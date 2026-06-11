【 NEW OPEN 】大人気アパレルブランド『HONEY MEW』プロデュースのメイドカフェ《すい～ときゃっと》が7月秋葉原にオープン決定！
(ハート) HONEY MEWプロデュースの
メイドカフェがオープン！
Xフォロワー数12万人超え！
人気インフルエンサー「ｲﾓ」（@0oy16）がディレクターを務めるアパレルブランド
「HONEY MEW」が、コンセプトカフェをプロデュース！
その名も、
『すい～ときゃっと』(ハート)
「かわいいものが好き」
「働いてる時もおしゃれでいたい」
「もっと自分を好きになりたい」
そんな女の子のためのメイドカフェです。
(ハート) すい～ときゃっとでは、
オープニングメンバーを大募集中！
すい～ときゃっとでは現在、
オープニングメンバーを募集しています(ハート)
かわいいものが好き
ハニーミュウのメイド服を着たい
SNS活動に興味がある
秋葉原を盛り上げたい
インフルエンサーを目指したい
将来は自分のお店を持ちたい
そんな女の子、大歓迎です！
未経験の女の子も安心してスタートできるよう、
丁寧な事前説明と研修
メイク、自撮りの仕方講座
プロのヘアメ無料
SNSサポート
キャリアアップ制度
などもご用意しております(ハート)
(ハート) HONEY MEW
こだわりのメイド服
全3種類のメイド服
今回制作したメイド服は全3種類。
色やシルエット、リボンの位置まで、
“女の子が一番かわいく見えること”
を大切に制作しました。
グレー×ピンク
ホワイト×ピンク
ブラック×ピンク
どのカラーも、かわいい空間で映える特別なデザインです。
HONEY MEWが大切にしている
「全骨格大優勝！」というコンセプトの通り、
骨格や体型に関係なく、
女の子一人ひとりが可愛くなれるメイド服を制作しました。
(ハート) 募集要項
(ハート) 応募はこちらから
採用HPからもご応募いただけます♩(https://akiba-maidcafe.co.jp/recruit/)
(ハート) 店舗情報
【 店名 】
すい～ときゃっと
【 住所 】
〒101-0021
東京都千代田区外神田4-4-8 A-FRONT10階
【 営業時間 】
平日：17時～23時
土日祝：15時～23時
【 アクセス 】
秋葉原駅から徒歩3分の好立地！
【 公式HP 】
https://akiba-maidcafe.co.jp/sweetcat/
(ハート) 最後に
すい～ときゃっと は
あなたの「かわいい」を
かなえられる場所です！
＼ 秋葉原１かわいい ／
HONEY MEWプロデュースのメイド服で
かわいいメイドさんになりませんか？
ご応募お待ちしております(ハート)
かわいいメイドさんになりたい女の子はこちらをクリック！(https://akiba-maidcafe.co.jp/recruit/)