ZETA、株主・投資家向け公式コーポレートアプリ「ZETA IR」をApp Storeにて提供開始

ZETA株式会社

CX向上生成AIソリューション「ZETA CXシリーズ」を提供し、顧客体験価値の向上を支援するZETA株式会社(本社：東京都世田谷区、以下ZETA)は、このたび、ステークホルダーの皆様へ迅速かつ快適に情報をお届けする新たな窓口として、公式コーポレートアプリ「ZETA IR」をApp Storeにて提供開始いたしました。

ダウンロードはこちら :https://apps.apple.com/jp/app/zeta-ir/id6737229578

本アプリは、ZETAのコーポレートサイトをスマートフォン環境に最適化し、手軽に閲覧可能にした公式アプリです。企業情報や製品情報、適時開示などのIRニュースを快適に閲覧できるほか、重要な情報を見逃さないプッシュ通知や「後で読む」機能など、アプリならではの便利な機能をご利用いただけます。

■「ZETA IR」の主な機能

・最新情報をプッシュ通知で受信

プレスリリースや決算情報、適時開示などのIRニュースをプッシュ通知で受け取ることができ、重要な情報をタイムリーに確認できます。

・気になる記事を「後で読む」に保存

プレスリリースや導入事例、決算資料などの記事を保存し、後からまとめて閲覧できます。保存した記事の既読・未読状況も確認可能です。

・保存した記事をキーワード検索

「後で読む」に保存した記事を対象に、タイトルや本文、URLをキーワード検索することができます。過去に保存した情報も素早く探し出せます。

・記事をワンタップで共有

閲覧中の記事をSNSやメールなどへ簡単に共有できます。気になる情報をスムースに共有することが可能です。

・コーポレートサイトへ快適にアクセス

企業情報や製品情報、IR情報、お問い合わせページなど、コーポレートサイトの各コンテンツへアプリから手軽にアクセスできます。

【アプリ概要】

アプリ名 ：ZETA IR

対応OS ：iOS

価格 ：無料

App Store URL：https://apps.apple.com/jp/app/zeta-ir/id6737229578

今後も、より快適にご利用いただけるアプリを目指し、機能改善やコンテンツ拡充に取り組んでまいりますので、ぜひご活用ください。

ZETAはAIを活用したデータ解析の強みを活かし、今後もユーザーおよびECサイト運営企業に有益なサービスを提供してまいります。

【公式SNS】

Xアカウント

[ https://twitter.com/zeta_cx ]

Facebookアカウント

[ https://www.facebook.com/zetacom ]

【CX向上生成AIソリューション ZETA CXシリーズ】

EC商品検索・サイト内検索エンジン ZETA SEARCH

[ https://zeta.inc/cx/products/zs ]

ハッシュタグ活用エンジン ZETA HASHTAG

[ https://zeta.inc/cx/products/zh ]

リテールメディア広告エンジン ZETA AD

[ https://zeta.inc/cx/products/za ]

レビュー・口コミ・Q&Aエンジン ZETA VOICE

[ https://zeta.inc/cx/products/zv ]

レコメンドエンジン ZETA RECOMMEND

[ https://zeta.inc/cx/products/zr ]

EC向けAIチャット ZETA TALK

[ https://zeta.inc/cx/products/zt ]

生成AI連携基盤 ZETA LINK for AI

[ https://zeta.inc/cx/products/zl ]

生成AI検索最適化サービス ZETA GEO

[ https://zeta.inc/cx/products/zg ]

ロイヤルティ向上エンジン ZETA ENGAGE

[ https://zeta.inc/cx/products/ze ]

ECキュレーションエンジン ZETA BASKET

[ https://zeta.inc/cx/products/zb ]

OMO・DXソリューション ZETA CLICK

[ https://zeta.inc/cx/products/zc ]

予測・パーソナライズソリューション ZETA DMP

[ https://zeta.inc/cx/products/zd ]

【問合せ先】

製品に関するお問合せ：info@zeta.inc

IRに関するお問合せ ：ir@zeta.inc

■ ZETA株式会社 https://zeta.inc(https://zeta.inc)

所在地 ：154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋2-11-22 サンタワーズセンタービル17F

設立 ：2005年8月

資本金 ：96百万円(2024年10月1日時点)

代表者 ：山崎 徳之

事業内容：CX向上生成AIソリューションの開発・販売