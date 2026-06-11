株式会社アースインフィニティ

株式会社アースインフィニティ（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：濱田幸一、以下「当社」）は、お客様、お取引先様をはじめとするステークホルダーの皆様からお預かりする個人情報の適切な管理を重要な経営課題の一つと位置付け、個人情報保護及び情報セキュリティ体制の強化に継続して取り組んでおります。

このたび当社は、一般財団法人日本情報経済社会推進協会（JIPDEC）が付与する「プライバシーマーク」の更新認定を受けましたので、お知らせいたします。

プライバシーマーク更新認定について

プライバシーマーク制度は、日本産業規格「JIS Q 15001 個人情報保護マネジメントシステム-要求事項」に基づき、個人情報を適切に取り扱う体制を整備・運用している事業者に対して付与される認証制度です。

当社は2018年の初回認定取得以来、継続してプライバシーマーク認定を維持しており、今回の更新認定により、個人情報保護マネジメントシステムの適切な運用及び継続的な改善が評価されたものと認識しております。

個人情報保護に対する当社の取り組み

当社は、電気・ガス業を中心に事業を展開しており、多くのお客様の個人情報を取り扱っております。

近年、デジタル化の進展に伴い、企業に求められる情報管理水準はますます高度化しており、個人情報保護及び情報セキュリティ体制の強化は、お客様からの信頼を支える重要な経営基盤であると考えております。

当社ではこれまで、

・個人情報保護に関する社内規程の整備

・従業員への教育・研修の継続実施

・管理体制及び運用ルールの定期的な見直し

・情報セキュリティ意識向上に向けた社内啓発活動

などを通じて、個人情報保護マネジメントシステムの継続的な運用強化に努めてまいりました。

今後の展望

当社は今後も、個人情報保護及び情報セキュリティ体制のさらなる高度化を図るとともに、コンプライアンス経営及びガバナンス強化を推進してまいります。

引き続き、お客様、お取引先様、株主・投資家の皆様から信頼される企業として、持続的な成長と中長期的な企業価値向上に努めてまいります。