銭湯で桶をたたいて「おそ松さん」と歌って踊る福原遥さんは必見！ CDエナジー新TVCM 6月12日(金)より放映開始

株式会社ＣＤエナジーダイレクト

株式会社ＣＤエナジーダイレクト（本社：東京都中央区、代表取締役社長：岩井 博幸）は、アンバサダーの福原遥さんが出演する新TVCM「A・B・CDエナジー 銭湯篇」を6月12日(金)より順次放映開始いたします。また、この度の新TVCMは、10周年を迎え、同日に実写映画化もされるTVアニメ「おそ松さん」との初のコラボレーションTVCMとなります。

新TVCMのほか、CM撮影の様子を収めたメイキング動画や、福原さんインタビュー動画を公開予定です。是非、公式YouTubeよりご覧ください。

【CDエナジー新TVCM「A・B・CDエナジー 銭湯篇」ストーリー】

今回の新TVCMは、ガスと電気が使用されており、「おそ松さん」ではお馴染みのシチュエーションでもある銭湯が舞台となっています。前回のTVCM「河原篇」でクセのある違和感が話題となったおなじみの「A・B・CDエナジー」の歌を福原さんが銭湯の掃除をしながら口ずさむと、銭湯客の「おそ松さん」の6人が歌の続きを掛け合い、最後には福原さん、「おそ松さん」の6つ子たち、銭湯客が一緒になって合唱します。合唱に合わせリズムにのって桶を叩きながら楽しそうに歌う福原さんに注目です。

【CDエナジー新TVCM「A・B・CDエナジー 銭湯篇」ストーリーボード(30秒篇)】

【新TVCM概要】

タイトル ：CDエナジー「A・B・CDエナジー 銭湯篇」

放映開始日 ：2026年6月12日(金)

放映地域 ：関東（茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川）

CM ：「A・B・CDエナジー 銭湯篇」：https://youtu.be/1ok04YnZrZE

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=1ok04YnZrZE ]

【新 CM メイキング映像＆福原さん特別インタビュー（一部抜粋）】

メイキングインタビューURL：https://youtu.be/xv-KsoTgo80

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=xv-KsoTgo80 ]

【撮影エピソード】

今回、ガスと電気が使用されており、「おそ松さん」ではお馴染みのシチュエーションでもある銭湯を舞台に、「おそ松さん」の6人と一緒にCMソングを歌うことに挑戦した福原さん。男湯の「おそ松さん」の6人に向かって呼びかけるセリフでは、何度も言い方やトーンを確認されており、福原さんのこだわりが垣間見えました。桶を叩きながら歌うシーンの撮影では、リズムがうまく合わず、「すみません！」と恥ずかしそうな表情を交える場面も。撮影の合間には福原さんらしいハツラツとした笑顔を見せながらスタッフと談笑し、終始和やかに撮影を進めることができました。

【特別インタビュー】（一部抜粋）

・今回は「おそ松さん」とのコラボCMですが、いかがでしたか？

「おそ松さん」の6人とは初共演だったので、すごく楽しみにしていました。また、今回のCMは今まで以上に明るく元気ハツラツとした楽しいCMだったので、撮影も終始楽しくて、あっという間に終わりました。

・新CMの見どころを教えてください。

個性豊かな「おそ松さん」の6人と一緒に桶を叩きながら歌って踊って、という部分が、すごく見ていて元気をもらえる、楽しいCMになっているのではないかなと思います。

・今回は銭湯での撮影でしたが、入浴時のこだわりや、欠かせないアイテムはありますか。

今回も歌を歌っていたのですが、音楽を聴いたり歌を歌うのが、すごく好きなので、音楽は必ずお風呂で流して、歌ったり聴いたりして楽しんでいます。あとは入浴剤を必ず入れて、リラックスできるようにしています。

・新CMは、「おそ松さん」の6人と一緒にCMソングを歌うという内容でしたが、「おそ松さん」の6人と一緒になにかを楽しむとしたら、何がしたいですか？

本当に個性豊かな6人なので、何をしても楽しそうなんですけど、今回一緒に歌っていて、すごく楽しい感じだったので、一緒に熱唱しながらドライブしたいですね。

・最近の福原さんにとって欠かせないエナジー（活力・元気の源）を教えてください。

私は食べ物ですね。とにかく食べることが好きで、夜寝る前に次の日何を食べようか考えて寝るぐらい好きなので、毎日自分にご褒美を作って、それを食べるために「今日も頑張ろう」と思いながらお仕事をしています。最近では、せいろ蒸しにハマっていて、週4回くらいせいろ蒸しを食べています。今旬の野菜や、その時に家にある野菜を入れられるだけ入れて、お塩とオリーブオイルでシンプルに食べることに、すごくハマっています。

・夏の暑さ対策として「CDエナジー」のようなお得な電気とガスのプランが欠かせない季節になりました。福原さんの夏に欠かせないものはありますか？

夏は花火がすごく好きなので、どんなに忙しくても花火大会は毎年行っていますね。打ち上げ花火を友達とか家族と見る時間が夏は幸せです。

・昨年は「滝行」とおっしゃっていましたが、今年の夏にやりたいことを教えてください。

滝行もまだできていないので、今年やりたいなと思っています。あとはサーフィンもやったことがないので、いつか夏にやりたいなと思っています。サーフィンに乗って、かっこよく波に乗ってみたいです。

【福原遥さんプロフィール】

＜福原遥さん＞

1998年8月28日生まれ、埼玉県出身。俳優、歌手、声優。

近年はドラマ作品「教場II」(2021年/CX)、「正直不動産」(2022年/NHK)、連続テレビ小説「舞いあがれ!」(ヒロイン・岩倉舞役)などに出演。昨年はNHK「正直不動産２」(W主演)、日本テレビ「マル秘の密子さん」(主演)、大河ドラマ「べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～」、「明日はもっと、いい日になる」(主演)に出演。

現在、映画「正直不動産」が公開中。8月には、映画「あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。」が公開予定。

【おそ松さん】

2015年、赤塚不二夫生誕80周年記念作品として、赤塚不二夫の名作ギャグ漫画「おそ松くん」を原作に、大人になった6つ子たちを描いた物語。TVアニメは、2025年までにシリーズ第4期まで制作・放送され、かつての「おそ松くん」を知る世代にとどまらず、幅広い層から圧倒的な支持を集め社会現象に。今なお多くのファンを魅了し続けている作品です。

▼TVアニメ「おそ松さん」公式サイト https://osomatsusan.com/

(C)赤塚不二夫／おそ松さん製作委員会

【CDエナジー概要】

株式会社CDエナジーダイレクトは、中部電力ミライズと大阪ガスが共同で設立し、関東エリアで電気とガスをはじめとするインフラサービスを中心に販売するエネルギー会社です。中部電力ミライズと大阪ガスがそれぞれ長年の電力事業・ガス事業で培ってきた経営資源、事業ノウハウを融合しつつ、お客さまの暮らしやビジネスに役立つ新たな価値を創り出すことで、お客さまのご期待を超える多様なサービスの提供を目指してまいります。

CDエナジー HP：https://www.cdedirect.co.jp/