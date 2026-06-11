九州電力が住宅設備交換EC「Enebee STORE」を開設住宅設備DX事業を展開する交換できるくんと業務提携

株式会社交換できるくん

株式会社交換できるくん（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：栗原 将、以下「当社」）は、九州電力株式会社（本店：福岡県福岡市、代表取締役 社長執行役員：西山 勝、以下「九州電力」）と、住宅設備交換ECサイト「Enebee STORE（エネビーストア）」に関する業務提携を行い、2026年6月11日に同サービスを開設したことをお知らせいたします。

「Enebee STORE」は、IHクッキングヒーター、エコキュート、エアコン、食洗機の住宅設備機器について、見積りから注文、工事依頼、決済までをインターネット上で完結できる住宅設備交換ECサービスです。

近年、住宅設備機器の交換需要が高まる一方で、「事前訪問や対面営業が煩わしい」「早く、正確でわかりやすい見積りがほしい」といったニーズが拡大しています。一方、工事を伴う住宅設備交換においては、「施工品質」や「アフターサービス」に対する不安も根強く、オンラインの利便性と安心感を両立したサービスが求められています。

今回開設された「Enebee STORE」では、交換できるくんが長年培ってきた“ネット完結型の住宅設備交換”のノウハウをもとに開発された、住宅設備交換EC向けクラウド型プラットフォーム「Replaform（リプラフォーム(R)）」を活用。現地調査不要のオンライン見積り、商品選定、受発注管理、工事手配、無料10年保証など、住宅設備交換ECを支える各種機能をワンストップで提供します。

また、交換できるくんグループの株式会社KDサービスが施工・アフターサービス体制を支え、九州電力が選定する施工会社による施工を通じて、オンライン完結型でありながら、高品質な施工・保証・アフターサービスを一体で提供できる体制を実現しています。

九州電力では、エコキュートやIHクッキングヒーターをはじめとする住宅設備機器を通じ、住まい領域での顧客接点強化を進めており、住宅設備交換においても、オンラインの利便性と安心感を両立した新たなサービス展開を推進しています。

また、交換できるくんグループでは、オンライン完結型サービスを支える高品質な施工体制の構築に向け、交換技能アカデミーを通じ、住設DX時代を支える“次世代ブルーカラー”として注目される「交換士」の育成に取り組んでおります。

今後も当社は、住宅・不動産・管理・リフォームなど様々な分野の企業との連携を通じ、住宅設備交換にとどまらない住まい領域でのサービス拡充やDX推進に取り組んでまいります。

「Replaform（リプラフォームR）」 https://www.replaform.net/

「Enebee STORE」 https://product.kyuden.co.jp/

【九州電力会社概要】

会社名：九州電力株式会社

代表：代表取締役会長 池辺 和弘

代表取締役 社長執行役員 西山 勝

住所：〒810-8720 福岡県福岡市中央区渡辺通２‐１‐82

URL：https://www.kyuden.co.jp/

【交換できるくん会社概要】

会社名：株式会社交換できるくん （東証GRT：7695）

代表：代表取締役社長 栗原 将

住所：〒150-0011 東京都渋谷区東1-26-20 東京建物東渋谷ビル

事業内容：住宅設備リフォームDX、「交換できるくん」開発・運営

URL：https://www.dekirukun.co.jp/co/