創立150周年記念事業の開始

株式会社山陰合同銀行

ごうぎんは、2028年12月1日に、当行の最も古い源流である「津和野第五十三国立銀行」の創立から150周年を迎えます。これを記念し、キャッチフレーズを制定するとともに、下記のとおり創立150周年記念事業を開始しますので、お知らせいたします。

記

１．創立150周年記念事業の実施

（１）創立記念日

2028年12月1日

（２）記念事業の目的

この大きな節目に向け、地域の皆様、お客様をはじめとするステークホルダーの皆様へ感謝の気

持ちを込めるとともに、これまで築いてきた歴史、信頼、実績を力に変え、未来に向けた新たな

一歩を踏み出すため、創立記念日に向けて、記念事業を順次実施してまいります。

（３）第一弾記念事業

世界遺産「石見銀山」のある島根県大田市大森町において、「ごうぎんのかさシェア」プロジェ

クトを開始します。なお、石見銀山での実施状況を踏まえ、今後は他地域への展開も視野に入れ

た取り組みとして検討を進めてまいります。

＆ GOGIN ～150年の歩みを力に、挑戦のその先へ～

２．キャッチフレーズ

（１）選定プロセス

行職員から寄せられた64案をもとに、上位案を組み合わせて決定しました。

（２）意図

１.「＆ GOGIN（アンドごうぎん）」

“ごうぎんとともに”という想いのもと、つながり・伴走・共創を大切にしながら、お客様や地

域に寄り添っていきたいというメッセージを込めています。

２.サブフレーズ「150年の歩みを力に、挑戦のその先へ」

これまで積み重ねてきた歴史・信頼・実績を礎に、未来に向け変革し続ける意志を込めています。

（３）ロゴマーク

今後、キャッチフレーズにあわせて、当行の障がい者雇用事業所「チャレンジドまつえ」の職員

が描いた絵画を活用し、150周年記念事業ロゴマークを制作する予定です。

３．「ごうぎんのかさシェア」プロジェクト[表1: https://prtimes.jp/data/corp/94297/table/54_1_98efa09c079f686aadbf015c3fec9c20.jpg?v=202606110951 ]

＜6月11日に開催したセレモニーの様子＞

（前列左から）6B代表 小野 哲郎 様、（一社）石見銀山みらいコンソーシアム 代表理事 松場 忠 様

山陰合同銀行 代表取締役頭取 吉川 浩、執行役員石見営業本部長 三島 淳

以上

（ご参考）

【当行の歩み】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/94297/table/54_2_eeb89cead27353975219b561647410fe.jpg?v=202606110951 ]