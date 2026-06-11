【第175回「芥川賞」候補作発表】文學界から2作品がノミネート！

株式会社文藝春秋

株式会社文藝春秋（本社：東京都千代田区 社長：飯窪成幸）の文芸誌「文學界」掲載の創作2作品、村司侑さんの「ソリティアおじさんがいた頃」（文學界5月号）と、鈴木涼美さんの「悪い血」（文學界6月号）が、第175回芥川龍之介賞の候補作にノミネートされました。

第175回芥川賞の選考会は7月15日（水）に都内で行われます。

＊なお、両作品とも7月6日（月）に単行本の刊行が予定されています。

■ノミネート作品「ソリティアおじさんがいた頃」

「文學界」2026年5月号、6月号

昔職場にいた、黒野田さんが亡くなった。「ソリティアおじさん」と心の中で呼んでいたけれど、かつては有能な社員だったという。

通夜に参列することになったわたしは、その死を通じて、人生の停滞に直面する。黒野田さんの最後の愛弟子だった海史のこと、中途入社した会社のこと、気づけば30を超えていた自分のこと――。

▼著者プロフィール

村司侑（むらし・ゆう）

1979年生まれ。九州大学文学部卒業。京都府在住。2026年、本作で第131回文學界新人賞を受賞しデビュー。

■ノミネート作品「悪い血」

「文學界」2026年5月号

思いがけず妊婦検診を受ける事態になり、管四本分の血液が抜き取られた。

深夜に目が覚め、猛烈に何かが許しがたい気持ちに突き動かされた私は、自分の血液を奪還するため、夜の病院へと足を踏み出す。ビジュー付きのサンダルで病院への階段を下りながら、私に突きつけられる、数々の過去の行い。

▼著者プロフィール

鈴木涼美（すずき・すずみ）

1983年生まれ、東京都出身。慶應義塾大学卒。東京大学大学院修士課程修了。「ギフテッド」「グレイスレス」で二作連続芥川賞候補となる。著書に『「AV女優」の社会学 増補新版』『身体を売ったらサヨウナラ』『娼婦の本棚』『ノー・アニマルズ』『典雅な調べに色は娘』『往復書簡 限界から始まる』（共著）などがある。芥川賞候補は本作で3回目。

「文學界」2026年6月号