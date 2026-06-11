株式会社クロス・マーケティング

株式会社クロス・マーケティング（本社：東京都新宿区 代表取締役社長兼CEO：五十嵐 幹、以下当社）は、6月25日（木）にセミナーを開催いたします。

詳細・お申込みはこちら

https://www.cross-m.co.jp/seminar/20260625

■セミナー内容

「購入意向や満足度を左右する「真のトリガー」を特定することは容易ではありません。

例えば、お客様があげる購入理由は「性能が良いから」「便利だから」「デザインが好きだから」など多様であり、人それぞれです。更にそれらの理由同士も複雑に絡み合っています。結果、誤った理由に着目し、施策が的外れになってしまうことが少なくありません。

本セミナーでは、新しいアプローチとして

１.本当の引き金を特定する「DirectLiNGAM（ダイレクト・リンガム）」

２.AIを活用して具体的な心情や場面を深く引き出す「Light Depth（ライトデプス）」

を組み合わせたマーケティング施策への取り組みをご紹介します。

※DirectLiNGAM…データから変数間の原因と結果の方向（因果関係）を自動的に推定する因果探索アルゴリズムの一つです。



■本セミナーで紹介する新しいアプローチ内容

【Step 1】Direct LiNGAM（ダイレクト・リンガム）

購入の「本当の引き金」を突き止める回答データのわずかな偏りやゆらぎを数学的に計算し、「何がきっかけで、何が起きているのか」という連鎖の順番を構造的に特定します。分析者の事前の思い込みでモデルを組む必要がなく、シンプルな質問だけで客観的な事実があぶり出せます。

【Step 2】Light Depth（ライトデプス）

引き金の裏にある「心情や場面」の解像度を上げる特定された「本当の引き金」について、「それは具体的にどういうことか」をアンケートの自由回答で深く掘り下げます。AIがお客様の回答に合わせて柔軟に追加で深掘り質問をするため、まるで何百人ものお客様に同時にインタビューをしているかのように、具体的なシーンや心理をスピーディに集めることができます。

※「Light Depth」は、株式会社クロス・マーケティングの登録商標です。（商標登録第7007867号）

※ Light Depthの詳細…

https://www.cross-m.co.jp/service/marketing-research/light-depth

■自主調査「EV（電気自動車）購入をめぐる本音の検証」の結果紹介

全国の500名を対象にした「EVを次に買いたいか」の調査結果を使い、性能の表面的な回答の裏に隠された「お客様の本当の不安や期待」がどう連動していたのか、実際の解析結果をご紹介します。

■プログラム

- 顧客理解の落とし穴：表面的な言葉に騙されないために（15分）- 顧客の「引き金」を特定し、AIで「本音」を深掘りする技術（15分）- ケーススタディ（EV調査でわかった、お客様が購入を決めるリアルな生活シーン）（10分）- 質疑応答（5分）

■このような方にオススメ

- お客様の本音（インサイト）を捉えた、新しい商品企画やPR施策を作りたい方- リサーチで「原因（因果）」を正確に捉えることに悩まれている方- アンケート結果を、より解像度の高い具体的なマーケティング施策に繋げたい方- 定性調査の「サンプル規模」「コストやリードタイム」に課題をお持ちの方

■開催概要

名称：本当に買いたい理由」はどこにある？真のトリガーを捉え、打ち手の具体化へ

日時：2026年6月25日（木）14:00～15:00

参加方法：Zoomによるオンラインセミナー・事前申込制 ※前日に視聴URLをお送り致します。

参加費：無料

詳細・お申込みはこちら：https://www.cross-m.co.jp/seminar/20260625

※競合企業などご参加をお断りする場合がございます。

今後も当社は、さまざまな手法を取り入れながら、お客様のマーケティングパートナーとして、ニーズに適したマーケティングリサーチ、マーケティングソリューションを提供していきます。

【会社概要】

会社名： 株式会社クロス・マーケティング https://www.cross-m.co.jp/

所在地： 東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー24F

設立： 2003年4月1日

代表： 代表取締役社長兼CEO 五十嵐 幹

事業内容： マーケティング・リサーチ事業、マーケティング・リサーチに関わるコンサルテーション

■本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社クロス・マーケティング セミナー事務局

seminar@cm-group.co.jp