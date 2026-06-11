「浅間国際フォトフェスティバル2026 PHOTO MIYOTA」開催

一般社団法人MMoP

長野県内でも人気の高い移住先として近年注目を集める御代田町で、「御代田写真美術館」を擁する文化複合施設「MMoP（モップ）」をメイン会場にしたアートフォトの祭典「浅間国際フォトフェスティバル2026 PHOTO MIYOTA」が、今年も開催されます。会期は2026年8月1日（土）から9月27日（日）までの約2ヶ月間。今年は御代田町内の様々なエリアでも展示を行い、より回遊性の高いフォトフェスティバルを目指したプログラムを予定しています。

主催は御代田町（所在地：長野県北佐久郡御代田町、町長：小園拓志）と株式会社アマナ（本社：東京都品川区、代表取締役社長 金子剛章、以下「アマナ」）からなる浅間国際フォトフェスティバルPHOTO MIYOTA実行委員会。

今年で7回目を迎える浅間国際フォトフェスティバルは、回を重ねるごとに来場者数が増加し、昨年は過去最多となる約3万3千人を超えました。

メイン会場となるMMoP（モップ）は今年の春にテナント店舗がリニューアルし、より個性的なショップが集まる近隣住民や旅行者から人気のスポットとして注目を集めています。

2026年は、展示テーマ「After the Image イメージのその後」のもと、世界中の写真家による個性豊かな作品が一堂に会します。屋外型の写真フェスティバルならではの大型展示や、広い敷地を活かしたユニークな展示手法など、高原の町である御代田の自然の中を散策しながら、屋内外に展開される作品を五感で楽しめるフェスティバルになっています。

「浅間国際フォトフェスティバル」とは

「浅間国際フォトフェスティバル」は、浅間山麓の美しい自然の中で、さまざまな写真体験ができるアートフォトの祭典です。2018年にスタートし、これまでに長野県御代田町の「PHOTO MIYOTA」を中心に、長野原町の「PHOTO KITAKARUIZAWA」、小諸市の「PHOTO KOMORO」など浅間山麓の複数の会場で、それぞれの自治体や地元企業と共同で開催してきました。

アマナが刊行するアートフォト専門誌『IMA』のエディトリアルディレクター・太田睦子のキュレーションのもと、国内外の優れた写真家たちの作品を屋内外に展示。さらにワークショップや写真教室など、写真の楽しさを提案する体験型のイベントや、長野らしいフードやクラフトなどが楽しめるマルシェイベントなども週末に実施します。

PHOTO MIYOTA 2025の展示風景

展示会場はMMoPを中心に、御代田町全体へ※開催予定地

これまでの浅間国際フォトフェスティバルPHOTO MIYOTAは、メイン会場「MMoP（モップ）」の敷地内での展示を中心に開催してきましたが、今年はMMoPの外にも展示会場を複数設け、御代田町の回遊も楽しんでいただけるフェスティバルを目指しています。

MMoPの隣に位置する図書館や浅間縄文ミュージアムを併設した「エコールみよた」という複合文化施設、“はたらくが広がる研究所”をテーマにしたコワーキングスペース「Gokalab」、公民館（西軽井沢第二）など、御代田町の様々な場所に、写真作品を展示いたします。

展示する作品は、アート作家による写真だけでなく、御代田在住のクリエイター達がPHOTO MIYOTAのために制作した、この地に暮らす人々や町の息づかいが伝わるようなものたちも。

浅間山の麓、大らかな自然に囲まれ、人口が毎年増加する全国的にも稀有な町、御代田で、この土地ならではの個性豊かなフォトフェスティバルを開催します。

PHOTO MIYOTA 2025展示風景

▼展示テーマ「After the Image イメージのその後」について

写真は、シャッターが切られた瞬間に完成するものではありません。

それは、見られ、共有され、記憶され、忘れられ、時に誤読されながら、撮影されたその「後」の時間の中で、意味を変え、増幅し、更新され続ける存在です。



「After the Image｜イメージのその後」では、写真が生まれた「後」に起こる出来事に目を向けます。

浅間山麓・御代田という場所において、写真は風景や建築、日常の動線と交わりながら、単なる視覚体験を超えた「経験」として立ち現れます。

作品は展示空間の中だけで完結するのではなく、鑑賞者それぞれの中で持ち帰られ、その後の思考や視線のあり方を、わずかに、しかし確実に変えていくでしょう。

「After the Image」は、写真とは何か、イメージはいかに世界と関わるのかを問い直す試みです。

そして、イメージの“その後”に私たちがどのように向き合い、どのような未来を選び取るのかを、静かに問いかけます。

▼今年のキービジュアル選定作家について

ヘンリエッテ・サブロー・エベセン｜

Henriette Sabroe Ebbesen

(＠henriettebbesen)

1994年デンマーク・オーデンセ生まれ、

コペンハーゲンを拠点に活動する写真家・映像作家。

医学博士としての教育を受ける一方で独学で写真を学び、科学とアートの交差点をテーマに制作を続けています。反射を巧みに用いた作品は、現実離れしたシュルレアルな効果を生み出しています。

＜作品について＞

家族のアルバムに収められていた古い写真をもとに、アーティスト自身が撮影した写真を新しい重ね合わせ、新たな視点で再解釈し、コラージュとして仕上げた作品「Growing Up」。

過去のイメージに向き合い、子ども時代の記憶をたどりながら振り返る過程で、自らの本質を発見し、かつて当たり前だと思っていた世界が実はとても脆く、予測不可能なものであったことにも気づいていくプロセスを通して、本年度のテーマ「After the Image」を考えます。

▼「浅間国際フォトフェスティバル2026 PHOTO MIYOTA」開催概要

会 期 ： 2026年8月1日（土）から9月27日（日）

火曜日定休（8月11日・9月22日は臨時営業）

時 間 ： 10:00～17:00（最終入場：16:30まで）

会 場 ： MMoP（モップ）｜（住所）〒389-0207 長野県北佐久郡御代田町大字馬瀬口1794-1

※その他、町内各所にて展示

入場料 ： 一部有料

お問合せ： info@asamaphotofes.jp

主 催 ： 浅間国際フォトフェスティバル2026 PHOTO MIYOTA実行委員会





[実行委員長] 小園拓志（御代田町長）

[副実行委員長・総合プロデューサー] 進藤博信（株式会社アマナ名誉顧問、 一般社団法人MMoP 代表理事）

[エキシビションディレクター] 太田睦子（『IMA』エディトリアルディレクター、アマナ所属）

公式HP：https://asamaphotofes.jp/

インスタグラム：https://www.instagram.com/asamaphotofes.jp/