「鉄道コレクション」にうどん県ＰＲ団のポケモン“ヤドン”が登場！「高松琴平電気鉄道１１００形 ヤドンの電車「うどん県×ヤドン号」２両セット」２０２６年１１月発売

株式会社トミーテック

タカラトミーグループの株式会社トミーテックは、スケールを統一したミニチュアシリーズ「ジオコレ」（※1）の「鉄道コレクション 高松琴平電気鉄道１１００形 ヤドンの電車「うどん県×ヤドン号」２両セット」[希望小売価格：８，８００円／税込]を２０２６年１１月に発売します。なお、本商品はジオコレの「鉄道コレクション」シリーズとして登場します。「鉄道コレクション」は、全国各地で活躍する鉄道車両を実物の1/150又は1/80で忠実に再現したシリーズです。

※イラストは、製品と一部異なる場合があります。

今回製品化する高松琴平電気鉄道（通称：ことでん）は、香川県高松市の中心地・瓦町を起点に、琴平線・長尾線・志度線の３路線を運行する地域の鉄道会社です。本製品のモデルとなった１１０５-１１０６号編成は、香川県の「うどん県ＰＲ団」に任命されたポケモン「ヤドン」をラッピングした「うどん県×ヤドン号」として、２０２５年３月より運行を開始しました。ピンクを基調とした車体には、ヤドンや讃岐うどんをモチーフとしたデザインが施され、地域ＰＲとキャラクターコラボレーションを融合した話題の車両として注目を集めています。

本製品では、その特徴的なラッピングデザインを２両セットで再現しており、実車の雰囲気を鉄道模型として細部までお楽しみいただけます。

※展示用台座は付属しません。

♢♦製品概要♦♢

■ 製 品 名 ：鉄道コレクション 高松琴平電気鉄道１１００形 ヤドンの電車「うどん県×ヤド

ン号」２両セット

■希 望 小 売 価 格 ：８,８００円（税込)

■パッケージサイズ：Ｗ１７０ｍｍ×Ｈ１２５ｍｍ×Ｄ３０ｍｍ

■対 象 年 齢：１５歳以上

■発 売 日：２０２６年１１月

■販 売 場 所：模型専門店、全国の量販店ホビー売場、ホビー系通販サイト、

タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」

(https://www.tec-station.jp/shop/g/g4543736340539/)

■許 諾 表 記：高松琴平電気鉄道株式会社商品化許諾済

(C)Pokemon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. ポケットモンス

ター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標

です。

【※１】 「ジオコレ」とは

トミーテックが展開している、スケールを統一したミニチュアシリーズの総称ブランドです。

人・動物・建 物・小物など豊富な種類が揃っており、実物の1/150又は1/80で忠実に再現しています。

♢♦製品に関するお客様からのお問い合わせ先♦♢

株式会社トミーテック お客様相談室ニューホビー係 ＴＥＬ：０３-３６９５―３１６１（代）

※月～金曜１０～１７時（祝・休日を除く）

♢♦本件に関する報道各位からのお問い合わせ先♦♢

株式会社トミーテック 広報担当 ｍａｉｌ：tecpr@tomytec.takaratomy.co.jp