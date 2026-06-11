親子で楽しく手作り！室蘭で「親子料理教室」を開催 ～みんなで餃子づくり～（6月28日）と食料配布を

特定非営利活動法人くるくるネット

特定非営利活動法人くるくるネットは、2026年6月28日（日）に「親子料理教室」を開催します。

会場は、きらん（FKホールディングス生涯学習センター）料理スタジオ、時間は11:00～14:00です。

今回のテーマは「手作り餃子」。

親子で協力しながら調理を行い、一緒に食事を楽しむことで、家庭内のコミュニケーションや地域交流のきっかけづくりを目指します。

対象は親子世帯で、定員は10世帯。参加には事前申し込みが必要です。

エプロンをご持参のうえ、ご参加ください。

クルハウスでは、子どもたちが安心して過ごせる居場所づくりや、地域とのつながりを大切にした活動を継続しています。今回の料理教室も、地域の親子が気軽に交流できる機会として開催します。

【開催概要】

日時：2026年6月28日（日）11:00～14:00

会場：きらん（FKホールディングス生涯学習センター）料理スタジオ

内容：手作り餃子

定員：10世帯

準備物：エプロン

参加方法：クルハウスLINEまたは電話にて申し込み

【主催】

特定非営利活動法人くるくるネット

【お問い合わせ先】

電話：0143-48-9133

公式サイト：くるくるネット公式サイト