「鉄道コレクション」にうどん県ＰＲ団のポケモン“ヤドン”が登場！「高松琴平電気鉄道１１００形 ヤドンの電車「うどん県×ヤドン号」２両セット」２０２６年１１月発売

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株式会社トミーテック

　タカラトミーグループの株式会社トミーテックは、スケールを統一したミニチュアシリーズ「ジオコレ」（※1）の「鉄道コレクション　高松琴平電気鉄道１１００形 ヤドンの電車「うどん県×ヤドン号」２両セット」[希望小売価格：８，８００円／税込]を２０２６年１１月に発売します。なお、本商品はジオコレの「鉄道コレクション」シリーズとして登場します。「鉄道コレクション」は、全国各地で活躍する鉄道車両を実物の1/150又は1/80で忠実に再現したシリーズです。



※イラストは、製品と一部異なる場合があります。

　今回製品化する高松琴平電気鉄道（通称：ことでん）は、香川県高松市の中心地・瓦町を起点に、琴平線・長尾線・志度線の３路線を運行する地域の鉄道会社です。本製品のモデルとなった１１０５-１１０６号編成は、香川県の「うどん県ＰＲ団」に任命されたポケモン「ヤドン」をラッピングした「うどん県×ヤドン号」として、２０２５年３月より運行を開始しました。ピンクを基調とした車体には、ヤドンや讃岐うどんをモチーフとしたデザインが施され、地域ＰＲとキャラクターコラボレーションを融合した話題の車両として注目を集めています。


　本製品では、その特徴的なラッピングデザインを２両セットで再現しており、実車の雰囲気を鉄道模型として細部までお楽しみいただけます。


※展示用台座は付属しません。




♢♦製品概要♦♢

■ 製　 品　　 名 ：鉄道コレクション　高松琴平電気鉄道１１００形 ヤドンの電車「うどん県×ヤド　　　　　　　　　　　　


　　　　　　　　　　ン号」２両セット


■希 望 小 売 価 格 ：８,８００円（税込)


■パッケージサイズ：Ｗ１７０ｍｍ×Ｈ１２５ｍｍ×Ｄ３０ｍｍ


■対　 象　 年 　齢：１５歳以上


■発　　 売　 　日：２０２６年１１月


■販　 売　 場　 所：模型専門店、全国の量販店ホビー売場、ホビー系通販サイト、


　　　　 タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」


　　　　 (https://www.tec-station.jp/shop/g/g4543736340539/)


■許　 諾 　表 　記：高松琴平電気鉄道株式会社商品化許諾済


　　　　 (C)Pokemon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. ポケットモンス　　　


　　　　　　　　　　ター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標　


　　　　　　　　　　です。



【※１】 「ジオコレ」とは

トミーテックが展開している、スケールを統一したミニチュアシリーズの総称ブランドです。


人・動物・建 物・小物など豊富な種類が揃っており、実物の1/150又は1/80で忠実に再現しています。








♢♦製品に関するお客様からのお問い合わせ先♦♢

株式会社トミーテック　お客様相談室ニューホビー係　ＴＥＬ：０３-３６９５―３１６１（代）　


※月～金曜１０～１７時（祝・休日を除く）


♢♦本件に関する報道各位からのお問い合わせ先♦♢

株式会社トミーテック 広報担当　ｍａｉｌ：tecpr@tomytec.takaratomy.co.jp