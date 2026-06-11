【姫路初】移動を“一生モノの物語”へ。地方創生モビリティ・都市型ハイヤー「CLoVERハイヤー」が、世界遺産の街・姫路で事業を開始！

ジーピーエム株式会社

ジーピーエム株式会社（兵庫県姫路市千代田町731番地の1、代表取締役社長：有川勝紀）のCLoVER事業部(執行役員兼事業部長：磯田周佑)は、2026年5月より、姫路初(※)となる都市型ハイヤーサービス「CLoVERハイヤー」（事業許可番号：近運自二第1096号、責任者：江口浩二）の事業を開始したことをお知らせします。

世界遺産・姫路城を擁し、国内外から多くのゲストが訪れる国際観光都市・姫路。

CLoVERハイヤーは、インバウンドを含む観光客・ビジネス利用者はもちろん、地域に暮らす方々にも安心してご利用いただける、完全予約制の都市型ハイヤーサービスです。

私たちが提供するのは、単なる「地点から地点への移動」ではありません。扉が開いた瞬間から始まる、上質で、心に残る移動体験。最新のラグジュアリー車両と、接遇訓練を積んだプロのショーファーが、姫路・播磨エリアにおける移動の価値をアップデートします。

ご利用は、2時間から可能。空港送迎、ゴルフ場送迎、お買い物、会食、ビジネス視察、インバウンド対応、観光周遊など、短時間から長時間まで幅広い移動ニーズに対応します。

ご予約は、公式WEBサイトより、24時間いつでも簡単にご予約・お支払いが可能です。

（※）自社調べ。2026年2月、近畿運輸局への確認に基づく。「姫路市内」に本社（本店）を置く都市型ハイヤー事業者として、一般乗用旅客自動車運送事業の営業許可取得は当社が初。

■ジーピーエムが挑む、姫路・播磨エリアの新しい地域創生

姫路初となる都市型ハイヤーサービス「CLoVERハイヤー」

ジーピーエム株式会社のCLoVER事業部は、姫路を中心とした播磨エリアにおいて、地域の魅力を再発見し、価値ある未来へつなぐ事業を展開しています。

主な事業領域は、「不動産活用・古民家再生事業」「エリア内観光事業」、そしてこの度スタートした「都市型ハイヤー事業」です。

事業部名である「CLoVER」には、”Create Local Value & Enhance Regeneration”（地域の魅力を価値に変え、力強く次世代へつなぐ）という想いを込めています。古き良き歴史や文化を大切に残しながら、現代のニーズに合わせて活用し、新しい人の流れと経済循環を生み出していく。

だからこそ、CLoVERハイヤーは、その構想を支える重要な移動インフラとして誕生しました。

■「点」として点在する地域資源を、「面」でつなぐ周遊インフラへ

姫路・播磨エリアには、姫路城をはじめ、歴史、文化、食、自然、ものづくり、暮らしに根ざした魅力的な地域資源が数多く存在しています。

一方で、それらの魅力は地域の各所に点在しており、訪れる方にとっては「移動のしづらさ」や「周遊のしにくさ」が課題となることも少なくありません。

ジーピーエムでは、地域の空き家問題の解決や文化資源の活用を目的に、古民家を再生したオーベルジュ事業、ストーリー性のある和食材フレンチレストラン、和文化体験の創出などを進めています。

CLoVERハイヤーは、こうした地域資源をストレスなく、上質なホスピタリティでつなぐための移動サービスです。

単なる送迎ではなく、姫路・播磨エリアを“面”で楽しむための周遊インフラとして、地域観光の新たな価値を創出してまいります。

■高齢化する地域社会に寄り添う、次世代の交通セーフティネットへ

CLoVERハイヤーの役割は、観光客やビジネス利用向けの送迎にとどまりません。

地方都市では、高齢化に伴い、日常の移動に不安や不便を抱える方が増えています。

通院、買い物、会食、家族とのお出かけなど、暮らしの中にある移動を、安心・安全で快適なものに変えていくことも、CLoVERハイヤーの大切な使命です。

完全予約制で、事前に行き先や利用時間を確認できるからこそ、一人ひとりに合わせた丁寧な移動サービスを提供できます。

「いくつになっても、自由に、よりよく生きる喜びを感じられる地域へ。」

CLoVERハイヤーは、観光・ビジネス・地域生活をつなぐ新しい交通インフラとして、姫路・播磨エリアの未来に貢献してまいります。

■なぜ「タクシー」ではなく「都市型ハイヤー」なのか

CLoVERハイヤーは、幅広い移動ニーズに対応します

「街で見かけるタクシーと何が違うのか」。CLoVERハイヤーは、以下の3つの価値によって、従来のタクシーとは一線を画す移動体験を提供します。

■ 「CLoVERハイヤー」が提供する価値

■料金体系

- 完全予約制だからこそ実現できる、確かな安心都市型ハイヤーは完全予約制の「特定旅客自動車運送事業」です。街中で車両を探したり、雨の日や炎天下で空車を待ったりする必要はありません。お客様のために整えられた車両が、指定の時間・場所へ、静かに、確実にお迎えにあがります。空港送迎、会食、商談、観光、記念日など、時間の正確さや移動の快適さが求められるシーンにおいて、安心してご利用いただけます。- 移動時間を上質に変える、プライベートな車内空間CLoVERハイヤーの車両は、タクシー特有の屋上灯や広告表示を持たない、落ち着いた外観が特徴です。車内は、ビジネスの会話、大切な方との時間、旅の余韻を邪魔しない、静かで上質なプライベート空間。移動中も、仕事をする、くつろぐ、語らう、景色を楽しむなど、お客様の過ごし方に合わせた時間をお届けします。それは、単なる車内ではなく、姫路の街を走る“動くラウンジ”です- 「運転手」ではなく、旅に寄り添うショーファーCLoVERハイヤーのハンドルを握るのは、目的地までお運びするだけのドライバーではありません。接遇訓練を積み、お客様一人ひとりの目的や状況に寄り添うプロのショーファーです。乗降時のエスコート、荷物のサポート、時間配分への配慮、車内での心地よい距離感など、細やかな気配りを大切にしています。必要に応じて、地域の歴史や文化、観光情報にも触れながら、移動の時間そのものを、思い出に残る体験へと変えてまいります。- 「姫路、悠久の物語へ。」CLoVERハイヤーは、お客様の旅路を、映画のワンシーンのように美しく演出します。指定の時間にお迎えにあがり、扉が開いた瞬間から、特別な時間が始まる。車窓から流れる姫路の街並み、歴史ある景観、目的地へ向かう高揚感。そのすべてを、旅の一部として心に残るものにしていきます。観光、ビジネス、記念日、家族旅行、インバウンド対応。あらゆる移動に、上質な安心と物語を添えてまいります。- 世界基準の安心と、わかりやすい料金体系海外からのゲストにも安心してご利用いただけるよう、ご依頼に応じて多言語での対応も可能です。インバウンド観光の需要が高まる姫路において、国内外のお客様にとって安心できる移動環境を整えてまいります。また、料金は近畿運輸局認可料金に基づき、事前にご確認いただける明瞭な体系です。渋滞や待機時間に対する不安を軽減し、ビジネス利用でもプライベート利用でも、安心してご予約いただけます。- 最新の車両ラインアップCLoVERハイヤーでは、利用シーンや人数に応じて選べる車両をラインアップしています。【アルファード】（定員6名）エグゼクティブなキャプテンシートを備えた、上質な移動空間。VIP送迎、空港送迎、会食、ビジネス利用、少人数での観光に最適です。ナノイーX、Wi-Fi、電源を標準装備し、移動中の快適性にも配慮しています。【ハイエース 】（定員9名）大人数での移動や、荷物の多いシーンにも対応できる広い室内空間が特徴です。ゴルフ、家族旅行、グループ観光、企業視察、インバウンド団体対応など、幅広い用途でご利用いただけます。【メルセデス・ベンツ等】少人数でのプレミアムな観光や、特別なお客様の送迎に適した欧州ラグジュアリー車もご用意しています。記念日や特別な移動体験にもふさわしい車両です。CLoVERハイヤーの車両ラインアップ一例

CLoVERハイヤーは、2時間からご利用いただけます。以降は1時間単位で延長可能です。

- ご利用料金一例[表1: https://prtimes.jp/data/corp/132186/table/13_1_510ad6a0078d539360bad57657ee8ec6.jpg?v=202606110751 ]

※以降、1時間延長ごとに＋5,270円。料金には車両利用料、ショーファー人件費、ガソリン代、保険料が含まれます。有料道路代、駐車料金、施設入場料等は実費精算となります。

- ご予約方法

ご予約は、公式WEBサイトより、24時間いつでも簡単にご予約・お支払いが可能です。

【CLoVERハイヤー公式WEBサイトURL】

https://clover-cf.com/(https://clover-cf.com/)

■責任者コメント

■サービス概要

■運営会社概要

- CLoVERハイヤー責任者：江口浩二「私たちが提供したいのは、単なる移動ではありません。お客様にとっての安心、感動、そして姫路・播磨エリアで過ごす時間そのものの価値です。姫路初の都市型ハイヤーとして、国内外から訪れるゲストに一生の思い出となる移動体験をお届けするとともに、地域に暮らす方々にとっても、安心して利用できる新しい移動インフラを目指してまいります。観光、ビジネス、日常の移動。そのすべてに、もう一つ上の快適さと心配りを。CLoVERハイヤーの扉を、ぜひ一度開けてみてください。」[表2: https://prtimes.jp/data/corp/132186/table/13_2_d59a8b2a40c64c78c22fea7ed18d6da5.jpg?v=202606110751 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/132186/table/13_3_b253aaa6aa59f2da970d5e581cb46c6d.jpg?v=202606110751 ]