「SKY-HILL HOTEL伊豆高原」山も海も独占できるプライベート空間　『サウナ付きプライベートスイート誕生』２０２６年7月18日(土)OPEN

株式会社伊豆シャボテン公園「SKY-HILL HOTEL伊豆高原」『サウナ付きプライベートスイート誕生』イメージ

伊豆シャボテン動物公園グループオフィシャルホテル「SKY-HILL HOTEL伊豆高原～極上の眺めと癒しと～」（所在地：静岡県伊東市）では客室リニューアルを行い、2026年7月18日（土）に、露天風呂とサウナを完備した新客室をオープンいたします。これに先立ち、6月11日（木）より宿泊予約の受付を開始いたします。

「SKY-HILL HOTEL伊豆高原～極上の眺めと癒しと～」https://id-village.jp/sky-hillhotel/

半露天風呂付き客室

昨年の「半露天風呂付き客室」および「大室山を望む半露天風呂付き客室」の増室により、多くのお客様からご好評をいただいたことを受け、この度、さらに客室を拡充いたしました。他の部屋を含めると全25室の体制へと進化し、より多様で質の高い宿泊をご提供いたします。

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新たに誕生する2室の客室は、国の天然記念物「大室山」を至近に仰ぐ、当ホテル最高峰のスイートルームで、「洗練と寛ぎ」をコンセプトとしたシックな空間には、サウナと露天風呂を室内に完備いたしました。大室山の雄大な山容を眺めながらの外気浴は、まさにここでしか味わえない贅沢なひととき。日常の喧騒を離れ、大人のための静謐な時間をお約束します。特に早春の「大室山の山焼き」では、その圧倒的な迫力を特等席で独占できる、当館ならではのロケーションを誇ります。

和洋室

また、伊豆シャボテン動物公園へはゼロ距離で移動もスムーズにでき、当館のお客様限定の専用ゲートから入園可能なためファミリーにも最適です。

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当施設は、伊豆シャボテン動物公園グループオフィシャルホテルとして、レジャーから宿泊までを網羅する一体的な経営体制を推進しております。今後も「遊び」と「泊まり」が融合した宿泊事業の拠点として、地域の魅力を発信し、お客様に選ばれ続ける価値ある滞在を提供してまいります。

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□公式サイト「SKY-HILL HOTEL伊豆高原～極上の眺めと癒しと～」

https://id-village.jp/sky-hillhotel/

□予約開始日： 2026年6月11日（木）～

□宿泊開始日： 2026年7月18日（土）～

□各宿泊予約サイト

hhttps://www5.489pro.com/asp/489/menu.asp?id=22000150&ty=lim&plan=28&lan=JPN(https://www5.489pro.com/asp/489/menu.asp?id=22000150&ty=lim&plan=28&lan=JPN)

露天風呂、サウナ付き客室

2F和洋室【サウナ付き 半露天風呂付き客室】スイート70平方メートル

ベッド×2台(セミダブルベッド) 和布団3組、最大定員5名

2F和洋室【サウナ付き 半露天風呂付き客室】イメージ

露天風呂、サウナ付き客室

1F和洋室【サウナ付き 半露天風呂付き客室】スイート59.5平方メートル

ベッド×2台(セミダブルベッド) 和布団3組、最大定員5名

1F和洋室【サウナ付き 半露天風呂付き客室】イメージ

ご予約はこちら↓↓↓↓

https://www5.489pro.com/asp/489/menu.asp?id=22000150&ty=lim&plan=28&lan=JPN(https://www5.489pro.com/asp/489/menu.asp?id=22000150&ty=lim&plan=28&lan=JPN)

【極上の“ととのい”ステイ】

客室専用サウナ×露天風呂で過ごす、大人のプライベートリゾート

誰にも邪魔されない、自分たちだけの贅沢な時間。

客室に備えたプライベートサウナで心地よく汗を流した後は、開放感あふれる露天風呂へ。

伊豆高原の自然を感じながら、時間を忘れてゆっくりと“ととのう”。

日常を離れ、心と身体を解き放つ特別な休日をお楽しみください。

こちらのお部屋は、人気美容ブランド「ReFa」のシャワーヘッドとドライヤーをご用意しております。

くつろぎの空間で「ReFa」のアイテムをお楽しみください。



【館内案内】

チェックイン 15:00～20:00（夕食付プランは15:00～17:00)

チェックアウト ～10:00

□公式サイト

「SKY-HILL HOTEL伊豆高原～極上の眺めと癒しと～」https://id-village.jp/sky-hillhotel/