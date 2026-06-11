6/30（火）開催『Mobility Transformation 2026』Closing Keynote 『THE MODEL』 ジャパン・クラウド・コンサルティング 代表取締役社長・福田氏 登壇

株式会社スマートドライブ

モビリティデータを活用したサービスを提供する株式会社スマートドライブ（本社所在地：東京都千代田区、代表取締役：北川 烈、以下「当社」）は、2026年6月30日（火）に開催する「Mobility Transformation 2026」のClosing Keynoteに、ジャパン・クラウド・コンサルティング株式会社（本社所在地：東京都港区、代表取締役社長：福田康隆）の福田康隆氏が登壇することになりましたのでお知らせします。

●セッション概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/13779/table/183_1_8779e75f6d2d4038964af15a8e6061c5.jpg?v=202606110951 ]

●登壇者プロフィール

福田康隆氏 ／ ジャパン・クラウド・コンサルティング株式会社 代表取締役社長

早稲田大学卒業後、日本オラクルに入社。2001年に米オラクル本社に出向。2004年セールスフォース・ドットコムに転職。翌年、同社日本法人で専務執行役員兼シニアバイスプレジデントを務めた後、2014年マルケト代表取締役社長として日本法人の設立に関わる。2019年買収により、アドビシステムズ専務執行役員 マルケト事業統括に就任。2020年1月より、ジャパン・クラウドのパートナーおよびジャパン・クラウド・コンサルティングの代表取締役社長に就任。

吉無田修氏 ／ 一般社団法人共同通信社 事業局デジタル事業部担当部長

2000年共同通信社入社。広島、福岡、埼玉、群馬で事件・事故や地方経済を取材し、2006年から経済記者として経済政策、自動車、ITなど主要企業を担当。2017～21年はニューヨーク特派員として米テック企業を取材した。現在はAI時代のニュースメディアにおける新規事業開発やAI企業との連携、データライセンス事業を推進。記者として培った問いを立てる力を生かし、経営、技術、現場、外部パートナーをつなぐ対話づくりに取り組む。

●セッション内容および「Mobility Transformation 2026」について

今回の「Mobility Transformation 2026」は、「AI・データが自動車ビジネスの構造を変える」がテーマです。

現在、モビリティ業界は労働集約型のビジネスモデルから、データとAIを活用した「新収益モデル」への大きな転換期を迎えており、人口減少や人手不足を背景に、従来の「車を売る」「直す」「貸す」「走らせる」といった分断された単一事業での成長は限界に達しつつあります。一方、車両から生み出される「データ」は異業種を巻き込み、巨大な経済圏（エコシステム）を形成する資産へと進化を始めています。

こうした環境下で求められるのは、単なるコスト削減のためのDXではなく、自社の強みを活かしながら他社と連携し、新たな「稼ぐ仕組み」をどう構築するかという、一歩踏み込んだ経営決断だと我々は考えます。

いかにして新しい「顧客体験」と「収益」を生み出すのか。9つのセッションにわたって展開される本イベントのフィナーレとして、『THE MODEL』の著者である福田康隆氏をお迎えしたClosing Keynoteをお届けします。本セッションでは、汎用AIやSaaSの導入が出発点となった今、より高度な専門性を備えたAIエージェントが実務に入り込む時代を見据え、企業が踏み込むべき「収益モデルと組織の再設計」の本質に迫ります。AIがもたらす変革を経営・事業・組織の観点から議論し、次の時代の意思決定を問いかける、本イベントの締めくくりにふさわしい濃密な議論を展開します。モデレーターは、AI領域などの先端分野を長く取材している共同通信・吉無田氏に務めていただきます。

「Mobility Transformation 2026」は、様々な有識者や企業の方々とともに、ビジネスを加速させる「最も重要な戦略の種」との出会いを提供します。セッションや登壇者の情報は、随時公式HPで発信予定です。

これまでに開催された4回とも大きな反響をいただいたMobility Transformation。7年ぶりのリアル開催となる今回も、多くの方のご参加をお待ちしております。

以上

【イベント概要】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/13779/table/183_2_008f5a2d84345d02ae005aa1716a93c9.jpg?v=202606110951 ]

【スマートドライブのサービス】

「経営者とドライバーが使いたいNo. 1」※法人向け車両管理システム「SmartDrive Fleet(https://smartdrive.co.jp/fleet/)」

車両に関する書類DXを促進するクラウドサービス 「SmartDrive Box(https://smartdrive.co.jp/fleet/lp/smartdrive-box/)」

ブレーキパッド残量可視化サービス「BRAKEPAD SCAN powered by ADVICS(https://smartdrive.co.jp/special/brakepadscan/)」

AIネイティブの統合データプラットフォーム「AI Mobility OS(https://smartdrive.co.jp/aimos/)」

業界の垣根を超えたコミュニティー「Mobility Transformation(https://www.mobility-transformation.com/)」

※日本マーケティングリサーチ機構調べ 調査概要:2021年5月期_ブランドのイメージ調査

（「SmartDrive」、「SmartDrive Fleet」、「SmartDrive Box」、「BRAKEPAD SCAN」、「Mobility Data Platform」、「Mobility Transformation」、「Vector G」は、株式会社スマートドライブの商標または登録商標です。）

■会社概要 株式会社スマートドライブ

会社名 : 株式会社スマートドライブ （東京証券取引所グロース市場：証券コード5137）

設立 : 2013年 10月

代表取締役 : 北川 烈

所在地 : 〒100-0011 東京都千代田区内幸町 2-1-6 日比谷パークフロント 19階

URL : https://smartdrive.co.jp/