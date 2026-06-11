ZETA、株主・投資家向け公式コーポレートアプリ「ZETA IR」をApp Storeにて提供開始

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ZETA株式会社

CX向上生成AIソリューション「ZETA CXシリーズ」を提供し、顧客体験価値の向上を支援するZETA株式会社(本社：東京都世田谷区、以下ZETA)は、このたび、ステークホルダーの皆様へ迅速かつ快適に情報をお届けする新たな窓口として、公式コーポレートアプリ「ZETA IR」をApp Storeにて提供開始いたしました。




ダウンロードはこちら :
https://apps.apple.com/jp/app/zeta-ir/id6737229578


本アプリは、ZETAのコーポレートサイトをスマートフォン環境に最適化し、手軽に閲覧可能にした公式アプリです。企業情報や製品情報、適時開示などのIRニュースを快適に閲覧できるほか、重要な情報を見逃さないプッシュ通知や「後で読む」機能など、アプリならではの便利な機能をご利用いただけます。



■「ZETA IR」の主な機能


・最新情報をプッシュ通知で受信


プレスリリースや決算情報、適時開示などのIRニュースをプッシュ通知で受け取ることができ、重要な情報をタイムリーに確認できます。


・気になる記事を「後で読む」に保存


プレスリリースや導入事例、決算資料などの記事を保存し、後からまとめて閲覧できます。保存した記事の既読・未読状況も確認可能です。


・保存した記事をキーワード検索


「後で読む」に保存した記事を対象に、タイトルや本文、URLをキーワード検索することができます。過去に保存した情報も素早く探し出せます。


・記事をワンタップで共有


閲覧中の記事をSNSやメールなどへ簡単に共有できます。気になる情報をスムースに共有することが可能です。


・コーポレートサイトへ快適にアクセス


企業情報や製品情報、IR情報、お問い合わせページなど、コーポレートサイトの各コンテンツへアプリから手軽にアクセスできます。



【アプリ概要】



アプリ名 　 　：ZETA IR


対応OS 　　 　：iOS


価格　　　 　 　：無料


App Store URL：https://apps.apple.com/jp/app/zeta-ir/id6737229578




今後も、より快適にご利用いただけるアプリを目指し、機能改善やコンテンツ拡充に取り組んでまいりますので、ぜひご活用ください。



ZETAはAIを活用したデータ解析の強みを活かし、今後もユーザーおよびECサイト運営企業に有益なサービスを提供してまいります。


【公式SNS】
Xアカウント


[ https://twitter.com/zeta_cx ]
Facebookアカウント


[ https://www.facebook.com/zetacom ]



【CX向上生成AIソリューション ZETA CXシリーズ】


EC商品検索・サイト内検索エンジン ZETA SEARCH


[ https://zeta.inc/cx/products/zs ]


ハッシュタグ活用エンジン ZETA HASHTAG


[ https://zeta.inc/cx/products/zh ]


リテールメディア広告エンジン ZETA AD


[ https://zeta.inc/cx/products/za ]


レビュー・口コミ・Q&Aエンジン ZETA VOICE


[ https://zeta.inc/cx/products/zv ]


レコメンドエンジン ZETA RECOMMEND


[ https://zeta.inc/cx/products/zr ]


EC向けAIチャット ZETA TALK


[ https://zeta.inc/cx/products/zt ]


生成AI連携基盤 ZETA LINK for AI


[ https://zeta.inc/cx/products/zl ]


生成AI検索最適化サービス ZETA GEO


[ https://zeta.inc/cx/products/zg ]


ロイヤルティ向上エンジン ZETA ENGAGE


[ https://zeta.inc/cx/products/ze ]


ECキュレーションエンジン ZETA BASKET


[ https://zeta.inc/cx/products/zb ]


OMO・DXソリューション ZETA CLICK


[ https://zeta.inc/cx/products/zc ]


予測・パーソナライズソリューション ZETA DMP


[ https://zeta.inc/cx/products/zd ]



【問合せ先】


製品に関するお問合せ：info@zeta.inc


IRに関するお問合せ　：ir@zeta.inc



■ ZETA株式会社　https://zeta.inc(https://zeta.inc)


所在地　：154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋2-11-22 サンタワーズセンタービル17F


設立　　：2005年8月


資本金　：96百万円(2024年10月1日時点)


代表者　：山崎　徳之


事業内容：CX向上生成AIソリューションの開発・販売