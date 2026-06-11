スルガ銀行特別協賛「富士山1周サイクリング」＆「富士山ヒルクライム」2026年秋に連続開催決定！

株式会社ルーツ・スポーツ・ジャパン

全国で参加型スポーツイベントを活用した地域活性化や、サイクルツーリズム事業（＝自転車・サイクリングを活用した観光誘客）を展開する一般社団法人ルーツ・スポーツ・ジャパン（東京都新宿区、代表理事：中島 祥元、以下RSJ）は、2026年秋、富士山麓を舞台とした2つの大型サイクリングイベント「スルガ銀行presents 富士山ヒルクライム2026」【9月27日(日)】および「スルガ銀行presents 富士山1周サイクリング2026」【10月25日(日)】を開催いたします。両イベントともに、スルガ銀行株式会社の特別協賛を受け、御殿場市の共催、沿線の市町村などの後援（予定）のもと実施します。

富士山麓を舞台とするこれら2つの大型プロジェクトが強力に連動。開催地自治体・地元金融機関・そして主催者であるRSJが「三位一体」となって連携を深め、富士山周辺のサイクルツーリズムによる地域活性化を力強く推し進めていきます。



両イベント共に現在エントリー受付中。多くのサイクリストの皆様のご参加をお待ちしています。

公式WEBサイトをみる :https://tourdenippon.jp/fujisan-series■ 【9/27開催】スルガ銀行presents富士山ヒルクライム2026

～のぼる、富士山。日本一の頂へ駆け上がる挑戦。～

日本一の霊峰の静岡県側のルートを舞台に、富士山スカイラインを自らの力で駆け上る本格的なヒルクライム（＝上り坂のみのレース）イベントです。コースは富士宮口五合目をゴールとする本格的な「メインコース（27.1km・獲得標高1,654m）」と、御殿場新五合目をゴールとする「ショートコース（9.0km・獲得標高717m）」を設定し、初心者から中・上級者まで自身のレベルに合わせて日本一の山に挑むことができます。

■ 【10/25開催】スルガ銀行presents富士山1周サイクリング2026（通称：フジイチ）

～めぐる、富士山。富士の麓を走り抜ける旅。～

日本の象徴であり、世界文化遺産でもある富士山の麓を自転車でぐるりと一周し、圧倒的な自然の美しさを全身で体感するサイクリングイベントです。速さを競うレースではなく、自身のペースで走るファンライドで、万全のサポート体制の元どなたでもご参加いただけます。

静岡県御殿場市と山梨県鳴沢村の2つの拠点を中心とした「2拠点発着スタイル」を今年も継続し、静岡・山梨両県をまたぐ壮大な1周（115.5km）や「御殿場発ワンウェイコース（53km）」をお楽しみいただけます。 さらに今年は、従来の1周コースに富士五湖エリアの周遊を組み合わせた、171.5kmの超ロングコース「フジイチプラス」を新設。富士山麓の自然をより深く、タフに味わいたいサイクリストへ向けた新しいフィールドを提供します。

■ スルガ銀行の特別協賛のもと、秋の「富士山2大イベント」が強力に連動

静岡県沼津市に本店を置き、自転車を活用した地域振興に長年取り組んでいる「スルガ銀行」が、両イベントを特別協賛として強力にサポートします。当社とも2017年以降業務提携を結ばせていただいており、10年に渡り様々な取組において連携をさせていただいています。

「富士山1周」は昨年に続き2年目、「富士山ヒルクライム」は今回が初めての特別協賛となります。両イベントを通じてさらに連携を深め、サイクルツーリズムでの地域活性化を深化させていきます。

■「ツール・ド・ニッポン」シリーズの一環として、富士山麓の魅力を満喫

両イベントともに、当社が全国展開する「ツール・ド・ニッポン」シリーズの一つとして開催します。2009年の創業以来17年間に渡って培われた安全・安心の運営を提供し、ご参加の皆さまのチャレンジを万全の体制でサポートします。

また対開催地という観点では、本プロジェクトを通じて静岡・山梨両県の地域活性化、さらには交流人口・関係人口・インバウンド人口の拡大に貢献します。両県が目指している「富士山1周サイクリングルート」のナショナルサイクルルート（NCR※）指定に向けた機運醸成も後押ししていきます。

また両イベント共に、海外からのサイクリスト誘致（インバウンド）を本格化させます。旅行代理店と連携し、イベント出走権がセットになった海外向けの特別な「参加ツアー商品」を新たに販売。世界中のサイクリングファンが安心して挑戦できる環境を整え、国境を越えたサイクリスト同士の交流の場を創出します。

※NCR：国が認定する「日本を代表し、世界に誇りうるサイクリングルート」のこと。「富士山1周」は既に第3次候補の一つとして挙げられており、今夏、政府より正式認定ルートが発表される予定。

開催概要 ※詳細は公式サイトを参照

【スルガ銀行presents 富士山ヒルクライム2026】

開催日：2026年9月27日（日）

※受付は開催日前日および当日に実施

会場： 静岡拠点 富士山樹空の森（静岡県御殿場市）

コース：メインコース（距離：27.1km・獲得標高：1,654m・平均勾配：6.10％）

ショートコース（距離：9.0km・獲得標高：717m・平均勾配：7.97%）

募集定員：合計1,000名

エントリー期間：～2026年9月7日（月）

【スルガ銀行presents 富士山１周サイクリング2026】

通称：フジイチ

開催日：2026年10月25日（日）

※受付は開催日前日および当日に実施

会場（静岡）： 静岡拠点 富士山樹空の森（静岡県御殿場市）

会場（山梨）： 山梨拠点：鳴沢村活き活き広場（山梨県鳴沢村）

コース：フジイチプラス（171.5km）、富士山1周コース（115.5km）

御殿場発ワンウェイ（53km）

募集定員：合計1,100名

エントリー期間：～2026年10月5日（月）

＜両イベント共通＞

主催：一般社団法人ルーツ・スポーツ・ジャパン

（ツール・ド・ニッポンシリーズとして開催）

共催：御殿場市

特別協賛：スルガ銀行株式会社

※コース沿線の各市町村などへ後援名義申請予定

株式会社ルーツ・スポーツ・ジャパン

スポーツを楽しむ人と開催する地域。 両方の喜びや幸せにつながる企画・運営を提供します。

http://roots-sports.jp/ （法人WEBサイト）