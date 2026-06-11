ボーダレス・ジャパン×福岡市、ソーシャルスタートアップの成長を支援する「Fukuoka Social Startup Acceleration」を始動

株式会社ボーダレス・ジャパン

株式会社ボーダレス・ジャパン（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：田口一成）は、福岡市が主催する、社会課題の解決と経済的成長の両立を目指すスタートアップを対象とした伴走型支援プログラム「Fukuoka Social Startup Acceleration」の運営事務局として、2026年6月11日（木）より参加企業の募集を開始いたします。

■ プログラム実施の背景と目的

近年、社会課題をビジネスの力で解決する「ソーシャルスタートアップ」が国内外で注目を集めています。しかし、社会的インパクトと事業成長の両立には高度な経営判断や資金調達、事業開発が求められ、一般的なスタートアップ支援だけでは十分に対応できないケースも少なくありません。

福岡市では、社会課題の解決と経済的成長の両立を目指すソーシャルスタートアップを支援する総合支援パッケージ「Fukuoka Social Startup Package」を実施しています。本パッケージは、社会課題や起業への関心を高める学びの機会から、事業立ち上げ期の支援、事業拡大に向けたアクセラレーションまで、起業家の成長フェーズに応じた3つのプログラムで構成されています。

「Fukuoka Social Startup Package」の詳細はこちら：https://socialstartup.city.fukuoka.lg.jp/

本プログラムは、「Fukuoka Social Startup Package」において、さらなる高みを目指すステージとなる「Acceleration（アクセラレーション）」プログラムです。社会や地域の課題解決に挑む市内のソーシャルスタートアップを対象に、事業成長や収益化に向けた伴走支援を行うことで、「社会課題解決」と「経済的成長」を両立する企業の創出とさらなる成長を目指します。



■ 本プログラムの特徴（支援内容）

第一線で活躍する社会起業家や投資家等による伴走支援やアドバイスを通じて、「社会課題の解決」と「経済的成長」の両立を目指す約8か月間のアクセラレーションプログラムです。

採択されたソーシャルスタートアップに対し、それぞれの課題や成長フェーズに応じたオーダーメイド型の支援を提供します。なお、支援対象となるソーシャルスタートアップは、公募により5社程度を採択します。

〇 オーダーメイド型の伴走支援

各採択スタートアップの状況や課題に応じて、適切なメンターや専門家・投資家とのマッチングを行い、事業成長をサポートします。

〇 第一線で活躍する起業家・投資家等によるサポート

社会課題解決と経済的成長の両立を実現する起業家をはじめ、各分野の専門家・投資家がメンターと

して伴走支援を行います。詳しくは次項をご参照ください。

〇 インプット講義・起業家/経営者によるメンタリングイベント等の開催

創業初期・事業拡大期に適切な講義や先輩起業家による公開メンタリング等の機会を提供します。

これらの伴走支援を通じて、採択スタートアップは、支援者や同期とのネットワークを築きながら、持続的な社会課題解決と事業成長に向けた経営基盤の強化に取り組みます。

◼︎メンターのご紹介

社会課題の解決に取り組むビジネスの実践者が、メンターとして事業開発を支援します。

■ 募集概要

■ 募集スケジュール

■オンライン説明会

- 永田 暁彦氏 UntroD Capital Japan 代表取締役社長- 奥田 浩美氏 株式会社ウィズグループ 代表取締役- 櫻本 真理氏 株式会社コーチェット 代表取締役- 春山 慶彦氏 株式会社ヤマップ 代表取締役CEO- 小森 勇太氏 ライフイズテック株式会社 取締役副社長COO/共同創業者- 田村 菜津紀氏 KIBOW社会投資ファンド プリンシパル- 流郷 綾乃氏 スパイスファクトリー株式会社 取締役CSO- 深井 喜翔氏 KAPOK JAPAN株式会社 代表取締役- 渡辺 麗斗氏 ベータ・ベンチャーキャピタル株式会社 代表取締役パートナー- 杉山サーシャ氏 株式会社COTEN 取締役- 田口 一成 株式会社ボーダレス・ジャパン 代表取締役CEO- 鈴木 雅剛 株式会社ボーダレス・ジャパン 代表取締役COO（順不同）メンターの一部をご紹介- 応募対象：〇創業概ね10年以内のソーシャルスタートアップ〇福岡市内に本店がある、または将来的に福岡市での登記を検討している〇プロダクト・サービスをローンチ済み、または試作品を保有している※その他の条件詳細については募集要項(https://drive.google.com/file/d/1ocndCo-1wquz-8wPEgrjSlL9gS_uD0o1/view?usp=sharing)を参照- 採択予定数： 5社程度- 参加費： 無料（対面プログラム参加時の交通費等は自己負担）- 実施期間： 2026年8月～2027年3月（約8カ月間）- 募集期間： 2026年6月11日(木) ～ 7月7日(火) 17:00- 選考期間： 7月上旬（書類選考）、7月中旬（面接選考）- キックオフ： 8月3日(月) 対面開催（福岡市内）

プログラムへの応募をご検討されている方は、まず公式サイトよりエントリーをお願いいたします。エントリーいただいた方全員に、プログラムの概要や支援内容をご紹介する説明動画をお送りします。

また、下記の日程でオンライン説明会を開催します。説明会では、ゲストをお招きしながら、本プログラムの特徴や魅力についてより詳しくお伝えします。

参加をご希望の方は、下記URLより必要事項をご入力のうえ、お申し込みください。

「社会起業家とインパクト投資家に聞く！事業拡大期のリアル」

日程：6月24日(水) 19:00～20:30

内容：

１.プログラム概要説明

２.社会起業家・インパクト投資家によるゲストトーク「先輩起業家とインパクト投資家に聞く！事業拡大期のリアル」

３.Q&A

登壇ゲスト：

・株式会社NIJIN 代表取締役 星野 達郎氏

・KIBOW社会投資ファンド プリンシパル 田村 菜津紀氏

【詳細・申込】https://socialaccelefko2026seminar.peatix.com

■ 詳細・応募方法

(1) 応募受付期間

2026年6月11日(木) ～ 7月7日(火) 17:00

(2) 応募方法

以下について応募受付期間の間に実施します。

１.公式webサイト内のエントリーフォームよりエントリー（仮応募）

２.自動返信メールにて送付される応募フォームより必要事項を記入・提出することにより応募

公式webサイト： https://socialaccelefko.city.fukuoka.lg.jp/(https://socialaccelefko.city.fukuoka.lg.jp/)

【本件に関するお問い合わせ先】

Fukuoka Social Startup Acceleration事務局

メールアドレス：FSSA_2026@borderless-japan.com

公式webサイト：https://socialaccelefko.city.fukuoka.lg.jp

◼︎株式会社ボーダレス・ジャパンについて

社会課題をビジネスで解決するソーシャルビジネスしかやらない会社として2007年に設立。貧困・環境・教育・ジェンダーなど、さまざまな社会問題を解決する45の事業を世界15ヵ国で展開・2024年度の売上は100億円に及ぶ。社会起業家を次々と生み出すエコシステムが評価され、「グッドデザイン賞 ビジネスモデル部門(2019)」「大切にしたい会社大賞・審査員特別賞(2019)」「CSA賞～20代に薦めたい「次世代型人材」創出企業～」を受賞。2023年10月、社会課題解決を次のステージに進めるべく新パーパス「SWITCH to HOPE 社会の課題を、みんなの希望へ変えていく。」を発表。より多くの人が、ともに良い社会を目指すための仕組みづくりを目指す。

公式サイト：https://www.borderless-japan.com/

会社名：株式会社ボーダレス・ジャパン

所在地：福岡市中央区天神3-1-1 天神フタタビル4F

設立 ：2007年

代表者：代表取締役CEO 田口一成

事業内容：社会問題の解決を目的とした事業展開（ハーブティー事業、革製品事業、クラウドファンディング事業、ソーシャルビジネススクール事業）