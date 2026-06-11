第2巻発売を記念して今なら4話分完全無料！話題の異世界・恋愛・ファンタジー漫画がまとめて読めるサイト【キミコミ】で『ATMおじさん　異世界でモテ期が止まらない！』4話分完全無料キャンペーン開催！

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『ATMおじさん 異世界でモテ期が止まらない！』最新第2巻(https://www.comic-valkyrie.com/atmojisan/new.html)好評発売中！
ATMおじさん 異世界でモテ期が止まらない！2(https://www.comic-valkyrie.com/atmojisan/new.html)
原作：林達永(https://x.com/cdggam_jp)／作画：チェ・ミンジ
発売日：2026年6月8日
判型：B6
定価：792円(本体720円＋税10%）
ISBN：9784799221785
1巻発売即重版の超人気！
『ドローイング』原作者・林達永が贈る、
異世界お色気＆バトルファンタジー第2巻！
燃えてしまったダイチの店の修理費を稼ぐため、「白金級」の依頼を求め旅立つダイチとメルティナ、そしてダークエルフのフィオラ。放浪の果てに「伯爵の長男に取り憑いた死霊を退治する」
という依頼を受けた三人を待ち受ける
人物とは――！？
描き下ろし多数！店舗特典一覧
ATMおじさん 異世界でモテ期が止まらない！(https://www.comic-valkyrie.com/atmojisan/) 原作：林達永(https://x.com/cdggam_jp)／作画：チェ・ミンジ
週間コミック1巻売上ランキングで
2週連続TOP10入り！
発売即重版出来の超人気コミック！
妻と娘にATM扱いされ続け、
不慮の死を遂げた中年男性・文田大地。
異世界転生することになった大地は、
他人のために頑張ってきた人にだけ与えられる
強力バフスキル――
「応援」を女神から授けられる。
異世界でパブを開き、新生活を送っていた
ある日のこと。常連の女の子・メルティナが
「娼館に売られちゃう」と
ボロボロの姿で店に来て……!?
4話分完全無料公開中！試し読みはこちら :
https://kimicomi.com/episodes/2dc1f0da23ae1
(C)2026 by Lim dallyoung／Choi minji／ARTLIM Media Co.,Ltd.Printed in Japan／キルタイムコミュニケーション
キミコミ作品ページはこちら :
https://kimicomi.com/series/19a3246898734
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