ZETA、株主・投資家向け公式コーポレートアプリ「ZETA IR」をApp Storeにて提供開始
CX向上生成AIソリューション「ZETA CXシリーズ」を提供し、顧客体験価値の向上を支援するZETA株式会社(本社：東京都世田谷区、以下ZETA)は、このたび、ステークホルダーの皆様へ迅速かつ快適に情報をお届けする新たな窓口として、公式コーポレートアプリ「ZETA IR」をApp Storeにて提供開始いたしました。
ダウンロードはこちら :
https://apps.apple.com/jp/app/zeta-ir/id6737229578
本アプリは、ZETAのコーポレートサイトをスマートフォン環境に最適化し、手軽に閲覧可能にした公式アプリです。企業情報や製品情報、適時開示などのIRニュースを快適に閲覧できるほか、重要な情報を見逃さないプッシュ通知や「後で読む」機能など、アプリならではの便利な機能をご利用いただけます。
■「ZETA IR」の主な機能
・最新情報をプッシュ通知で受信
プレスリリースや決算情報、適時開示などのIRニュースをプッシュ通知で受け取ることができ、重要な情報をタイムリーに確認できます。
・気になる記事を「後で読む」に保存
プレスリリースや導入事例、決算資料などの記事を保存し、後からまとめて閲覧できます。保存した記事の既読・未読状況も確認可能です。
・保存した記事をキーワード検索
「後で読む」に保存した記事を対象に、タイトルや本文、URLをキーワード検索することができます。過去に保存した情報も素早く探し出せます。
・記事をワンタップで共有
閲覧中の記事をSNSやメールなどへ簡単に共有できます。気になる情報をスムースに共有することが可能です。
・コーポレートサイトへ快適にアクセス
企業情報や製品情報、IR情報、お問い合わせページなど、コーポレートサイトの各コンテンツへアプリから手軽にアクセスできます。
【アプリ概要】
アプリ名 ：ZETA IR
対応OS ：iOS
価格 ：無料
App Store URL：https://apps.apple.com/jp/app/zeta-ir/id6737229578
今後も、より快適にご利用いただけるアプリを目指し、機能改善やコンテンツ拡充に取り組んでまいりますので、ぜひご活用ください。
ZETAはAIを活用したデータ解析の強みを活かし、今後もユーザーおよびECサイト運営企業に有益なサービスを提供してまいります。
【公式SNS】
Xアカウント
[ https://twitter.com/zeta_cx ]
Facebookアカウント
[ https://www.facebook.com/zetacom ]
【CX向上生成AIソリューション ZETA CXシリーズ】
EC商品検索・サイト内検索エンジン ZETA SEARCH
[ https://zeta.inc/cx/products/zs ]
ハッシュタグ活用エンジン ZETA HASHTAG
[ https://zeta.inc/cx/products/zh ]
リテールメディア広告エンジン ZETA AD
[ https://zeta.inc/cx/products/za ]
レビュー・口コミ・Q&Aエンジン ZETA VOICE
[ https://zeta.inc/cx/products/zv ]
レコメンドエンジン ZETA RECOMMEND
[ https://zeta.inc/cx/products/zr ]
EC向けAIチャット ZETA TALK
[ https://zeta.inc/cx/products/zt ]
生成AI連携基盤 ZETA LINK for AI
[ https://zeta.inc/cx/products/zl ]
生成AI検索最適化サービス ZETA GEO
[ https://zeta.inc/cx/products/zg ]
ロイヤルティ向上エンジン ZETA ENGAGE
[ https://zeta.inc/cx/products/ze ]
ECキュレーションエンジン ZETA BASKET
[ https://zeta.inc/cx/products/zb ]
OMO・DXソリューション ZETA CLICK
[ https://zeta.inc/cx/products/zc ]
予測・パーソナライズソリューション ZETA DMP
[ https://zeta.inc/cx/products/zd ]
【問合せ先】
製品に関するお問合せ：info@zeta.inc
IRに関するお問合せ ：ir@zeta.inc
■ ZETA株式会社 https://zeta.inc(https://zeta.inc)
所在地 ：154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋2-11-22 サンタワーズセンタービル17F
設立 ：2005年8月
資本金 ：96百万円(2024年10月1日時点)
代表者 ：山崎 徳之
事業内容：CX向上生成AIソリューションの開発・販売