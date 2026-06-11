【 NEW OPEN 】大人気アパレルブランド『HONEY MEW』プロデュースのメイドカフェ《すい～ときゃっと》が7月秋葉原にオープン決定！

株式会社YUKIMI

(ハート) HONEY MEWプロデュースの

メイドカフェがオープン！

Xフォロワー数12万人超え！

人気インフルエンサー「ｲﾓ」（@0oy16）がディレクターを務めるアパレルブランド

「HONEY MEW」が、コンセプトカフェをプロデュース！

その名も、

『すい～ときゃっと』(ハート)

「かわいいものが好き」

「働いてる時もおしゃれでいたい」

「もっと自分を好きになりたい」

そんな女の子のためのメイドカフェです。

(ハート) すい～ときゃっとでは、

オープニングメンバーを大募集中！

すい～ときゃっとでは現在、

オープニングメンバーを募集しています(ハート)

かわいいものが好き

ハニーミュウのメイド服を着たい

SNS活動に興味がある

秋葉原を盛り上げたい

インフルエンサーを目指したい

将来は自分のお店を持ちたい

そんな女の子、大歓迎です！

未経験の女の子も安心してスタートできるよう、

丁寧な事前説明と研修

メイク、自撮りの仕方講座

プロのヘアメ無料

SNSサポート

キャリアアップ制度

などもご用意しております(ハート)

(ハート) HONEY MEW

こだわりのメイド服

全3種類のメイド服

今回制作したメイド服は全3種類。

色やシルエット、リボンの位置まで、

“女の子が一番かわいく見えること”

を大切に制作しました。

グレー×ピンクホワイト×ピンクブラック×ピンク

どのカラーも、かわいい空間で映える特別なデザインです。

HONEY MEWが大切にしている

「全骨格大優勝！」というコンセプトの通り、

骨格や体型に関係なく、

女の子一人ひとりが可愛くなれるメイド服を制作しました。

(ハート) 募集要項

(ハート) 応募はこちらから

採用HPからもご応募いただけます♩(https://akiba-maidcafe.co.jp/recruit/)

(ハート) 店舗情報

【 店名 】

すい～ときゃっと

【 住所 】

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-4-8 A-FRONT10階

【 営業時間 】

平日：17時～23時

土日祝：15時～23時

【 アクセス 】

秋葉原駅から徒歩3分の好立地！

【 公式HP 】

https://akiba-maidcafe.co.jp/sweetcat/

(ハート) 最後に

すい～ときゃっと は

あなたの「かわいい」を

かなえられる場所です！

＼ 秋葉原１かわいい ／



HONEY MEWプロデュースのメイド服で

かわいいメイドさんになりませんか？

ご応募お待ちしております(ハート)

かわいいメイドさんになりたい女の子はこちらをクリック！(https://akiba-maidcafe.co.jp/recruit/)