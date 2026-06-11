第2巻発売を記念して今なら4話分完全無料！話題の異世界・恋愛・ファンタジー漫画がまとめて読めるサイト【キミコミ】で『ATMおじさん　異世界でモテ期が止まらない！』4話分完全無料キャンペーン開催！

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株式会社キルタイムコミュニケーション

キルタイムコミュニケーションは、第2巻が発売された人気コミック『ATMおじさん　異世界でモテ期が止まらない！(https://www.comic-valkyrie.com/atmojisan/)』の4話分完全無料キャンペーンを、話題の異世界・恋愛・ファンタジー漫画がまとめて読めるサイト【キミコミ(https://kimicomi.com/)】で開催いたしております。




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『ATMおじさん　異世界でモテ期が止まらない！』最新第2巻(https://www.comic-valkyrie.com/atmojisan/new.html)好評発売中！




ATMおじさん　異世界でモテ期が止まらない！2(https://www.comic-valkyrie.com/atmojisan/new.html)


原作：林達永(https://x.com/cdggam_jp)／作画：チェ・ミンジ


発売日：2026年6月8日


判型：B6


定価：792円(本体720円＋税10%）


ISBN：9784799221785


1巻発売即重版の超人気！


『ドローイング』原作者・林達永が贈る、


異世界お色気＆バトルファンタジー第2巻！



燃えてしまったダイチの店の修理費を稼ぐため、「白金級」の依頼を求め旅立つダイチとメルティナ、そしてダークエルフのフィオラ。放浪の果てに「伯爵の長男に取り憑いた死霊を退治する」


という依頼を受けた三人を待ち受ける


人物とは――！？








描き下ろし多数！店舗特典一覧

ATMおじさん　異世界でモテ期が止まらない！(https://www.comic-valkyrie.com/atmojisan/)　原作：林達永(https://x.com/cdggam_jp)／作画：チェ・ミンジ




週間コミック1巻売上ランキングで


2週連続TOP10入り！


発売即重版出来の超人気コミック！



妻と娘にATM扱いされ続け、


不慮の死を遂げた中年男性・文田大地。



異世界転生することになった大地は、


他人のために頑張ってきた人にだけ与えられる


強力バフスキル――


「応援」を女神から授けられる。



異世界でパブを開き、新生活を送っていた


ある日のこと。常連の女の子・メルティナが


「娼館に売られちゃう」と


ボロボロの姿で店に来て……!?





























4話分完全無料公開中！試し読みはこちら :
https://kimicomi.com/episodes/2dc1f0da23ae1

(C)2026 by Lim dallyoung／Choi minji／ARTLIM Media Co.,Ltd.Printed in Japan／キルタイムコミュニケーション



キミコミ作品ページはこちら :
https://kimicomi.com/series/19a3246898734

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