【 NEW OPEN 】大人気アパレルブランド『HONEY MEW』プロデュースのメイドカフェ《すい～ときゃっと》が7月秋葉原にオープン決定！

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株式会社YUKIMI



(ハート) HONEY MEWプロデュースの


　 メイドカフェがオープン！




Xフォロワー数12万人超え！



人気インフルエンサー「ｲﾓ」（@0oy16）がディレクターを務めるアパレルブランド


「HONEY MEW」が、コンセプトカフェをプロデュース！



その名も、


『すい～ときゃっと』(ハート)



「かわいいものが好き」


「働いてる時もおしゃれでいたい」


「もっと自分を好きになりたい」



そんな女の子のためのメイドカフェです。






(ハート) すい～ときゃっとでは、


　 オープニングメンバーを大募集中！




すい～ときゃっとでは現在、


オープニングメンバーを募集しています(ハート)



かわいいものが好き


ハニーミュウのメイド服を着たい


SNS活動に興味がある


秋葉原を盛り上げたい


インフルエンサーを目指したい


将来は自分のお店を持ちたい



そんな女の子、大歓迎です！




未経験の女の子も安心してスタートできるよう、



丁寧な事前説明と研修


メイク、自撮りの仕方講座


プロのヘアメ無料


SNSサポート


キャリアアップ制度



などもご用意しております(ハート)




(ハート) HONEY MEW


　 こだわりのメイド服





全3種類のメイド服


今回制作したメイド服は全3種類。



色やシルエット、リボンの位置まで、


“女の子が一番かわいく見えること”


を大切に制作しました。




グレー×ピンク


ホワイト×ピンク


ブラック×ピンク


どのカラーも、かわいい空間で映える特別なデザインです。



HONEY MEWが大切にしている


「全骨格大優勝！」というコンセプトの通り、



骨格や体型に関係なく、


女の子一人ひとりが可愛くなれるメイド服を制作しました。







(ハート) 募集要項







(ハート) 応募はこちらから






採用HPからもご応募いただけます♩(https://akiba-maidcafe.co.jp/recruit/)




(ハート) 店舗情報




【 店名 】


　すい～ときゃっと



【 住所 】


　〒101-0021　


　東京都千代田区外神田4-4-8 A-FRONT10階



【 営業時間 】


　平日：17時～23時　


　土日祝：15時～23時



【 アクセス 】


　秋葉原駅から徒歩3分の好立地！



【 公式HP 】


　https://akiba-maidcafe.co.jp/sweetcat/




(ハート) 最後に




すい～ときゃっと は
あなたの「かわいい」を
かなえられる場所です！




＼　秋葉原１かわいい　／



HONEY MEWプロデュースのメイド服で
かわいいメイドさんになりませんか？



ご応募お待ちしております(ハート)




かわいいメイドさんになりたい女の子はこちらをクリック！(https://akiba-maidcafe.co.jp/recruit/)