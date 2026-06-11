認定NPO法人CHARM事務局長と大阪市立総合医療センター 感染症内科部長が登壇！ だれひとり取り残されない共生社会「関西グローバルヘルス(KGH)の集い 」オンラインセミナー開催

公益社団法人日本WHO協会関西グローバルヘルス（KGH）の集い だれひとり取り残されない外国人医療

関西グローバルヘルス(KGH)の集い（主催：公益社団法人日本WHO協会（大阪市中央区）、代表：中村 安秀理事長）では、2026年6月30日(火)にオンラインにて「だれひとり取り残されない共生社会 “日本語が得意でない外国にルーツを持つ人のいのちと健康を守る編Part2”を開催いたします。

話題提供者として、患者を支援する立場から、すべての人が健康に過ごせる社会をめざしてHIV陽性の人、日本語以外の言葉を話す人をサポートし、協働する市民団体『認定NPO法人CHARM』事務局長竹野氏と、医療者としての立場から、『大阪市立総合医療センター感染症内科』部長白野氏を迎え、近年の在留外国人の急増でさらに顕在化している、日本語が得意でない外国にルーツを持つ人の医療アクセス問題やヘルスケアワーカーへの期待について語っていただきます。オンライン開催で参加費無料、参加資格条件無しです。※URLをお送りするための事前登録は必要です。



【イベント申込ページ】https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_EanYtPd2RlKwQ4kfL_8flw#/registration

在留外国人の急増でさらに顕在化している日本語が不得手な外国人の医療問題を解説！

令和７年末現在における在留外国人数は、412万5,395人となり、前年末（376万8,977人）に比べ、35万6,418人増加しました。このように近年在留外国人数は急増しており、大阪・兵庫だけでも5年で＋１6万人となっています。それに伴いさまざまな問題が出てきていますが、その中で私どもは、日本語が不得手な外国にルーツを持つ人の医療アクセス問題を取り上げました。それが「だれひとり取り残されない外国人医療」事業です。

「関西グローバルヘルス (KGH) の集い」について

グローバルヘルスに関する諸問題について、あらゆる角度から、自由闊達に議論ができる場の提供を目的に始められた集い（参加費無料、参加資格条件無し）です。

今年度の KGH の集いの企画主旨について

2015年に「持続可能な開発目標（SDGs）」が採択された第70回国連総会では、SDGsは「わたしたちの世界を変革する持続可能な開発のための2030 アジェンダ」と呼ばれていました。そして、前文においては、「この偉大な共同の旅に乗り出すにあたり、我々は誰も取り残されないことを誓う。そして我々は、最も遅れているところに第一に手を伸ばすべく努力する（外務省仮訳）」という誓いの文言が刻まれていました。

国と国の間の格差だけでなく、同じ国で暮らしていても、経済的、地理的、社会的な差異による格差が、命の格差に直結しています。世界中で許容することのできないほどの理不尽な格差に満ちあふれているからこそ、「わたしたちの世界を変革する」必要があるというのが、SDGsの背景にある最も重要なメッセージでした。

今年度の KGH の集いでは、日本国内における課題に焦点を当て、言語や社会的背景の違いによって医療へのアクセスに困難を抱える人々の現状を共有し、いのちと健康を守るための具体的な取り組みについて考えます。

日本WHO協会は、日本民間公益活動連携機構 (JANPIA) の休眠預金活用事業「だれひとり取り残されない外国人医療」の資金分配団体で、公募で採択した３つの実行団体と協働、言語や国籍に関わらず医療機関で安心して保健医療サービスが受けられる社会になることをめざしています。方々にご登壇いただきます。日本WHO協会は資金分配団体として本事業に関わっており、３つの実行団体の方々と協力して、言語や国籍に関わらず医療機関で安心して保健医療サービスが受けられる社会になることをめざしています。

本年度のKGHでは、上記の３つの実行団体に関係する方々に順番に登壇していただき、「だれひとり取り残されない外国人医療」に関連する内容でお話ししていただき、その後パネルディスカッションを行います。

「だれひとり取り残されない共生社会 ～ いのちと健康を守る ～」 第2回開催概要

【日 時】: 2026年 6月30日 (火) 19 : 00 ～ 20 : 30 (ZOOM Webinar)

【プログラム】

◆ オープニング:

「休眠預金等活用事業について」

中田大三氏（日本WHO協会プログラムオフィサー）

◆ 話題提供 :

「外国籍ヘルス・ケアワーカーの養成について-だれひとり取り残されない共生社会の実現のために-」

竹野翠氏（認定NPO法人CHARM）

「医療機関側からヘルス・ケアワーカーへ期待すること」

白野倫徳氏（大阪市立総合医療センター・感染症内科部長）

◆ ミニ ・ パネルディスカッション :

進行 : 中村 安秀 氏 (日本 WHO 協会 理事長)

【団体概要】

団体名：公益社団法人日本WHO協会

本社所在地：〒540-0029 大阪市中央区本町橋2番8号 大阪商工会議所5F

代表理事：中村安秀理事長

事業内容：世界保健機関（ＷＨＯ）憲章の精神を普及徹底し、その事業の目的達成に協力し、我が国及び海外諸国の国民の健康増進に寄与することを目的とした活動を行う。

設立： 1965年４月20日

HP：https://japan-who.or.jp/

＜報道関係の方からのお問い合わせ先＞

公益社団法人日本WHO協会 KGH担当：中田

MAIL：kansai.gh.tsudoi@gmail.com

TEL：会社 06-6944-1110

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