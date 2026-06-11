「Beas（ベアス）」「Beas+（ベアスプラス）」ジムニー / ジムニーシエラ 5型対応モデル　発売決定

アルパインニューズ株式会社

2026年6月11日

報道関係各位

アルパインニューズ株式会社

カスタマイズカーをはじめとした車両企画・開発・販売とカーライフに対するマーケティングの強化を目的として活動するアルパインニューズ株式会社（東京都大田区、宮下 謙社長）は、2024年1月にアルパインスタイル オリジナルカスタマイズカーとして発表した大人気の小型SUV「Beas（ベアス）」「Beas+（ベアスプラス）」のベース車となるジムニー / ジムニーシエラのマイナーチェンジモデル「5型」に適合する新仕様を2026年夏に発売することを発表します。

■大人気のジムニー・ジムニーシエラの安全性向上にもしっかり適合

カリフォルニアの青い海と青い空にベストマッチする、他にはどこにもない、お客様から絶大な支持をいただいた、独創のオリジナルカスタマイズカー「Cal’s Motor（キャルズモーター）」。ネオクラシックなイメージと、60年代も90年代も現代も超えた、唯一無二の個性的なデザインで「人とは被らない」究極のカスタマイズを実現。お客様の個性を主張するデザインはオーナーの所有欲を高め、独創的な世界観を創造します。ジムニーをベースとするオリジナルカスタマイズカー「Beas」「Beas+」は、カリフォルニアの白い砂浜に似合う、カリフォルニアの海岸線を颯爽と走る、アメリカンクラシックなスタイリングを彷彿させる新しい感覚でデザイン。フロントマスクはインパクトの強いメッキグリル&バンパーの中に、好みに応じて角型２灯もしくは角型4灯のLEDヘッドライトを配置。サイドアングルではスラントデザインされたノーズで圧倒的な存在感を演出します。リアビューでは、メッキバンパーと丸型テールランプを配し、レトロの中にも新しさを主張するデザインに仕上がっています。

今回の5型対応では、ベース車となるジムニー / ジムニーシエラのマイナーチェンジにより、車両フロント部に新たに搭載されたクリアランスソナーとミリ波レーダーの機能を損なうことなく、装着できるバンパー等ボディキットパーツの新仕様を設定。

従来から好評を頂いているCal’s Motorらしいクラシカルなデザインはそのままに、最新の安全装備とネオクラシックなデザインを両立しました。

■2026年夏、全国11店舗のアルパインスタイル各店・販売代理店にて発売開始

5型適合「Beas」「Beas+」は、2026年夏から、アルパインスタイル福岡R3（所在地：福岡県福岡市東区）、広島183（所在地：広島県広島市西区）、大阪171（所在地：大阪府茨木市）、名古屋155（所在地：愛知県一宮市）、横浜246（所在地：東京都町田市）、埼玉R4（所在地：埼玉県越谷市）、東京（所在地：東京都小金井市）、千葉R16（所在地：千葉県八千代市）、福島いわきR20（所在地：福島県いわき市）、仙台R4（所在地：宮城県仙台市太白区）、沖縄（所在地：沖縄県豊見城市）の全国11店舗のアルパインスタイル各店にて発売開始します。アルパインスタイル直営店で販売する「Beas」「Beas+」コンプリートカーについては、今後の受注分より5型対応型「Beas」「Beas+」として販売いたします。

また、ボディキットパーツについては、アルパインスタイル直営店及び、Cal’s Motor ボディキットライン取扱販売代理店にて「5型」適合仕様の販売を開始いたします。

■対応車種

・スズキ ジムニー（5型）

・スズキ ジムニーシエラ（5型）

■対応モデル

・Beas（ベアス）

・Beas+（ベアスプラス）

■発売時期

2026年 夏

■価格

・Beas（ベアス）

コンプリートカー 338万円（税込）～（ベースグレード：ジムニー XC）

ボディキットパーツ オープン価格



・Beas+（ベアスプラス）

コンプリートカー 358万円（税込）～（ベースグレード：ジムニーシエラ JC）

ボディキットパーツ オープン価格

Beas / Beas+ 共通標準装備

・アルパインディスプレイオーディオ：DA7Z

・アルパインバックカメラ：HCE-C1000Dシリーズ

・アルパインビルトインHDMI/USB：KCU-Y630DA-LED-A

・アルパインETC車載機：HCE-B063

・タイヤホイールセット

BEAS：ムーンクローム【16×5.5J+20】

BEAS＋：ムーンクローム【16×6.０J+5】

※コンプリートカーは諸費用別途。

※ボディキットパーツには、塗装・取付工賃は含んでおりません。

※仕様・装備・価格は予告なく変更となる場合があります。

■Beasシリーズ

カリフォルニアの海岸線を颯爽と走る、アメリカンクラシックなスタイリングを彷彿させる新しい感覚でデザインされた小型SUV「Beasシリーズ」です。「Beas」は、スズキ ジムニーをベースとし、ジムニー シエラを「Beas+（ベアス プラス）」、ジムニー ノマドを「Beas+L（ベアスプラスエル）」（1型のみ対応）として、ジムニーシリーズに適合するラインナップです。

Cal’s Motorについて

カーナビメーカー アルパインが手掛けるカスタマイズカー事業 アルパインスタイル。「最先端のクルマに、旧き良き美しさと個性」を目指し2024年からオリジナルデザインのカスタマイズカーブランドとしてCal’s Motorを立上げ、全国11店舗にて展開中。北米西海岸で生まれたキャルルックを最新車種かつ最新のカスタム手法で実現。唯一無二のクルマと旅の体験をプロデュース。カスタマイズカーの制作・販売・レンタルと、ワクワクする目的地のプロデュースまで幅広く手がけています。

Beasシリーズ

https://cals-motor.jp/products/beas

https://cals-motor.jp/products/beas-plus

https://cals-motor.jp/products/beas-l

キャルズモーター

https://cals-motor.jp/

アルパインスタイル

https://www.alpine-style.jp/

■アルパインスタイル店舗 お問い合わせ先

アルパインスタイル仙台R4

電話：022-226-7208

アルパインスタイル福島いわきR20

電話 : 0246-85-5061

アルパインスタイル埼玉R4

電話 : 048-984-7447

アルパインスタイル千葉R16

電話：047-405-2343

アルパインスタイル東京

電話 : 042-316-4714

アルパインスタイル横浜246

電話 : 042-850-7282

アルパインスタイル名古屋155

電話 : 0586-52-2286

アルパインスタイル大阪171

電話 : 072-640-6500

アルパインスタイル広島183

電話：082-209-5800

アルパインスタイル福岡R3

電話 : 092-663-5680

アルパインスタイル沖縄

電話 : 092-663-5680

営業時間： 10:00～18:00 定休日：毎週火曜日・水曜日