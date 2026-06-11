親子で楽しく手作り！室蘭で「親子料理教室」を開催 ～みんなで餃子づくり～（6月28日）と食料配布を
特定非営利活動法人くるくるネット
特定非営利活動法人くるくるネットは、2026年6月28日（日）に「親子料理教室」を開催します。
今回のテーマは「手作り餃子」。
対象は親子世帯で、定員は10世帯。参加には事前申し込みが必要です。
【開催概要】
【主催】
【お問い合わせ先】
特定非営利活動法人くるくるネットは、2026年6月28日（日）に「親子料理教室」を開催します。
会場は、きらん（FKホールディングス生涯学習センター）料理スタジオ、時間は11:00～14:00です。
今回のテーマは「手作り餃子」。
親子で協力しながら調理を行い、一緒に食事を楽しむことで、家庭内のコミュニケーションや地域交流のきっかけづくりを目指します。
対象は親子世帯で、定員は10世帯。参加には事前申し込みが必要です。
エプロンをご持参のうえ、ご参加ください。
クルハウスでは、子どもたちが安心して過ごせる居場所づくりや、地域とのつながりを大切にした活動を継続しています。今回の料理教室も、地域の親子が気軽に交流できる機会として開催します。
【開催概要】
日時：2026年6月28日（日）11:00～14:00
会場：きらん（FKホールディングス生涯学習センター）料理スタジオ
内容：手作り餃子
定員：10世帯
準備物：エプロン
参加方法：クルハウスLINEまたは電話にて申し込み
【主催】
特定非営利活動法人くるくるネット
【お問い合わせ先】
電話：0143-48-9133
公式サイト：くるくるネット公式サイト