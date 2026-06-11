第2巻発売を記念して今なら4話分完全無料！話題の異世界・恋愛・ファンタジー漫画がまとめて読めるサイト【キミコミ】で『ATMおじさん　異世界でモテ期が止まらない！』4話分完全無料キャンペーン開催！

株式会社キルタイムコミュニケーション

キルタイムコミュニケーションは、第2巻が発売された人気コミック『ATMおじさん 異世界でモテ期が止まらない！(https://www.comic-valkyrie.com/atmojisan/)』の4話分完全無料キャンペーンを、話題の異世界・恋愛・ファンタジー漫画がまとめて読めるサイト【キミコミ(https://kimicomi.com/)】で開催いたしております。

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『ATMおじさん 異世界でモテ期が止まらない！』最新第2巻(https://www.comic-valkyrie.com/atmojisan/new.html)好評発売中！

ATMおじさん 異世界でモテ期が止まらない！2(https://www.comic-valkyrie.com/atmojisan/new.html)

原作：林達永(https://x.com/cdggam_jp)／作画：チェ・ミンジ

発売日：2026年6月8日

判型：B6

定価：792円(本体720円＋税10%）

ISBN：9784799221785

1巻発売即重版の超人気！

『ドローイング』原作者・林達永が贈る、

異世界お色気＆バトルファンタジー第2巻！

燃えてしまったダイチの店の修理費を稼ぐため、「白金級」の依頼を求め旅立つダイチとメルティナ、そしてダークエルフのフィオラ。放浪の果てに「伯爵の長男に取り憑いた死霊を退治する」

という依頼を受けた三人を待ち受ける

人物とは――！？

描き下ろし多数！店舗特典一覧

ATMおじさん 異世界でモテ期が止まらない！(https://www.comic-valkyrie.com/atmojisan/) 原作：林達永(https://x.com/cdggam_jp)／作画：チェ・ミンジ

週間コミック1巻売上ランキングで

2週連続TOP10入り！

発売即重版出来の超人気コミック！

妻と娘にATM扱いされ続け、

不慮の死を遂げた中年男性・文田大地。

異世界転生することになった大地は、

他人のために頑張ってきた人にだけ与えられる

強力バフスキル――

「応援」を女神から授けられる。

異世界でパブを開き、新生活を送っていた

ある日のこと。常連の女の子・メルティナが

「娼館に売られちゃう」と

ボロボロの姿で店に来て……!?

4話分完全無料公開中！試し読みはこちら :https://kimicomi.com/episodes/2dc1f0da23ae1(C)2026 by Lim dallyoung／Choi minji／ARTLIM Media Co.,Ltd.Printed in Japan／キルタイムコミュニケーションキミコミ作品ページはこちら :https://kimicomi.com/series/19a3246898734

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