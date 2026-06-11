経営・業務改善コンサルティングを手掛けるエクイティ・コンサルティング・グループ、企業専属のプロジェクト特化型AIサービス「Project AI」を提供開始

エクイティ・コンサルティング・グループ株式会社プロジェクト特化型AIサービス「Project AI」開発背景

生成AIの普及により、多くの企業で業務効率化や生産性向上に向けた取り組みが進んでいます。しかしその一方で、「AIを導入したものの活用が定着しない」「期待した成果につながらない」といった課題も顕在化しています。

ECGがこれまで経営・業務改善コンサルティングを提供する中でも、「社内にAIを推進できる人材がいない」「過去の資料やノウハウが活用できていない」「何から取り組めばよいかわからない」といった相談が数多く寄せられてきました。

また、中小企業ではコンサルティングの必要性を感じながらも、コスト面や相談内容の整理が難しいことから、継続的な活用に踏み切れないケースも少なくありません。

こうした背景を受け、ECGはコンサルティング支援で培った知見と生成AIを組み合わせ、企業ごとに蓄積された知識や経験を継続的に活用できるプロジェクト特化型AIサービス「Project AI」を開発しました。

「Project AI」の特長

企業やプロジェクトごとに専用AIを構築し、業務内容や組織特性に応じた活用環境を提供します。

・社内に蓄積された情報をAIが活用

議事録、提案資料、音声データ、チャット履歴などを学習し、企業内に蓄積された知見を有効活用できる環境を構築します。

・日常業務の生産性向上を支援

AIチャット上で資料作成、情報整理、要約、ファクトチェックなどを支援し、日常業務の効率化を実現します。

・専属コンサルタントが活用定着まで伴走

AIツールの提供にとどまらず、導入設計から活用定着、運用改善まで専属コンサルタントが継続的に支援します。

想定する導入企業例

・人材不足や業務負荷に課題を抱える企業

・AI活用を進めたいが推進人材が不足している企業

・属人化した業務やナレッジを整理・活用したい企業

・コンサルティングを活用したいが継続導入が難しい企業

・少人数で生産性向上を実現したい企業

今後の展望

ECGは今後、企業ごとの知見やノウハウを活用する「企業専属AI」の提供を通じて、AIとコンサルティングを融合した新たな企業支援モデルの確立を目指します。

企業内に蓄積された情報を組織の資産として活用できる環境づくりを支援することで、生産性向上や業務改善、DX推進に貢献してまいります。

【会社概要】

会社名 ：エクイティ・コンサルティング・グループ株式会社

代表取締役：中川晃太

所在地 ：東京都中央区八重洲1-6-1 TOFROM YAESU TOWER 41F

設立 ：2025年1月

事業内容 ：経営コンサルティング、業務改善支援、DX支援等

URL ：https://www.ecgjapan.com/



【本件に関するお問い合わせ先】

エクイティ・コンサルティング・グループ株式会社

担当：野坂（のさか）

Tel：070-9104-6995

E-mail：ryonosaka@ecgjapan.com