株式会社ヨウジヤマモト

株式会社ヨウジヤマモトが手掛けるエッジの効いたコンセプチュアルプロジェクトWILDSIDE YOHJI YAMAMOTO（ワイルドサイドヨウジヤマモト）は、オリジナルラインより新作アイテム2型をWILDSIDE公式オンラインプラットフォーム及びWILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKA、WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO HARAJUKU、Yohji Yamamoto 阪急MEN’S TOKYOにて6月17日（水）より発売します。

【WILDSIDE公式オンラインプラットフォームはこちら(https://wildside-online.jp/)から】

今回は、ブラックのボディに映える、大胆な花の刺繍を右胸にあしらったシャツ2型を発売します。

チューリップをモチーフにした一着は、繊細な色使いとしなやかに伸びる茎の曲線を刺繍で表現。もう一型は、花びらの細かな色の重なりや茎の膨らみまで緻密に表現した刺繍が印象的です。とろみのあるレーヨン素材を採用し、柔らかでなめらかな肌触りと春夏らしい清涼感を演出。ゆったりとしたサイズ感でユニセックスでご着用いただけます。

繊細な色彩や立体感のあるデティールが際立ち、一枚でスタイリングの主役となる存在感を放ちます。

【商品ラインナップ】

Tulip Embroidery Open Collar Short Sleeve Shirt(https://wildside-online.jp/shop/g/gWK-B16-209-1-03/) 33,000円（税込） サイズ：フリー

Flower Embroidery Open Collar Short Sleeve Shirt(https://wildside-online.jp/shop/g/gWK-B17-209-1-03/) 33,000円（税込） サイズ：フリー

【WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO Original Collection】

▼発売日：2026年6月17日（水）

▼展開店舗：

・公式オンラインプラットフォーム(https://wildside-online.jp/)

・WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKA

（大阪府大阪市中央区東心斎橋1-19-15 TEL:06-7662-8038）

・WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO HARAJUKU

（東京都渋谷区神宮前1-11-6 ラフォーレ原宿1F TEL:03-6455-5515）

・Yohji Yamamoto 阪急MEN’S TOKYO

（東京都千代田区有楽町2-5-1 2F TEL:03-6252-5329）

▼WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO Official Instagram：@wildsideyohjiyamamotojp(https://www.instagram.com/wildsideyohjiyamamotojp/)

▼WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKA Official Instagram：@wildsideyohjiyamamotoosaka(https://www.instagram.com/wildsideyohjiyamamotoosaka/)

▼Official X ：@wildsideyohjiJp(https://twitter.com/WildsideYohjiJp)

▼WILDSIDE Officialアプリ(https://apps.apple.com/jp/app/id1632150161?mt=8)