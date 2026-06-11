新レーベル『くまさんブラック』第1弾作品『ドットアビス』リリース記念！「クリエイティブチームくまさん」5タイトルとの合同キャンペーン開催中！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESは、6月11日（木）よりサービスを開始した「くまさんブラック」レーベルの新作タイトル「ドットアビス」と、「クリエイティブチーム くまさん」レーベル5作品との合同キャンペーンの開催をお知らせいたします。

【『ドットアビス リリース記念！くまさんブランドタイトル 合同CP』開催！】

新レーベル「くまさんブラック」の第1弾作品となる「ドットアビス」リリース記念！

「クリエイティブチーム くまさん」が手がける「ガールズクリエイション」「ティンクルスターナイツ」「モンスター娘TD」「ミストトレインガールズ」「FLOWER KNIGHT GIRL」5作品との豪華合同キャンペーンが開催となります。

参加タイトルそれぞれでの相互ミッションの条件達成や、特別なログインボーナスにて、

当キャンペーン限定となるゲーム内アイテムなどの豪華報酬が受け取れます！

■『ドットアビス リリース記念！くまさんタイトル 合同CP』キャンペーンスケジュール

【期間】

2026年6月11日（木）17:00 ～6月30日（火）23:59まで

※開始時刻・終了時刻は、状況により変更される場合があります。詳細は各タイトルのお知らせをご確認ください。

『ドットアビス リリース記念！くまさんブランドタイトル 合同CP』

特設サイト：https://kumasanfes.com/kmsncp05/(https://kumasanfes.com/kmsncp05/)

■6タイトル合同！相互ミッションキャンペーン開催！

キャンペーン期間中、最新作「ドットアビス」を必ず含んだ「ガールズクリエイション」「ティンクルスターナイツ」「ミストトレインガールズ」「モンスター娘TD」「FLOWER KNIGHT GIRL」のいずれか2タイトル以上で相互ミッション条件を達成すると、各タイトルでそれぞれ最大「ガチャ10連分」相当の豪華報酬を獲得できます！

最大6タイトルで、条件達成タイトルが多いほど、報酬が豪華になりますので、ぜひ全タイトルで挑戦してみてください！

※報酬の配布はキャンペーン期間終了後に各タイトルでの集計後に行われます。

※報酬獲得条件や報酬の詳細、配布スケジュールについては本キャンペーン特設サイト、または各タイトルのお知らせでご確認ください。

※チケットの獲得状況は各タイトルのアイテム一覧でご確認いただけます。

※今回のキャンペーンでは報酬を受け取りたいタイトルで必ず「くまさんCPチケット」を獲得する必要がございます。

※DMM版アカウント連携の手順については各タイトルからのご案内をご確認ください。

※App Store・Google Playなどのアプリ版のみをご利用の方は「くまさんCPチケット」を獲得していても、報酬配布の対象外となります。必ずDMM版との連携を行なっていただきますようお願いいたします。

■期間限定！特別なログインボーナス開催！

キャンペーン期間中、「ドットアビス」「ガールズクリエイション」「ティンクルスターナイツ」「ミストトレインガールズ」「モンスター娘TD」「FLOWER KNIGHT GIRL」にて、期間限定報酬が手に入る特別なログインボーナスを開催します！

相互ミッションキャンペーンの参加条件となる「くまさんCPチケット」など、最大7日間のログインで、ゲーム内アイテムなどの豪華報酬を受け取れます！

この機会に、初めての方も、過去に遊んだことのある方も、ログインして報酬を受け取りましょう！

※報酬の詳細、配布スケジュールについては各タイトルのお知らせでご確認ください。

■開催記念！リポストキャンペーン開催！

各タイトルの公式Xの該当投稿をリポストしましょう！

6タイトルのリポスト合計が9030（くまさん）を超えると各タイトルの豪華報酬がもらえます！

各公式Xではタイトルの最新情報やお得なイベント情報などを随時配信しておりますので、この機会にアカウントのフォローもよろしくお願いいたします！

※報酬の詳細、配布スケジュールについては各タイトルのお知らせでご確認ください。

■「クリエイティブチーム くまさん」とは

はせPを筆頭としたDMM GAMESデザイナーを中心に、2019年に発足したIP制作チーム。「クリエイティブチーム くまさん」には、著名なイラストレーターやデザイナーが多数在籍し、社内外と協力体制を作りDMM GAMESの様々なタイトルのクリエイティブ全般を担います。

■『ドットアビス』とは

『ドットアビス』はクリエイティブチーム くまさんから派生した、「エッジの効いたコンテンツ」を展開する「くまさんブラック」レーベル第一弾タイトルとなり、滑らかに動くドット絵のアニメーションと、美少女たちの魅力が融合した「ドット絵×深淵探索RPG」です。

■「くまさんブラック」レーベルとは

クリエイティブチーム くまさんから派生した、「エッジの効いたコンテンツ」を展開するレーベル。

これまで培ったノウハウを活かしつつ、より先鋭的な表現や一歩踏み込んだコンテンツの制作を行います。

▼製品情報

タイトル：ドットアビス

ジャンル：ドット絵×深淵探索RPG

プラットフォーム：PC（ブラウザ版・DMM GAMES PLAYER版）/スマートフォン（DMM GAMES STORE版）/App Store/Google Play

価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）

権利表記：(C)2026 EXNOA LLC/(C)2026 Studio KUMASAN Inc.

公式サイト：https://dotabyss.dmmgames-official.com/

公式X：https://x.com/dot_abyss_pr

公認Discord：https://discord.gg/RsKjCF8xh9

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