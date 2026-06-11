サークレイス社員がSalesforce主催「Lightning MiniHack Live」で優勝

サークレイス株式会社

「Beyond AI」を掲げ、AIとデータで企業の成長を支援するサークレイス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役会長兼社長：佐藤 スコット、以下「当社」）は、2026年6月10日に開催された株式会社セールスフォース・ジャパン（以下Salesforce）主催の開発者向け技術コンテスト「Lightning MiniHack Live」において、当社Global事業本部のマダネ アブダッラが優勝したことをお知らせいたします。

本イベントは、Salesforceプラットフォーム上での実装スキルを競うライブ形式の技術競技であり、制限時間内に求められる機能を正確かつ迅速に実装する高度な技術力が求められます。

全国のSalesforceエンジニアが参加する本競技において、当社社員であるマダネは予選・準決勝・決勝を勝ち抜き、優勝しました。AI時代においても重要性が高まる“人による実装力”を体現する成果となりました。

■Lightning MiniHack Live について

「Lightning MiniHack Live」は、Salesforceが主催する開発者向けライブ競技イベントです。

参加者は、提示された要件に対して準備を行い、本戦では10分という限られた時間の中でSalesforceプラットフォーム上への実装を行います。実装スピードや要件の網羅性、完成度などが評価されるライブ形式の技術競技です。

単なる知識量ではなく、

- 要件理解力- 実装力- 問題解決能力- 限られた時間内で成果を出す対応力

など、実務に直結する総合的なスキルが問われる競技として、多くの開発者から注目を集めています。

■挑戦内容

当社社員であるマダネは、予選を突破し、全国上位4名による準決勝へ進出。その後、決勝戦まで勝ち進み、優勝しました。

競技では、本戦での実装スピードや要件の網羅性が評価されました。マダネは、限られた時間の中で求められる機能を正確に実装し、日頃のプロジェクトで培った知見や経験を存分に発揮しました。

特に、実装手順の工夫や準備段階での検討内容が成果につながり、実践の場で培われた技術の高さを示す機会となりました。

当社では、AI活用が進む時代においても、「現場課題を理解し、構想を実装へ落とし込める人材」が重要であると考えています。全国のSalesforceエンジニアが集う本競技において優勝したことは、当社が培ってきた技術力と実践力を示す成果であると捉えています。

■サークレイス Global事業本部 マダネ アブダッラのコメント

このたび、Lightning MiniHack Liveにおいて優勝という結果を残すことができ大変光栄です。

競技では、事前に提示された要件に対して実装方法や手順を検討し、本戦でいかに正確かつ迅速に実装できるかが求められました。限られた時間の中で成果を出すために試行錯誤を重ねたことが、今回の結果につながったと感じています。

今回の優勝を励みに、今後も技術力向上に努めるとともに、お客様の課題解決につながる価値提供に取り組んでまいります。

■ 今後の展望

当社では今後も、AI・データ・クラウド技術を活用した実践的な技術力の向上を推進するとともに、社内外での知見共有や技術コミュニティへの貢献を強化してまいります。

また、技術ブログやイベント登壇などを通じて、今回の競技で得られた知見や学びを発信し、AI時代における高度デジタル人材の育成と技術発展に寄与してまいります。

サークレイスについて

サークレイスは、「Beyond AI」を掲げ 、世界最先端のAIとデータソリューション、Salesforce等のコンサルティング、導入支援、人材育成、定着化支援を提供するITサービス企業です。

サークレイスグループではServiceNow、DatabricksのAI・データ・クラウドテクノロジーを組み合わせ、企業の売上、利益に貢献できる経営と業務とITのコンサルティングサービスを提供しています。

2022年4月、東京証券取引所グロース市場上場。

会社名： サークレイス株式会社（circlace Inc）

代表者： 代表取締役会長兼社長 佐藤 スコット

所在地： 東京都中央区日本橋2-1-3 アーバンネット日本橋二丁目ビル 6F

設 立： 2012年11月1日

※本ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後、予告なしに変更されることがあります。

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

【関連リンク】- サークレイス株式会社：https://www.circlace.com/- Salesforce 開発者の腕試し！「Lightning MiniHack Live」イベント概要&予選参加ガイド：https://developer.salesforce.com/jpblogs/2026/04/lightning-minihack-live-2026-jp