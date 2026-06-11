TVアニメ『NARUTO-ナルト- 疾風伝』×モンスト初コラボを6月12日（金）12：00より開催！

株式会社MIXI

株式会社MIXI（東京都渋谷区、代表取締役社長 上級執行役員 CEO：木村 弘毅）は、スマホアプリのひっぱりハンティングRPG「モンスターストライク」（以下モンスト）において、TVアニメ『NARUTO-ナルト- 疾風伝』とのコラボを2026年6月12日（金）12：00より開催します。

本コラボイベントでは、『NARUTO-ナルト- 疾風伝』のキャラクターがコラボガチャをはじめ、コラボクエストやログイン、ミッションクリア報酬などで多数登場します。

さらに、抽選でコラボオリジナルグッズなどが当たるキャンペーンを実施するほか、本コラボを記念して、コラボイラストを使用したオリジナルグッズを6月12日（金）よりモンスト公式オンラインストア「モンストア」にて販売します。本コラボの詳細については、モンスト公式サイト内のお知らせをご確認ください。

＜モンスト公式サイトお知らせ＞https://www.monster-strike.com/news/20260611_1.html(https://www.monster-strike.com/news/20260611_1.html)

＜コラボ開催期間＞ 2026年6月12日（金）12：00～2026年7月2日（木）11：59

【ガチャで登場するキャラクター】※敬称略「NARUTO-ナルト- 疾風伝 Vol.1」光属性 ★6仙人モード うずまきナルト（獣神化）CV：竹内順子

水属性 ★6復讐に轟く雷鳴 うちはサスケ（獣神化）CV：杉山紀彰

火属性 ★6戦場に咲く豪拳 春野サクラ（獣神化）CV：中村千絵

木属性 ★5木遁忍術の使い手 ヤマト（進化）CV：小山力也

闇属性 ★5暗部養成部門“根” サイ（進化）CV：日野聡

「NARUTO-ナルト- 疾風伝 Vol.2」木属性 ★6コピー忍者 はたけカカシ（獣神化）CV：井上和彦

闇属性 ★6奈良家秘伝の影真似 奈良シカマル（獣神化）CV：森久保祥太郎

火属性 ★6ガマ仙人 自来也（獣神化）CV：大塚芳忠

光属性 ★5八卦掌の使い手 日向ネジ（進化）CV：遠近孝一

水属性 ★5木ノ葉の美しき碧い野獣 ロック・リー（進化）CV：増川洋一

【コラボスターターパック】※敬称略木属性 ★6五代目風影 我愛羅（獣神化）CV：石田彰

【ログインで入手できるキャラクター】※敬称略水属性 ★6復讐の小隊 “鷹”（進化）CV：杉山紀彰（サスケ）

【木ノ葉隠れの里デイリーミッションで入手できるキャラクター】※敬称略木属性 ★6木ノ葉隠れの猪鹿蝶 第十班（進化）CV：森久保祥太郎（シカマル）柚木涼香（いの）伊藤健太郎（チョウジ）

【コラボクエスト登場キャラクター】※敬称略火属性 ★6赤砂のサソリ（進化）CV：櫻井孝宏

水属性 ★6元・忍刀七人衆 干柿鬼鮫（進化）CV：檀臣幸

木属性 ★6永遠の命を求める忍 大蛇丸（進化）CV：くじら

光属性 ★6粘土造形師 デイダラ（進化）CV：川本克彦

闇属性 ★6“暁”の不死コンビ 飛段＆角都（進化）CV：てらそままさき（飛段）土師孝也（角都）

■コラボイラストを使用したオリジナルグッズを期間限定で販売！

本コラボを記念して、コラボイラストを使用したオリジナルグッズをモンスト公式オンラインストア「モンストア」にて販売いたします。

【グッズ一覧】

１.TVアニメ『NARUTO-ナルト- 疾風伝』×モンスターストライク 巻物風サマーブランケット 価格：4,600円（税込）

２.TVアニメ『NARUTO-ナルト- 疾風伝』×モンスターストライク ジオラマアクリルスタンド価格：各2,600円（税込）

３.TVアニメ『NARUTO-ナルト- 疾風伝』×モンスターストライク 缶バッジコレクション価格：600円（税込）※ランダム封入

➃TVアニメ『NARUTO-ナルト- 疾風伝』×モンスターストライク 缶バッジコレクション グッジョブスタンプ価格：600円（税込）※ランダム封入

【「モンストア」オリジナルグッズ取扱概要】

・販売期間 ：2026年6月12日（金）12：00～7月2日（木）11：59 ※なくなり次第販売終了となります。

・商品発送日：9月下旬～10月上旬頃より順次発送予定

・ モンストグッズ公式オンラインストア「モンストア」：https://tinyurl.com/ymtd333h(https://tinyurl.com/ymtd333h)

■コラボ開催を記念して2つのキャンペーンを実施

【1】TVアニメ『NARUTO-ナルト- 疾風伝』×モンストコラボ開催記念！忍術印結びキャンペーン

■概要

モンストキャンペーン公式Xアカウントをフォローし、キャンペーン対象ポストから印を結ぶゲームに挑戦のうえ、結果画面から指定ハッシュタグ付きで投稿すると、後日抽選でA賞「ジオラマアクリルスタンド」セットや、B賞「最高の一杯（ラーメン1杯分）」が当たるキャンペーンを実施します。

■開催期間

2026年6月11日（木）18：00～7月2日（木）11：59

■参加方法

１.モンストキャンペーン公式X（https://x.com/monst_campaign(https://x.com/monst_campaign)）をフォロー

２.2026年6月11日（木）18：00頃に同アカウントより投稿されるキャンペーン対象ポストから

キャンペーンページを開く

３.印を結ぶゲームに挑戦する

４.結果画面の「結果をポストして豪華賞品に応募」ボタンから、指定ハッシュタグ「#忍術印結び」が

記載されたポストを投稿する

５.キャンペーン期間終了後、A賞・B賞の抽選結果を当選者のみにモンストキャンペーン公式Xから

ダイレクトメッセージで連絡します

■賞品

【A賞】「ジオラマアクリルスタンド」セット・・・10名様

【B賞】最高の一杯（ラーメン1杯分）・・・300名様

※日本国内の一蘭店舗にて「ラーメン1杯」をお召し上がりいただけるチケットです。

価格が異なる一部店舗については、差額を現金にてお支払いいただく場合がございます。

【2】TVアニメ『NARUTO-ナルト- 疾風伝』×モンストコラボ開催記念！引用ポストキャンペーン

■概要

モンストキャンペーン公式Xアカウントをフォローし、期間中に投稿されるキャンペーン対象ポストを指定ハッシュタグ付きで引用ポストすると、もれなく賞品が当たるキャンペーンを実施します。

対象ポストのスレッドにある抽選URLから、その場で「サーティワン バラエティボックス レギュラー4コ入りギフト券」や「宮崎県産 有田牛 おまかせ特上焼肉（500g）」、もしくは「モンストポイント5ポイント」が必ず当たる抽選に参加できるほか、後日抽選で「『缶バッジコレクション』ランダム3個セット」なども当たります。

※「モンストポイント5ポイント」は、抽選URLでその他の賞品に当選されなかった方のみが対象

■開催期間

1回目：2026年6月12日（金）10：00～6月13日（土）9：59

2回目：2026年6月13日（土）10：00～6月14日（日）9：59

■参加方法

＜1回目＞

１.モンストキャンペーン公式X（https://x.com/monst_campaign）をフォロー

２.2026年6月12日（金）10：00頃に同アカウントより投稿されるキャンペーン対象ポストを、

指定ハッシュタグ「#忍者とは忍び弾く者」をつけて引用ポストする

３.キャンペーン対象ポストのスレッドにある抽選URLから【A賞】の抽選結果を確認する

４.キャンペーン期間終了後、【B賞】の抽選結果を当選者のみにモンストキャンペーン公式Xから

ダイレクトメッセージで連絡します。

＜2回目＞

１.モンストキャンペーン公式X（https://x.com/monst_campaign）をフォロー

２.2026年6月13日（土）10：00頃に同アカウントより投稿されるキャンペーン対象ポストを、

指定ハッシュタグ「#まっすぐ自分の弾き方は曲げねェ」をつけて引用ポストする

３.キャンペーン対象ポストのスレッドにある抽選URLから【C賞】の抽選結果を確認する

４.キャンペーン期間終了後、【D賞】の抽選結果を当選者のみにモンストキャンペーン公式Xから

ダイレクトメッセージで連絡します

■賞品

＜1回目＞

【A賞】 「サーティワン バラエティボックス レギュラー4コ入りギフト券」・・・100名様

※「バラエティボックス レギュラーサイズ ４コ入り」1点と店頭で交換していただけるチケットです。

店頭でレギュラーサイズのフレーバーを4個お選びいただけます。全国のサーティワン アイスクリーム

店舗でお使いいただけます。一部ご利用いただけない店舗がございます。

【B賞】 「缶バッジコレクション グッジョブスタンプ」ランダム3個セット・・・10名様

【参加賞】モンストポイント5ポイント

＜2回目＞

【C賞】 宮崎県産 有田牛 おまかせ特上焼肉（500g）・・・10名様

※ロース・バラ・モモの霜降りの強い部位のみを使用した焼肉用のお肉です。

多様な味わいを楽しんで頂けます。冷凍便でお届けします。

・賞味期限：出荷日より30日

・解凍後の消費期限：解凍日を含め3日(保存温度4℃以下で保存してください)

※解凍後は消費期限にかかわらずお早めにお召し上がりください。

【D賞】 「缶バッジコレクション」ランダム3個セット・・・10名様

【参加賞】モンストポイント5ポイント

※モンストポイント

モンストWebショップ（https://webshop.monster-strike.com/(https://webshop.monster-strike.com/)）や関連サービスの利用・キャンペーン参加で貯まり、オーブやゲーム内アイテムなどと交換できるポイントプログラムです。オーブやゲーム内アイテムなど、指定された商品と交換できます。

■『NARUTO-ナルト-』

「週刊少年ジャンプ」にて連載していた、岸本斉史による少年漫画。1999年の連載開始からまたたく間に人気を博し、2014年に700回をもって連載終了。

主人公の忍者うずまきナルトが、ライバルとの死闘や過去の因縁を乗り越えて木ノ葉隠れの里の長・火影(ほかげ)を目指す姿が世界中で人気を博し、60以上の国と地域で展開する単行本の累計発行部数は2億5000万部を突破。

2002年からテレ東系列にてTVアニメが放送され、2007年からは『NARUTO-ナルト- 疾風伝』として2017年3月まで放送。2022年10月にはテレビ放送20周年を迎えた。劇場版アニメも11作を公開。TVアニメは現在世界145以上の国と地域で展開され、世界中から愛されている国民的作品である。

アプリ、ゲーム、グッズなどの数々の展開のほか、展覧会や2.5次元ミュージカル、音楽フェス、歌舞伎などその展開は多岐にわたる。

『NARUTO-ナルト-』オフィシャルサイト

https://naruto-official.com/(https://naruto-official.com/)

(C)岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ

■モンスターストライク < https://www.monster-strike.com(https://www.monster-strike.com) >

スマートフォンの特性を活用した、誰でも簡単に楽しめる爽快アクションRPGです。自分のモンスターを指で引っぱって弾き、敵のモンスターに当てて倒していくターン制のゲームで、壁やモンスターへの“跳ね返り”や“ぶつかり”をうまく活用することで、クエストを攻略していきます。一緒にいる友だちと最大4人まで同時に遊べる協力プレイ（マルチプレイ）が特徴です。2013年10月の提供開始より多くのユーザーの皆さまにご利用いただき、2025年12月時点では世界累計利用者数が6,500万人を突破しました。

■アプリ概要

ゲーム名 モンスターストライク

カテゴリ ゲーム（アクションRPG）

プレイ料金 無料（一部有料／アイテム課金あり）

対応機種（OS）【iOS】iOS15.0以上

【Android(TM)】Android 7.0以上

（Android 7.0未満は動作不可）

利用方法 ・各ストアで「モンスト」を検索

【iOS】https://itunes.apple.com/jp/app/id658511662?mt=8

【Android】https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.mixi.monsterstrike

■株式会社MIXI < https://mixi.co.jp/(https://mixi.co.jp/) >

MIXIは、「豊かなコミュニケーションを広げ、世界を幸せな驚きで包む。」というパーパス（存在意義）のもと、「mixi」や「モンスターストライク」、「家族アルバム みてね」、「TIPSTAR」など、友人や家族間で一緒に楽しむコミュニケーションサービスを提供しています。私たちが大切にしている"ユーザーサプライズファースト"の精神のもと、当社のミッションである、ただつながるのではなく、濃く深い、より豊かなコミュニケーションを生む「心もつながる」場と機会を創造し続けることで、感情豊かな心の通い合う社会の実現に貢献してまいります。

※MIXIおよびモンスターストライクの名称、これらに関連する商標およびロゴは、株式会社MIXIの商標および登録商標です。