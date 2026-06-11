【7/1(水)～3(金)開催】スカイディスクが「ものづくり ワールド [東京] 2026（第4回 製造業DX展）」に出展します

株式会社スカイディスク

株式会社スカイディスク（本社：福岡県福岡市中央区、代表取締役CEO：内村 安里、以下「スカイディスク」）は、2026年7月1日（水）～3日（金）に東京ビッグサイトで開催される「ものづくり ワールド [東京] 2026」内の「第4回 製造業DX展」に出展いたします。本展示では、AIを活用した生産計画最適化ソリューション「最適ワークス」を中心に、製造現場が向き合う"属人化・人不足・ロス"といった壁を突破する取り組みや導入事例をご紹介します。

「ものづくり ワールド [東京] 2026」は、IT、DX製品、部品、設備、装置などを扱う企業が世界中から約2,000社出展する、日本最大級の製造業の展示会です。本展は製品カテゴリーごとに13の展示会で構成されており、スカイディスクは製造・生産・品質DXなどをテーマとした「製造業DX展」に出展いたします。

スカイディスクは、製造業で大きな課題となる「計画立案の属人化」「在庫・リードタイムの乱れ」「計画変更の負荷」といったテーマに正面から向き合い、AIが自動で最適な生産計画を立案するクラウドサービス「最適ワークス」のデモンストレーションを実施します。実際の画面を触りながら、AIがどのように工場の状況を読み取り、計画を整えるのかを"その場でリアルに理解できる"内容となっています。

さらに、導入後の変化を紹介する事例展示では、「明日からの改善がイメージできた」「自社で使う姿がはっきり見えた」とご好評いただいているポイントを中心に、成果につながったプロセスをご紹介します。AIやDXの相談が初めての方でも、専門スタッフが常駐しており、「自社にも適用できるのか」「どこから始めれば良いか」といった実務的な疑問に、会場で具体的にお答えします。

スカイディスクの展示ブースでは、AIによる計画自動化を体験いただけます。生産性向上や属人化解消など、現場の課題をご検討中の皆様にとって、実務で役立つ新しい発見をお持ち帰りいただける展示となっております。

なお、当日は株式会社ミライのゲンバ様と共同出展となっているため、帳票関係にお悩みの方もぜひお立ち寄りいただければ幸いです。

皆様のご来場を、心よりお待ちしております。

・イベント概要

名称：ものづくり ワールド [東京] 2026（第4回 製造業DX展）

会期：2026年7月1日（水）～3日（金）

会場：東京ビッグサイト（東京都江東区有明3-11-1）

ブース番号：W19-17

主催：RX Japan 合同会社

参加費：無料（※ご入場には事前の来場登録が必要です）

申し込み：下記ボタンよりご登録ください

申込はこちら :https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1704371811811987-53R

AIを活用したSaaS型 生産計画DXサービス 最適ワークス

生産計画・管理のDXを支援するAI×SaaSサービス（生産計画自動立案システム）です。

効率的にオーダーをこなす生産計画を、独自開発AIが立案。生産効率改善を支援することで業績改善をサポートします。

製品サイト：https://saiteki.works/

株式会社スカイディスク 会社概要

2013年の創業以来、製造業を中心に多数のDXプロジェクトに取り組んできました。そこで得た知見・ノウハウをサービス・プロダクトとして世の中に還元することが私たちの使命だと考えています。

「ものづくりを、もっとクリエイティブに」をミッションに、人が人にしかできない創造的な仕事に打ち込む世界の実現に向けて、AIを活用したDX支援にチャレンジしていきます。

本社所在地：福岡県福岡市中央区渡辺通5-10-18

代表者：代表取締役CEO 内村 安里

設立：2013年10月1日

事業内容：AIを活用したDX支援、AI搭載のクラウド型 生産計画DXサービス「最適ワークス」の開発・運営

会社サイト：https://skydisc.jp/

お問い合わせ先

株式会社スカイディスク アライアンスチーム

E-mail： saiteki-is@skydisc.jp

TEL：0120-29-1331

公式サイト：https://www.skydisc.jp

オンライン個別相談受付中（無料・事前予約制）：https://meetings.hubspot.com/hitomi-onodera/inquiry