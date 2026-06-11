森と水をテーマにした自然体験プログラム　サントリー水育(みずいく)「森と水の学校」募集開始

サントリーホールディングス株式会社

サントリーホールディングス（株）は、次世代環境教育「水育(みずいく)」の一環として毎年実施している「森と水の学校」について、「白州校（山梨県）」「北アルプス校（長野県）」「奥大山校（鳥取県）」「阿蘇校（熊本県）」全４校の２０２６年開催分参加者を、６月１１日（木）から募集開始します。

「水育」は、未来に水を引き継ぐためにできることを子どもたちと共に考える、当社独自の次世代環境教育プログラムです。国内では２００４年から、「サントリー 天然水の森」の始まりの地である「同 阿蘇」でプログラムを開始しました。現在は、森の探検や水に触れる体験、当社工場見学を通して学ぶ「森と水の学校」と、小学校の授業の中で映像や対話を通して学ぶ「出張授業」の２つを柱に活動を展開しています。

また、「水育」の活動は日本にとどまらず、当グループが事業を展開する海外にも広がっています。水を取り巻く状況や課題は地域ごとに異なることから、水循環や水の大切さを伝えることに加え、衛生意識の向上など各地域の実情に即したプログラムを展開し、グローバルな次世代環境教育を推進しています。２０１５年にベトナムで開始して以降、現在はアジア・欧州・オセアニアの計９カ国（日本含む）で実施しており、２０２５年までの国内外累計参加者数は１７９万人を超えています。

サントリーグループの製品は、水をはじめとする自然に支えられています。その恵みに生かされている企業として、未来に水や自然を引き継ぐために、当グループは今後も「水育」プログラムを通じて子どもたちの主体的な学びを一層深めていきます。

― 記 ―

▼対象

小学校３-６年生とその保護者

▼定員

白州校、北アルプス校 各回３０名

奥大山校、阿蘇校 各回４０名

※各校先着順、定員になり次第募集終了

▼申込開始

２０２６年６月１１日（木）

▼参加費

無料

※交通費等は、お客様のご負担となります

▼開催日程

７-８月の土日・祝日を中心に各校複数の日程で開催

▼申込・その他詳細は以下ホームページをご覧ください。

https://mizuiku.suntory.jp/gakko/

▼お申込みに関するお客様からの問い合わせ先

サントリー水育事務局「森と水の学校」係

ＴＥＬ 0120-090-017（フリーダイヤル）

受付時間 ９：３０～１７：３０ 月～金（土・日・祝を除く）

▼サントリーグループのサステナビリティ

https://www.suntory.co.jp/sustainability/

▼サントリーグループの「水資源」

https://www.suntory.co.jp/sustainability/env_water/

▼サントリー「水育」ホームページ

https://suntory.jp/MIZU-IKU/

以上