和心の簪ブランド『かんざし屋wargo』から、手元にアートを携えるようなかんざし巻袋が登場

株式会社和心

『日本のカルチャーを世界へ』というビジョンのもと、簪（かんざし）や和傘・和柄傘、箸等の和小物と、サウナ・スパグッズ専門店を全国で複数展開する株式会社和心（東京都渋谷区、代表取締役社長：森 智宏、東証グロース：9271）は、6月12日（金）より、自社で運営する『かんざし屋wargo』店舗及びECサイト「The Ichi（座市）」にて、新作「かんざし巻袋」の販売を開始します。

お気に入りのかんざしを大切に保管できる「かんざし巻袋」に、アーティスティックな新柄が仲間入りしました。

印象派の絵画を思わせるダイナミックな筆致や、水彩画のような繊細なにじみを取り入れ、これまでのラインナップにはない絵画的な美しさを実現。

かんざしを取り出す日常の仕草をドラマチックに演出します。

大胆に花々を描いた「百花」や、幻想的な「朧牡丹」など、個性の光る6つの柄をそれぞれ対照的な2色でご用意しました。

大切な簪を優しく守る機能性はそのままに、持っているだけで気分が華やぐデザインに仕上がっています。

ご自身用にはもちろん、お気に入りのかんざしと合わせたギフトにも自信を持っておすすめできる一品です。

かんざし巻袋 - 百花 墨/藍

かんざし巻袋 - 朧牡丹 蒼/翠

かんざし巻袋 - 彩流花 蒼/緋

かんざし巻袋 - 淡彩花 宵/茜

かんざし巻袋 - 潤彩花 翠果/白月

かんざし巻袋 - 彩描 朝映/宵映

商品概要

販売価格：2,090円（税込）

サイズ（約）本体：長さ 29.5cm、横 25cm

（折畳時）：長さ 約15cm、横 6cm、紐の長さ 33cm

素材：ポリエステル、綿

『かんざし屋wargo』について

日本の文化である伝統工芸と現代デザインを融合させた簪（かんざし）を取り扱う、日本随一の手作りかんざし専門店です。企画・デザイン・生産店作り（webデザイン）・販売のすべての工程を自社で行う「製造元直販」を行うことで、誇りを持ったモノ作りを実践しています。

HP：https://wargo.jp/collections/kanzashi

X：https://x.com/kanzashiyawargo

Instagram：https://www.instagram.com/kanzashiya.theichi/

■株式会社和心について

日本文化を取り入れたライフスタイル提案を通じて、国内外の人々が日本に触れる機会の創出と伝統文化・技術の継承の課題解決に寄与するべく、「北斎グラフィック」「かんざし屋wargo」「箸や万作」「かすう工房」「musumusu」の和小物やアクセサリー、浴衣、サウナ・スパグッズ等のオリジナルブランドの企画・デザイン・製造・販売やECサイト「The Ichi」の運営を中心に、他社製品のOEM事業や子会社の宿泊事業も含めて幅広く事業を展開しています。

『日本のカルチャーを世界へ』というビジョンを大切に、日本で育まれたモノやコトを日本国内に再提案するだけでなく、世界に発信していくことを目指しています。

会社概要

会 社 名： 株式会社和心

証券コード： 9271（東証グロース）

代 表 者： 代表取締役 森 智宏

設 立 年： 2003年2月

従 業 員 数： 177名（非正規社員を含む）

資 本 金： 443,651,518円（資本準備金を含む）

事 業 内 容： 商品企画・デザイン・製造、店舗設計・運営、Webデザイン・ECサイト運営・コンサルティング事業

子 会 社： マイグレ株式会社

U R L ： https://www.wagokoro.co.jp/

ブランド情報：https://wargo.jp/blogs/shop-list/index