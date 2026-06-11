「SKY-HILL HOTEL伊豆高原」山も海も独占できるプライベート空間 『サウナ付きプライベートスイート誕生』２０２６年7月18日(土)OPEN
「SKY-HILL HOTEL伊豆高原」『サウナ付きプライベートスイート誕生』イメージ
伊豆シャボテン動物公園グループオフィシャルホテル「SKY-HILL HOTEL伊豆高原～極上の眺めと癒しと～」（所在地：静岡県伊東市）では客室リニューアルを行い、2026年7月18日（土）に、露天風呂とサウナを完備した新客室をオープンいたします。これに先立ち、6月11日（木）より宿泊予約の受付を開始いたします。
「SKY-HILL HOTEL伊豆高原～極上の眺めと癒しと～」https://id-village.jp/sky-hillhotel/
半露天風呂付き客室
昨年の「半露天風呂付き客室」および「大室山を望む半露天風呂付き客室」の増室により、多くのお客様からご好評をいただいたことを受け、この度、さらに客室を拡充いたしました。他の部屋を含めると全25室の体制へと進化し、より多様で質の高い宿泊をご提供いたします。
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新たに誕生する2室の客室は、国の天然記念物「大室山」を至近に仰ぐ、当ホテル最高峰のスイートルームで、「洗練と寛ぎ」をコンセプトとしたシックな空間には、サウナと露天風呂を室内に完備いたしました。大室山の雄大な山容を眺めながらの外気浴は、まさにここでしか味わえない贅沢なひととき。日常の喧騒を離れ、大人のための静謐な時間をお約束します。特に早春の「大室山の山焼き」では、その圧倒的な迫力を特等席で独占できる、当館ならではのロケーションを誇ります。
和洋室
また、伊豆シャボテン動物公園へはゼロ距離で移動もスムーズにでき、当館のお客様限定の専用ゲートから入園可能なためファミリーにも最適です。
伊豆シャボテン動物公園 大人気のアニマルボートツアーズ
当施設は、伊豆シャボテン動物公園グループオフィシャルホテルとして、レジャーから宿泊までを網羅する一体的な経営体制を推進しております。今後も「遊び」と「泊まり」が融合した宿泊事業の拠点として、地域の魅力を発信し、お客様に選ばれ続ける価値ある滞在を提供してまいります。
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□公式サイト「SKY-HILL HOTEL伊豆高原～極上の眺めと癒しと～」
https://id-village.jp/sky-hillhotel/
□予約開始日： 2026年6月11日（木）～
□宿泊開始日： 2026年7月18日（土）～
□各宿泊予約サイト
hhttps://www5.489pro.com/asp/489/menu.asp?id=22000150&ty=lim&plan=28&lan=JPN(https://www5.489pro.com/asp/489/menu.asp?id=22000150&ty=lim&plan=28&lan=JPN)
露天風呂、サウナ付き客室
2F和洋室【サウナ付き 半露天風呂付き客室】スイート70平方メートル
ベッド×2台(セミダブルベッド) 和布団3組、最大定員5名
2F和洋室【サウナ付き 半露天風呂付き客室】イメージ
露天風呂、サウナ付き客室
1F和洋室【サウナ付き 半露天風呂付き客室】スイート59.5平方メートル
ベッド×2台(セミダブルベッド) 和布団3組、最大定員5名
1F和洋室【サウナ付き 半露天風呂付き客室】イメージ
ご予約はこちら↓↓↓↓
https://www5.489pro.com/asp/489/menu.asp?id=22000150&ty=lim&plan=28&lan=JPN(https://www5.489pro.com/asp/489/menu.asp?id=22000150&ty=lim&plan=28&lan=JPN)
【極上の“ととのい”ステイ】
客室専用サウナ×露天風呂で過ごす、大人のプライベートリゾート
誰にも邪魔されない、自分たちだけの贅沢な時間。
客室に備えたプライベートサウナで心地よく汗を流した後は、開放感あふれる露天風呂へ。
伊豆高原の自然を感じながら、時間を忘れてゆっくりと“ととのう”。
日常を離れ、心と身体を解き放つ特別な休日をお楽しみください。
こちらのお部屋は、人気美容ブランド「ReFa」のシャワーヘッドとドライヤーをご用意しております。
くつろぎの空間で「ReFa」のアイテムをお楽しみください。
【館内案内】
チェックイン 15:00～20:00（夕食付プランは15:00～17:00)
チェックアウト ～10:00
□公式サイト
「SKY-HILL HOTEL伊豆高原～極上の眺めと癒しと～」https://id-village.jp/sky-hillhotel/