鴻池運輸株式会社

鴻池運輸株式会社（本社︓大阪市中央区、代表取締役会長兼社長執行役員 鴻池 忠彦、以下 鴻池運 輸）は、株式会社ニッポン放送主催のCMコンテスト「第20回ニッポン放送CMグランプリ」※1の40 秒未満部門において、優秀賞を受賞しました。

※1 ニッポン放送報道発表 2026年6月10日 https://sales.1242.com/news/260610_001

「第20回ニッポン放送CMグランプリ」は、2025年4月から2026年3月までの期間にニッポン放送で放送されたすべてのCMを対象として、CMの「メッセージ力」「創造性の高さ」を審査し、表彰するCM賞です。最終審査会にノミネートされた40秒未満部門16作品から、グランプリ1作品、優秀賞2作品、選奨1作品が選定され、鴻池運輸のラジオCMは優秀賞の1作品として受賞しました。

本CMは、第62回宣伝会議賞※2 において鴻池運輸が協賛企業として出題した課題「一言では説明で きないKONOIKEグループの事業の魅力を表現できるアイデア」に対して、グランプリに選ばれた石神 慎吾さんの作品をラジオCM化したものです。

KONOIKEグループは、物流サービスに留まらず、鉄鋼や食品などの製造業界向けや、医療や空港などのサービス業界向けの請負サービスを展開しています。本CMでは、その多様な事業領域をユーモアとテンポのある掛け合いで表現し、「一言では説明できない」KONOIKEグループの魅力を印象的に伝えています。

※2 月刊「宣伝会議」が主催する日本最大規模の公募型広告賞。第62回宣伝会議賞は2024年度実施

第62回宣伝会議賞受賞作品紹介Webサイト

https://awardg.sendenkaigi.com/senden/history/62

鴻池運輸は、今後もKONOIKEグループの事業や価値を多くの皆さまに身近に感じていただけるよう、さまざまなコミュニケーション活動に取り組んでまいります。

■受賞概要

・賞名 ︓ 第20回ニッポン放送CMグランプリ

・部門 ︓ 40秒未満部門

・受賞 ︓ 優秀賞

・作品名 ︓ 「取るのかい︖取らないのかい︖どっちなんだい︖」篇

・受賞作品︓ 男性１ 日本にいるフンコロガシの２%しかフンを転がさないんだって。

男性２ おかしいよな。コロガシいらなくね︖

男性１ そうだな、取っちゃうか。

男性2 うん、フンでいいな。

ナレーター 運輸は業務の一部にすぎませんが、

ずっと取らずにやっております。

鴻池運輸株式会社

あ、鴻池でもオッケーです。