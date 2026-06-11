弁護士が少ない地域の法律相談会でも活用和歌山の三浦法律事務所がLegalscapeを導入、リサーチ初動を1時間から5～10分に短縮

株式会社Legalscape

株式会社Legalscape（本社：東京都文京区、代表取締役社長・最高経営責任者：八木田 樹、以下リーガルスケープ）は、三浦法律事務所（所在地：和歌山県和歌山市、代表弁護士：三浦 孝司）におけるリーガルリサーチプラットフォーム「Legalscape（リーガルスケープ）」の導入事例を公開しました。

三浦法律事務所は、リサーチ業務の効率化と地域に根ざした法サービスの質的向上を目的に「Legalscape（リーガルスケープ）」を導入。AIリサーチ機能「Watson＆Holmes（ワトソン＆ホームズ）」の活用により、リサーチの初動に要していた時間を従来の1時間から5～10分程度にまで短縮するなど、ひとり事務所における業務効率化に寄与する成果を得ています。

■ 導入事例インタビュー全文を公開中

本導入に関する詳細なインタビュー記事は、以下のURLよりご覧いただけます。

URL：https://www.legalscape.jp/case/wakayama-miuralaw(https://www.legalscape.jp/case/wakayama-miuralaw?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=pr_wakayama-miuralaw_kiji)

■ 背景：地方のひとり事務所が抱えるリサーチの課題

元検察官というキャリアを活かし、刑事事件を中心に取り扱う三浦法律事務所。和歌山県和歌山市に拠点を構え、地元中小企業や病院、一般社団法人の顧問業務、そして弁護士会が主催する無料法律相談会の対応まで、地域に根ざした幅広い活動を展開しています。

一方で、和歌山県内には弁護士向けの大規模なライブラリーが存在せず、裁判所の資料室も平日日中のみの利用に限られるなど、情報へのアクセス環境には制約がありました。無料法律相談会では事前に相談内容がわからないまま20～30分で一定の回答を求められる場面も多く、リアルタイムで文献を網羅的に検索できるツールの必要性を感じていたといいます。

こうした課題に対し、法分野に特化したAIリサーチ機能を備えた「Legalscape（リーガルスケープ）」の導入を決定しました。

■ 導入による主な成果

リサーチ初動時間の短縮 AIリサーチ機能「Watson＆ Holmes（ワトソン＆ホームズ）」の活用により、リサーチの取りかかりに従来1時間を要していたところ、5～10分程度にまで短縮。無料法律相談会の場でも、リアルタイムで根拠ある見解を提示できるようになりました。

複雑な刑事事件への対応力向上 詐欺事件における「三角詐欺」の構成要件の確認など、複雑な法的論点についてもWatson ＆ Holmesとの対話を通じて的確な整理が可能に。告訴状の作成にも活用され、実務に直結する成果につながっています。

ひとり事務所の「壁打ち相手」として活用 Watson ＆ Holmesは単なるリサーチツールにとどまらず、根拠に基づいた対話を通じて検討を深める「壁打ち相手」としても機能。ひとり事務所特有の課題である「相談相手の不在」を補っています。

場所を問わないリサーチ環境の実現 オンライン完結のリサーチにより、自宅からでも事務所と同水準の調査が可能に。子育てとの両立や、将来的な出張法律相談会の構想を支える基盤となっています。

■ コメント

三浦法律事務所 代表弁護士 三浦 孝司 先生

「Legalscapeは電子書籍の閲覧ツールでもあり、判例データベースでもあり、生成AIツールでもある。まさにリーガルリサーチをワンストップで支えてくれるツールです。リサーチで最もハードルの高い取っかかりを掴む部分をAIが担ってくれるので、リサーチのスピードは間違いなく向上します。私と同じように地方でひとり事務所を営まれている先生方にも、ぜひ一度その実力を試していただきたいですね。」

■ 事務所概要 三浦法律事務所

代表者：弁護士 三浦 孝司

所在地：和歌山県和歌山市十番丁93 第2MYビル5階B

主な取扱分野：刑事事件、民事事件（債権回収等）、顧問業務

◼️リーガルリサーチプラットフォーム「Legalscape（リーガルスケープ）」について

「Legalscape（リーガルスケープ）」は、2021年6月より提供を開始したリーガルリサーチプラットフォームです。 AIが必要な法情報を瞬時に要約し、知りたいことに最速でアクセスできます。

▼「Legalscape（リーガルスケープ）」サービスサイト

https://www.legalscape.jp/(https://www.legalscape.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=pr_wakayama-miuralaw_top)

▼サービスの資料ダウンロード

「Legalscape（リーガルスケープ）」の詳細資料はこちらからダウンロードできます

https://www.legalscape.jp/contact(https://www.legalscape.jp/contact?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=pr_wakayama-miuralaw_shiryo)

2023年9月には生成AIと弊社独自の自然言語処理技術を組み合わせたAIリサーチ機能を日本で初めて導入。書籍・法令・ガイドラインなどが一目で見渡せるその次世代的な体験や、業界最大級のコンテンツ （4,500冊以上の書籍を含む、計44,000件超) を利用できる点などをご評価いただき、五大法律事務所や、大手企業法務部、地域密着の法律事務所、社労士事務所や司法書士事務所など、全国の法務パーソンにご愛顧いただいております。

■株式会社Legalscapeについて

リーガルスケープは「人とテクノロジーの共創による 未来の法社会を実装する」というパーパスを掲げ、高度な自然言語処理技術や生成AIの法律分野での基礎研究・応用などの技術力を強みとするリーガルデータ＆AIカンパニーです。法にまつわる知的生産を支え、法の知をより正確に・迅速に・社会の隅々まで届けることで、より豊かな法社会を実現していくことを目指しています。

■会社概要

企業名：株式会社Legalscape（リーガルスケープ）

代表者：代表取締役社長・最高経営責任者 八木田 樹

所在地：東大前オフィス（本社）

〒113-0023 東京都文京区向丘二丁目3番10号 東大前HiRAKU GATE 8階

虎ノ門オフィス

〒105-0001 東京都港区虎ノ門二丁目2番1号 住友不動産虎ノ門タワー6階

グロース虎ノ門 Room 6

設立：2017年9月14日

公式HP：https://www.legalscape.jp/corp