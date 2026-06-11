エド・シーラン × オレンジアンプのコラボモデルが誕生。コンパクトモデルからステージ仕様の３機種が発売決定！

株式会社 黒澤楽器店

オレンジアンプとエド・シーランのコラボレーションによって、実践的な機能性とサウンドクオリティを両立したアンプOrange Outlowd ESシリーズが誕生しました。



ES3とES60はBluetooth接続機能と充電式バッテリーを内蔵し、Bluetoothスピーカーとしても本格的なサウンドを提供します。

フラッグシップモデルのES100はCelestion製スピーカーを搭載しプロフェッショナルなステージでの使用にも対応できる仕様です。



クリーンで温かみのあるサウンドと十分なヘッドルームを備えているため、アコースティックギターに限らず、エレキギター、ベース、ウクレレなど様々な楽器やPA用途にも最適です。

2026年6月11日（木） 0:00 より全国のクロサワ楽器店、ギタープラネットで発売開始。

Outlowd ES3

ES3は、Outlowd ESシリーズの中で最もコンパクトかつ持ち運びやすいポータブル・アンプです。出力3Wのこの小型アンプは、自宅での演奏に最適で、生音のアコースティックサウンドに空間的な広がりや艶、そして程よい存在感を加えてくれます。Bluetoothスピーカーとしての使用もおすすめです。



■サイズ（W×H×D）：

165×145×125mm／重量：1.44kg

販売価格\33,000（税込）

主な特徴

・3W アコースティック・ミニアンプ

・Ed Sheeranとのコラボレーションモデル

・トーン＆リバーブコントロール搭載

・充電式バッテリー内蔵（最長12時間駆動）

・USB-C充電対応

・Bluetooth接続対応

・USB-C経由でのサウンド再生対応

・レザー製キャリーストラップ付属

Outlowd ES60

詳細を見る :https://shop.kurosawagakki.com/items/search/amplifier?q=ES3

ES60は、持ち運びやすさと実践的なパフォーマンス性能を両立した60W出力のアンプです。Outlowd ESシリーズの中核を担うオールラウンドモデルとして、ストリートライブや小規模なライブに十分なパワーを備えながら、リハーサルや自宅での使用にも適した扱いやすいサイズに仕上げられています。マイクとギターの独立した2チャンネル仕様で様

々なシチュエーションに対応します。

■サイズ（W×H×D）：

355×280×295mm／重量：7.34kg

販売価格\110,000（税込）

主な特徴

・60W ポータブル・アコースティックアンプ

・Ed Sheeranとのコラボレーションモデル

・ギター／マイク専用の独立2チャンネル仕様（各チャンネルにリバーブ搭載）

・充電式バッテリー内蔵（最長12時間駆動）

・8インチ Voice of the Worldスピーカー搭載

・Bluetooth接続対応

・Bass、Treble、パラメトリックMiddle EQ搭載（ギターチャンネルはQ調整も可能）

・マイクチャンネルには48Vファンタム電源、ハイパスフィルター搭載

・エフェクトループおよびバランスラインアウト搭載

・ギグバッグ付属

Outlowd ES100

詳細を見る :https://shop.kurosawagakki.com/items/search/amplifier?q=ES60

ES100は、Outlowd ES Seriesのフラッグシップモデルであり、プロフェッショナルなステージに対応する100W出力のプレミアム・アンプです。 十分なクリーンヘッドルームと温かみのある自然なサウンドを兼ね備え、音量を上げたライブ環境でもアコースティックギターやボーカルの輪郭を保ちながら、豊かで明瞭なサウンドを実現します。

■サイズ（W×H×D）：

490×430×308mm／重量：14.05kg

販売価格\242,000（税込）

主な特徴

・100W アコースティックアンプ

・Ed Sheeranとのコラボレーションモデル

・ギター／マイク専用の独立2チャンネル仕様（各チャンネルにリバーブ搭載）

・Celestion製ネオジム 12インチスピーカー＆1インチHFツイーター搭載

・Bass、Treble、パラメトリックMiddle EQ搭載（ギターチャンネルはQ調整も可能）

・マイクチャンネルには48Vファンタム電源、ハイパスフィルター搭載

・エフェクトループおよびバランスラインアウト搭載

・保護カバー付属

2026年6月11日 0:00 より発売開始

詳細を見る :https://shop.kurosawagakki.com/items/search/amplifier?q=ES100

2026年6月11日（木） 0:00 より全国のクロサワ楽器店、ギタープラネットで順次発売開始。

特設サイトはこちら :https://www.kurosawagakki.com/orange/outlowd_es/