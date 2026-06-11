EPEX、ワールドツアー東京公演「EPEX 4th CONCERT ＜ECHO＞ in TOKYO」を8月に開催決定！最新アルバム『韶華: Epilogue』を携え、ヒューリックホール東京で昼夜2公演

CJ ENM Japan 株式会社

・EPEX 4th CONCERT <ECHO> in TOKYOの開催が今年8月に決定

・7月よりスタートするワールドツアーの一環として東京公演を開催

・日本ファンクラブ先行は6月18日(木)より抽選受付開始

C9エンターテインメント所属のボーイズグループ・EPEXによる単独コンサート「EPEX 4th CONCERT <ECHO> in TOKYO」の開催が、2026年8月21日（金）にヒューリックホール東京にて決定いたしました。

本公演は、7月の韓国公演を皮切りにアジア各国を巡るワールドツアーの一環として開催される東京公演です。

EPEXならではの完成度の高いパフォーマンスと、最新アルバムの世界観を感じられるステージに期待が高まります。

EPEXは、6月9日に7thミニアルバム『韶華: Epilogue』をリリースし、タイトル曲「ECHO」を公開。

今回のアルバムは、2024年より展開してきた「韶華」シリーズの最後を飾る作品で、青春の物語を繊細かつ感覚的に描き出しています。夢幻的な雰囲気の中にEPEXならではの表現力が込められた作品として、国内外のファンから注目を集めています。

チケットは、6月18日（木）12:00よりEPEX JAPAN OFFICIAL FANCLUB【ZENITH JAPAN】にてファンクラブ先行受付がスタートいたします。

さらに、通常チケットに加え、前方座席確約、お見送りハイタッチ、リハーサル観覧などの特典が付いたアップグレードチケットの受付も予定しております。

受付詳細は後日発表となりますので、ぜひご期待ください。

▼公演概要

■公演タイトル

EPEX 4th CONCERT <ECHO> in TOKYO

■日程

2026年8月21日（金）

1部：開場13:15／開演14:00

2部：開場18:15／開演19:00

■会場

ヒューリックホール東京

■チケット料金

全席指定 \14,300(税込)

アップグレード券 \13,000(税込)

アップグレード特典：前方座席確約・お見送りハイタッチ(動画撮影可)・リハーサル観覧

※アップグレード券にご当選された場合、一般チケット(全席指定)14,300円からのアップグレードとなり、1枚につき13,000円を追加でお支払いいただきます。

※アップグレード受付はFCチケット先行（抽選）、オフィシャルHP先行（抽選）、 オフィシャルHP2次先行（先着）でのご購入者を対象に後日、抽選受付をいたします。

※各公演毎に、ドリンク代\600(税込)が必要です

※3歳以上チケット必要。3才未満入場不可

※お一人様1公演につき4枚まで

※チケットの譲渡、および転売は禁止とさせていただきます。

※開場/開演時間は変更となる場合がございます。

※客席を含む会場内の映像・写真が公開されることがあります。

※出演メンバーは都合により変更・キャンセルとなる場合がございます。変更に伴う払い戻し受付はございませんので、予めご了承ください。

■ファンクラブ先行チケット販売

【抽選受付期間】

6月18日(木) 12:00～ 6月28日(日) 23:59

チケット詳細はこちら：

EPEX JAPAN OFFICIAL FANCLUB【ZENITH JAPAN】

https://epex-zenith.jp/

※ファンクラブにご入会の上、受付期間内にファンクラブサイトに記載のファンクラブチケット申し込みURLよりお申込み下さい。

※受付開始直後や終了直前はアクセス集中による混雑が予想されます。余裕を持って受付期間中にお申し込みください。

※ファンクラブチケット販売はticket boardでの受付となり、お申込者様、同行者様ともにticket board会員登録(無料)が必要です。 必ず事前登録を済ませたうえでお申込いただきますようお願い申し上げます。その他、本サイト及び「ticket board」に記載された注意事項を必読のうえ、お申込ください。

＜公演に関するお問い合わせ＞

SOGO TOKYO

TEL:03-3405-9999 (月-土 12:00～13:00／16:00～19:00 ※日曜・祝日を除く)

▼ご提供素材

・公演ポスター

・アーティスト写真(団体)

EPEX プロフィール

EPEXは2021年にC9エンターテインメントからデビューしたボーイズグループ。

リーダーのWISHをはじめ、MU、A-MIN、BAEKSEUNG、AYDEN、YEWANG、JEFFで構成され、彼らが放つカリスマ性、そしてクールでワイルドな世界観はK-POP界でも一目置かれている。

今年の6月にタイトル曲「ECHO」を含む7thミニアルバム「韶華: Epilogue」をリリースし、新たな姿への期待が高まっている。

【関連リンク】

韓国オフィシャル：

EPEX OFFICIAL Instagram: https://www.instagram.com/epex.official/

EPEX OFFICIAL X (旧Twitter): https://x.com/the_epex

EPEX OFFICIAL YouTube: www.youtube.com/@EPEXofficial

EPEX OFFICIAL TikTok: https://www.tiktok.com/@epex.official

日本オフィシャル：

EPEX JAPAN OFFICIAL FANCLUB【ZENITH JAPAN】：https://epex-zenith.jp/

EPEX JAPAN OFFICIAL X (旧Twitter): https://twitter.com/EPEX_JPN