アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社、「統合報告書2026」

アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社

ゲストハウス型婚礼施設「ララシャンス」や人財事業や食品事業、ホテル観光事業を展開するアイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社（本社：佐賀県伊万里市新天町、代表取締役社長：中嶋 大祐、以下IKKHD）が、「統合報告書2026」を本日、当社WEBサイトにて公開しました。

当社グループのパーパスである「ご縁ある人々の笑顔と幸せ」の実現に向けた価値創造の取り組みをお客さま、株主さま、地域社会をはじめとするステークホルダーの皆さまへお伝えするために発行いたしました。創業から現在、そして今後「グローバル企業」向けての成長戦力を中心に構成しており、当社の目指す姿へ、当社ならではの資本やビジネスモデルがどのように経済価値と社会価値を生み出しているかを財務、非財務の両面からお伝えしております。本統合報告書を起点にステークホルダーの皆さまと双方向のコミニケーションを活発化させることで企業価値のさらなる向上につなげてまいります。

統合報告書2026概要

■公開日：2026年６月11日

■掲載URL：https://www.ikk-grp.jp/ir/irnews/IRNews-202606110-4/main/0/link/Integrated%20Report2026.pdf

主な内容：

01 私たちが大切にしていること

- IKKが大切にしてきた経営基盤

- IKKとは

- 成長の軌跡

- グローバル企業に向けて

02 トップコミットメント

- 会長・社長対談

03 長期拡大の確かな裏付け

- ネクストっボードメンバー座談会

04 価値創造の全体像

- ウエディング業界の全体像

- 価値観同モデル

- 経営資本と競争優位性

- 理念を軸とした「人財基盤」の構築

- 理念で結ばれたプロフェッショナル組織

- 長期収益を支える「独自の出店戦略」および卓越した

ブランドの確立

- 事業環境認識と今後の方向性

- 経営戦略

- 財務戦略

05 持続可能性の担保

- コーポレート・ガバナンス

- 重要課題への取り組み

06 データ

- 10 か年ハイライト

- セグメント別概況

- 会社概要／株式情報

※ニュースリリースに記載された情報は、発表時現在のものです。最新の情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

2026年10月期 中間期決算発表

本日、中間期決算発表を行っております。最新の決算情報も合わせてご覧くださいませ。

■公開日：2026年６月11日

■掲載URL：https://www.ikk-grp.jp/ir/library.html

本件に関する報道関係からのお問い合わせ先

アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社

経営企画室

Tel.050-3539-1122

Fax.092-937-7031

info-ir@ikk-grp.jp

〒811-2245福岡県糟屋郡志免町片峰3-6-5

会社概要

[社名] アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社

[証券コード] 2198東証プライム

[住所] 佐賀県伊万里市新天町722-5

[設立] 1995年11月1日

[資本金] 351百万円

[代表者] 代表取締役社長 中嶋 大祐

[売上高] 2025年10月期連結売上高22,455百万円

[ホームページ] https://www.ikk-grp.jp/

[事業内容]

グループ会社の経営管理等、挙式・披露宴に関する企画・運営等のサービスの提供

[グループ会社] アイ・ケイ・ケイ株式会社

PT INTERNATIONAL KANSHA KANDOU INDONESIA

アイケア株式会社

株式会社明徳庵

Ambihone株式会社

アイ・ケイ・ケイユナイテッドリンク株式会社