き出してまいります。

経験の有無は問いません。

歌やダンスが好きな方、表現することが好きな方、新しいことに挑戦したい方など、

幅広い才能との出会いを期待しております。

本オーディションを通じて新たな可能性を秘めたメンバーを発掘し、

「0.5秒で心を奪う、都市型ガーリーテクノポップアイドル」として、

多くの方々の心に残る“特別な瞬間”を届けられるグループを目指していきます。

■オーディション概要

応募期限：2026年7月31日

対象：応募時点で18歳以上23歳未満の女性（未経験歓迎／経験者優遇）

費用：参加無料

二次審査以降の審査に参加可能な方

メンバー選出後、東京で活動可能な方

特定の事務所に所属していない方（弊社と専属契約可能な方）

心身ともに健康で、グループ活動に真剣に取り組める方

※未成年の場合は保護者の同意が必要です。

■オーディションのスケジュール

1次書類審査

web応募書類審査

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2次面接審査

1次選考通過にて案内いたします

↓

3次実技審査

2次選考通過にて案内いたします

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最終個別面談

実際に対面での面談を行います

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デビュー前練習期間

審査合格後はレッスンに参加していただき、性格や適性を見てステージデビューとなります

※オーディションに関わる交通費は自己負担でお願いいたします。

■運営会社について

本プロジェクトを運営する株式会社SVCは、Webマーケティング事業を中心に、

広告運用、自社メディア運営、アプリ開発など幅広いデジタル領域で事業を展開するIT企業です。

エンターテインメント事業においては、アイドルグループの運営に加え、ライブイベントの企画・制作、SNSプロモーション、広告展開、クリエイティブ制作など、グループ活動に必要な領域を総合的にサポートしています。

また、自社主催イベントの開催やファンコミュニティの形成にも積極的に取り組んでおり、

タレント・アーティストが継続的に活躍できる環境づくりを推進しています。

当社は単にアイドルグループを運営するだけでなく、一人ひとりの個性や可能性を見出し、その魅力を最大限に引き出しながら、世の中へ発信していくことを大切にしています。

本プロジェクトにおいても、メンバーの成長と挑戦を支えながら、多くの方々に愛されるエンターテインメントを創造し、IT企業として培ったマーケティングノウハウとエンターテインメント運営の実績を活かし、デビュー前から積極的なプロモーション展開を行っていきます。

■弊社所属グループ実績

弊社レーベル「SVCMUSIC」所属のアイドルグループ Sugar(ハート)Holic は、デビューから約120日でオリコン週間シングルランキング初登場4位を記録するなど、着実に実績を重ねています。

また、東海ラジオ・FM FUJIでの冠番組放送をはじめ、ファッション誌『bis』や『MARQUEE』への掲載、東名阪ツアーの開催など、ライブ・メディア・プロモーションの各分野で幅広く活動を展開しています。

2026年5月にはグループ初となるワンマンライブを開催し、多くのファンに支えられながら活動の幅を拡大。楽曲リリースやメディア出演、SNSプロモーションなどを通じて、多方面からグループの魅力を発信しています。

SVCMUSICでは、ライブ活動だけでなく、SNS運用、広告プロモーション、メディア展開、イベント企画などを総合的にサポートし、メンバー一人ひとりが成長できる環境づくりを大切にしています。

本プロジェクトにおいても、これまで培ってきたノウハウと実績を活かし、新たなアイドルグループの活動を全面的にバックアップしていきます。

■応募方法

下記公式サイトからオーディション公式LINEを追加し、応募フォーマットにて書類を提出。

https://shunren.svcmusic-audition.com/?afl=prtimes

【お問い合わせ先】

SVCMUSIC アイドルプロジェクト運営事務局

▼オーディション公式LINE

https://shunren.svcmusic-audition.com/mem/access?afl=IDOL_offical_PR

▼メールアドレス

info@svcmusicaudition.com