「伊豆グランヴィレッジ グランピング」　待望のワンちゃん専用ルーム　２０２６年7月18日(土)ニューオープン！　～プライベートドッグラン完備！愛犬と一緒に眠れる最高のご褒美ステイ～

株式会社伊豆シャボテン公園「伊豆グランヴィレッジ グランピング」

伊豆シャボテン動物公園グループオフィシャルホテル「伊豆グランヴィレッジ グランピング」（所在地：静岡県伊東市）は、2026年7月18日（土）に、愛犬と一緒に宿泊できる専用ルーム『Dog site』をオープンいたします。これに先立ち、6月11日（木）より宿泊予約の受付を開始いたします。

本客室は、完全プライベートなドッグランを併設しており、他の宿泊客を気にすることなくワンちゃんが思う存分走り回れる贅沢な空間です。夜には焚き火を囲みながら、愛犬と一緒に星空を眺める特別なひとときをお過ごしいただけます。また、手ぶらでお越しいただけるよう、マナーウェア、トイレシート、足拭きタオル、食器、消臭スプレーなど、高品質なペット専用アメニティを完備。旅行の荷物を最小限に抑え、快適な滞在をサポートいたします。「家族の一員であるワンちゃんと、もっと自由に、もっと贅沢にアウトドアを楽しんでほしい」という想いから、今回の専用ルームを企画いたしました。都会の喧騒を離れ、愛犬との絆が深まる時間をご提供いたします。なお、ご予約は小型犬から中型犬まで可能です。

※イメージ

また、ホテルから「伊豆ぐらんぱる公園」へは徒歩5分でアクセス可能であり、レジャーの拠点としても最適です。「International Illumination Award 2025」のイルミネーションイベント部門・優秀技術賞で全国第1位を受賞した「伊豆高原グランイルミ」も、愛犬と同伴可能なイルミネーション施設です。移動の負担なく存分に満喫することができます。

イメージワンちゃんと一緒に乗れる「ディノエイジカート」ワンちゃんと一緒にお土産選び

当ホテルは、伊豆シャボテン動物公園グループオフィシャルホテルとして、レジャーから宿泊までを網羅する一体的な経営体制を推進しております。今後も「遊び」と「泊まり」が融合した宿泊事業の拠点として、地域の魅力を発信し、お客様に選ばれ続ける価値ある滞在を提供してまいります。

□予約開始日： 2026年6月11日（木）より

□宿泊開始日： 2026年7月18日（土）より

□公式サイト「伊豆グランヴィレッジグランピング」

https://id-village.jp/granvillage/

□宿泊予約サイト【オールインクルーシブ】

【２食付き】

一日三組限定！愛犬と泊まるドッググランピング×伊勢海老や鮑が彩る豪華アウトドアコースBBQ

https://www5.489pro.com/asp/489/menu.asp?id=22000149&ty=lim&plan=38&lan=JPN(https://www5.489pro.com/asp/489/menu.asp?id=22000149&ty=lim&plan=38&lan=JPN)

愛犬と一緒に宿泊できる専用ルーム『Dog site』イメージ

愛犬と一緒にご宿泊いただける、ドッググランピングプラン。伊勢海老や鮑など、海の恵みを取り入れたシェフ特製・コース仕立てのBBQとともに、愛犬との特別なアウトドアステイをお楽しみいただけます。 お部屋には愛犬用アメニティをご用意。ドッグラン併設サイトで、愛犬とのびのび過ごせるグランピング体験をお楽しみください。

■ 愛犬用アメニティ

【基本セット（お部屋設置）】

・おむつセット（各種サイズ）※室内でのマナーウェア着用にご協力をお願いいたします。

・フードボウル（ごはん・お水用）・足拭きタオル・ウェットシート・トイレトレー／マナーパッド



【お部屋備品】

・愛犬用ベッド・おもちゃ・おやつ・消臭スプレー・ごみ袋／消臭袋



【ウェルカムセット（ご到着時プレゼント）】

おやつやおもちゃを詰め合わせたウェルカムセットをご用意しております。

愛犬との旅の始まりを、わんちゃんと一緒にお楽しみください♪

※内容は変更となる場合がございます

※ワンちゃんの宿泊に関する注意事項については、ホームページを必ずご覧ください。

※画像はすべてイメージ

伊豆グランヴィレッジグランピング

https://id-village.jp/granvillage/

413-0231静岡県伊東市富戸1089-4

株式会社伊豆ドリームビレッジ

https://id-village.jp (https://id-village.jp)