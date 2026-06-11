【直木賞候補作決定】原田ひ香『＃台所のあるところ』が第175回直木賞にノミネート！《ノミネートにあたっての著者コメントあり》

株式会社文藝春秋

株式会社文藝春秋から2026年5月13日に刊行された、原田ひ香（はらだ・ひか）さんの『＃台所のあるところ』が、第175回直木三十五賞の候補作に選ばれました。

シナリオライターとして活動していた原田さんは、2007年「はじまらないティータイム」で第31回すばる文学賞を受賞して小説家デビュー後、2018年に発表した『三千円の使いかた』が累計100万部を超えるベストセラーになるなど、数多くの人気作を世に送り出してきました。

台所をめぐる6つの物語を収録した連作短編集『＃台所のあるところ』で、初の直木賞ノミネートとなりました。

第175回直木賞の選考会は2026年7月15日（水）に都内で行われます。

『#台所のあるところ』書影原田ひ香さん

◼︎ 直木賞ノミネートにあたって、原田ひ香さんからのことば

このような晴れがましい場に立つことのない作家人生だと思っておりましたので、ただただ驚いております。

小説家になって一番ありがたかったのは、思っていたよりずっとたくさんの人に、本を出すことを手伝ってもらえて、孤独でなかったことです。これまでに「手伝って」くださった方、一人一人に感謝いたします。

どのような結果になるにしても、このことを人生の糧にし、よい小説やおもしろい本をより多くの人に読んでもらえることに尽くしたいと思います。

ありがとうございました。

◼︎『#台所のあるところ』あらすじ

6つの台所をめぐる「わたし」の物語️️---

2人の子供が巣立ち、定年退職した夫は海外へ。広い家に一人残された主婦に、コスパ・タイパ重視の彼と恵比寿で同棲中の OL、生意気盛り4人を育てるシングルマザー……。

世代も境遇もバラバラの女性たちの前には、深夜の30 分ドラマ「台所のあるところ」があった。

試し読みはこちら :https://books.bunshun.jp/list/browsing/9784163920993?pn=1

◼︎ 全国の書店員さんから130通を超える感想

「切なく温かいホーム小説」「自分自身のこれからの人生も考えてみたくなりました」……発売に先駆けて見本を読んでくださった全国の書店員さんからは、熱い共感の声が殺到。その熱気を、全5回の記事化しています。

第1回 :https://books.bunshun.jp/articles/-/10938第2回 :https://books.bunshun.jp/articles/-/10947第3回 :https://books.bunshun.jp/articles/-/10948第4回 :https://books.bunshun.jp/articles/-/10949第5回 :https://books.bunshun.jp/articles/-/10950

◼︎ 著者紹介

原田ひ香（はらだひか）

1970年神奈川県生まれ。2005年「リトルプリンセス2号」で第34回NHK公募ラジオドラマ最優秀作。07年「はじまらないティータイム」で第31回すばる文学賞を受賞。『三千円の使いかた』は100万部を超えるベストセラーに。「ランチ酒」「古本食堂」「東京ロンダリング」「三人屋」シリーズ他、『ラジオ・ガガガ』『喫茶おじさん』『財布は踊る』『月収』など著書多数。

◼︎ 書誌情報

書名：『＃台所のあるところ』

著 者：原田ひ香

定 価：1980円（税込）

電子版価格：1900円（税込）

出版社：文藝春秋

判 型：四六判 軽装 並製カバー装

発売日：2026年5月13日

頁数：304ページ

ISBN：978-4-16-392099-3

書誌URL：https://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784163920993