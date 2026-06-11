【大人気シリーズ第5弾！】韓国の歴史から最新トレンドまで、イラストと図解でやさしくわかる『世界の現在がわかる 韓国』が6/25刊行

株式会社秀和システム新社

株式会社秀和システム新社（東京都千代田区・代表取締役 津島憲豪）は、2026年6月25日、新刊『世界の現在がわかる 韓国』を発刊します。

■身近で人気の韓国をやさしく解説

世界の国々の歴史や、社会、文化について、図解やイラストでわかりやすく解説する「世界の現在（いま）がわかる」シリーズ第5弾は「韓国」！

音楽、ドラマ、ファッション、美容、グルメなどを通じて世界中から注目を集める韓国。本書ではそうしたカルチャーの魅力だけでなく、地理や歴史、社会のしくみまで幅広く取り上げています。

日本から近く、似ている部分も多い一方で、暮らし方や価値観には異なる点もあります。本書は、韓国という国の多面性をやさしく整理しながら、「なぜ今これほど注目されているのか」を読み解いていきます。身近に感じられるテーマを入り口にすることで、初めて学ぶ人でも理解しやすく、自然と知識が深まる構成です。

韓国を知ることが、世界や日本を見つめ直すきっかけにもなるでしょう。

■著者プロフィール

旅するめぐも（たびするめぐも）

国内外の旅やお出かけの楽しさをSNSで発信。InstagramやTikTokなどを中心に活動し、総フォロワー数は2万人近く。これまでに多数のメディア出演も経験。ファッションスタイリストを経て会社を経営し、現在は複数の事業を展開している。ホテル好きが高じて、全国で宿泊施設を運営。趣味は旅行で、年間180日ほど旅先で過ごしている。

韓国は学生のころから大好きで、これまでに50回以上訪問。2025年は月に1回のペースで渡韓するなど、身近な旅先のひとつになっている。文化やファッション、美容、食べ物、カフェなど、日本とは少し違う流行や空気感に惹かれ、何度訪れても新しい発見があるところが韓国の魅力。かわいいものや新しいトレンドに出会えるのも楽しみのひとつで、日本で広まる前の雰囲気を感じられるのも韓国ならでは。

■監修者プロフィール

宮路秀作（みやじ しゅうさく）

代々木ゼミナール地理講師＆コラムニスト。出講している代々木ゼミナールでは、開講されている地理のすべての講座を担当。高校教員向けに授業法を享受する「教員研修セミナー」の講師も勤める。主著『経済は地理から学べ！』（ダイヤモンド社）は、国内だけでなく台湾や韓国、中国でも翻訳され、発行部数は世界累計10万部を超える。2017年度日本地理学会賞（社会貢献部門）を受賞。『経済は地理から学べ！ 【全面改訂版】』が好評。日本地理学会企画専門委員会委員。コラムニストとして、新聞や雑誌、Webメディアなどで連載。YouTubeチャンネル「みやじまんちゃんねる」が大好評。

■目次

第1章 韓国ってどんな国？

第2章 歴史を知るともっと好きになる

第3章 グルメ王国！ おいしい韓国

第4章 世界が夢中！ 韓国カルチャー

第5章 韓国“きれい文化”

■書籍概要

書名 世界の現在がわかる 韓国

著者 旅するめぐも

監修者 宮路秀作

定価 2,420円（税込）

発売日 2026年6月25日

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4798075175

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18577992/

※全国書店、ネット書店でお買い求めいただけます

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