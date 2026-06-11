建設DXの最前線を担う企業が集結「BIM PLUS.1 Summit 2026」6月23日開催

PLUS．１株式会社

PLUS.1株式会社（本社：東京都、以下 当社）は、建設業界におけるBIM（Building Information Modeling）の最新動向と実践事例を共有するイベント「BIM PLUS.1 Summit 2026」を、2026年6月23日（火）に開催いたします。

本イベントでは、建設業界のDX推進を担う実務者・意思決定層を対象に、最前線の取り組みや成功事例を深掘りするライブ配信とオンデマンドプログラムをお届けします。現在、オンライン視聴の事前登録を受付中です。

▶ 詳細・視聴登録はこちら（無料）

BIM-PLUS.1 Summit 2026 - 日本のBIMを加速する１Dayセミナー(https://www.bim-plus1.com/bim-plus1-summit-2026)

【イベント概要】

- 名称：BIM PLUS.1 Summit 2026

- ライブ配信日時：2026年6月23日（火）

- オンデマンド配信期間：6月23日～7月22日

- 参加費：無料（要事前登録）

- 主催：PLUS.1株式会社

【テーマ】

「挑戦｜標準化のその先へ データがつなぐ建設の未来」

建設業界では現在、データ標準化の取り組みが加速しています。

一方で、標準化そのものが目的化し、本来の価値創出に繋がっていないケースも少なくありません。

本イベントでは、

なぜ標準化が必要なのかその先にどのような価値があるのかデータ活用が建設業をどう変革するのか

といった本質的な問いに対し、実務を牽引してきた企業のリアルな事例をもとに議論します。

【注目ポイント】

1. 業界トップランナーによる実践事例

大手ゼネコン・設計事務所・パートナー企業が登壇し、実際の取り組みや意思決定の背景を共有

2. 成果だけでなく“プロセス”にフォーカス

成功事例の裏側にある意思決定や課題、試行錯誤を詳しく解説

【ケーススタディセッションでご登壇頂く企業・団体（50音順）】

株式会社大林組様

鹿島建設株式会社様

株式会社久米設計様

株式会社杉孝様

株式会社船場様

大成建設株式会社様

株式会社竹中工務店様

戸田建設株式会社様

西松建設株式会社様

株式会社日建設計様

株式会社日本設計様

一般社団法人 BIM標準情報活用協会（BIMSIA）

【こんな方におすすめ】

- BIM・建設DXの推進を担っている方

- 標準化やデータ活用の実務に関わっている方

- 建設業の生産性向上・業務改革に関心のある方

- 他社の実践事例からヒントを得たい方

PLUS.1株式会社 会社概要

PLUS.1（https://www.bim-plus1.com/）は、BIM分野に特化したコンサルティング企業です。戦略策定から導入、標準化、全社展開までを一貫して支援し、クライアントやパートナーと連携しながら、最適なBIM活用による企業価値の向上と社会課題の解決に寄与することを目指しています。