創立150周年記念事業の開始
ごうぎんは、2028年12月1日に、当行の最も古い源流である「津和野第五十三国立銀行」の創立から150周年を迎えます。これを記念し、キャッチフレーズを制定するとともに、下記のとおり創立150周年記念事業を開始しますので、お知らせいたします。
記
１．創立150周年記念事業の実施
（１）創立記念日
2028年12月1日
（２）記念事業の目的
この大きな節目に向け、地域の皆様、お客様をはじめとするステークホルダーの皆様へ感謝の気
持ちを込めるとともに、これまで築いてきた歴史、信頼、実績を力に変え、未来に向けた新たな
一歩を踏み出すため、創立記念日に向けて、記念事業を順次実施してまいります。
（３）第一弾記念事業
世界遺産「石見銀山」のある島根県大田市大森町において、「ごうぎんのかさシェア」プロジェ
クトを開始します。なお、石見銀山での実施状況を踏まえ、今後は他地域への展開も視野に入れ
た取り組みとして検討を進めてまいります。
２．キャッチフレーズ
＆ GOGIN ～150年の歩みを力に、挑戦のその先へ～
（１）選定プロセス
行職員から寄せられた64案をもとに、上位案を組み合わせて決定しました。
（２）意図
１.「＆ GOGIN（アンドごうぎん）」
“ごうぎんとともに”という想いのもと、つながり・伴走・共創を大切にしながら、お客様や地
域に寄り添っていきたいというメッセージを込めています。
２.サブフレーズ「150年の歩みを力に、挑戦のその先へ」
これまで積み重ねてきた歴史・信頼・実績を礎に、未来に向け変革し続ける意志を込めています。
（３）ロゴマーク
今後、キャッチフレーズにあわせて、当行の障がい者雇用事業所「チャレンジドまつえ」の職員
が描いた絵画を活用し、150周年記念事業ロゴマークを制作する予定です。
３．「ごうぎんのかさシェア」プロジェクト
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/94297/table/54_1_98efa09c079f686aadbf015c3fec9c20.jpg?v=202606110951 ]
＜6月11日に開催したセレモニーの様子＞
（前列左から）6B代表 小野 哲郎 様、（一社）石見銀山みらいコンソーシアム 代表理事 松場 忠 様
山陰合同銀行 代表取締役頭取 吉川 浩、執行役員石見営業本部長 三島 淳
以上
（ご参考）
【当行の歩み】
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/94297/table/54_2_eeb89cead27353975219b561647410fe.jpg?v=202606110951 ]