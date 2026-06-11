【河野純喜氏 起用】「hada to kokoro（肌と心）」よりブランドアンバサダーコラボSNSキャンペーン実施のお知らせ

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株式会社セキド

　株式会社セキド（本社：東京都新宿区、代表取締役：関戸正実、証券コード：9878）は、自社トータルケアブランド「hada to kokoro（肌と心）」のブランドアンバサダーを務めるJO1 河野純喜氏を起用したコラボSNSキャンペーンを、2026年6月15日から2026年6月24日まで実施することをお知らせいたします。







　本キャンペーンでは、対象SNS投稿への参加や対象商品の投稿を通じて、抽選で3,000名様に「河野純喜氏オリジナルステッカーシート」をプレゼントいたします。



　肌の調子が上がると、心も上がる。心が上がると、肌はもっときれいになる。


そんな「きれいの好循環」をテーマに、hada to kokoro（肌と心）と河野純喜氏が、この夏だけの特別なキャンペーンをお届けします。



実施概要

・施策名称


hada to kokoro SNSキャンペーン



・実施時期


2026年6月15日(月) 20:00～2026年6月24日(水) 20:00



・参加条件


下記条件を満たした方の中から、抽選で3,000名様に「河野純喜氏オリジナルステッカー」をプレゼントいたします。




１.SNSアカウントをフォロー


hada to kokoro（肌と心）公式SNSアカウント（X または Instagram）をフォロー



２.対象投稿へ参加


フォローいただいた公式SNSアカウントの対象投稿へ参加



【X】


キャンペーン投稿をリポスト（RT）



【Instagram】


キャンペーン投稿へコメント



３.Googleフォーム応募


応募フォームへ必要事項をご入力ください。



４.抽選で3,000名の方にオリジナルステッカーシートをプレゼントいたします。



■プレゼント内容　　　　　　　　　　


河野純喜氏オリジナルステッカー





当選確率UPキャンペーンについて

さらに、Instagram または X にて対象商品の画像とともに、指定ハッシュタグを付けて投稿いただくと、当選確率が2倍になります。



＜対象商品＞


・香るジャムボディスクラブ


・とろける生感ボディクリーム



＜指定ハッシュタグ＞


#肌ココとJUNKI




■キャンペーン対象商品


・香るジャムボディスクラブ　4,290円（税込） / 150g


　水を加えるとボディソープにもなる2WAY設計。


やさしいミルクシュガースクラブで古い角質をオフしながら、うるおいを与え、つるんとなめらかな肌へ導くボディスクラブ。粒子の細かいシュガーがやさしく角質ケアし、ガラクトミセス培養液*1とセイヨウナシ果汁発酵液*2 が、透明感*3とうるおいをサポートします。　　思わず触れたくなるような、なめらかな肌へ。


やわらかな香りに包まれながら、“ボディケアが楽しみになる時間”をお届けします。




・生感ボディクリーム　4,290円（税込） / 130g


　スフレのようにとろける“生感”テクスチャーで、ベタつかずしっとりうるおいが続くボディクリーム。ふんわり軽やかな使い心地で肌に心地よくなじみ、ガラクトミセス培養液1*とマカデミア種子油*4 が乾燥によるざらつきやハリ不足をケア。うるおいに満ちた、ツヤ感のある肌へ導きます。





今後の施策について

　hada to kokoro（肌と心）は、“きれいの好循環”をコンセプトに、使うたびにまた明日も使いたくなる体験を提案しています。


　本施策では、ブランドアンバサダー・河野純喜氏とのコラボレーションを通じて、より多くの方に


hada to kokoro（肌と心）の世界観や商品の魅力をお届けするとともに、SNSを通じたブランドコミュニケーションの活性化を目指してまいります。 今後の施策にもご期待ください。



河野純喜さん（JO1）プロフィール

　1998年1月20日生まれ、奈良県出身。サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN 」において視聴者投票により選出され、グローバルボーイズグループJO1のメンバーとして2020 年にデビュー。


　 今年4月に東京ドーム、京セラドーム大阪での公演を成功させ、7月には追加公演としてバンテ リンドーム ナゴヤでの初ライブの開催が決定。さらに、これまで地道にアメリカでの実績を重ねて きた彼らが、ついに今秋全米デビュー。10月には北米ツアーも開催。国内外の影響力はますます拡大している。


　 河野氏は、メインボーカルとしてグループを牽引する一方、持ち前の明るさで全体のムードや士 気を高める“テンション係”としても親しまれている。そのほか、テレビ番組やドラマなどのメディア 出演にも積極的に取り組み、アーティスト活動と並行して活動の幅を広げている。




hada to kokoro（肌と心）について

　「hada to kokoro（肌と心）」は、毎日のスキンケア時間が前向きな気持ちへつながる


“きれいの好循環”を届けたいという想いから誕生したトータルケアブランドです。


Made in Japanにこだわり、肌に触れるたびに心まで満たされる心地よさ・楽しさ・高機能の3つの価値を追求。使うたびに“また明日も使いたくなる”体験を目指しています。






*1 保湿成分


*2 整肌成分


*3 乾燥による


*4 保湿成分


■hada to kokoro（肌と心）公式サイト：https://hadatokokoro.jp/



■hada to kokoro（肌と心）Amazon公式サイト：https://x.gd/1MPiL



■Instagram公式アカウント：hadatokokoro_official



■X公式アカウント：hadatokokorojp



■&choa!（アンド・チョア）公式サイト：https://andchoa.jp/collections/hada-to-kokoro



【本件に関するお問い合わせ先】


株式会社セキド


TEL：03-6300-6104


Email：hadatokokoro_campaign@sekido.com