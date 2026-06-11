6月18日(木)新発売｜軽井沢発「ベーカリー＆レストラン 沢村」より、バリスタが仕立てる自家製シロップと果実の味わいが調和した、夏を彩る3種のシーズナルドリンクが登場。

株式会社フォンスベーカリー&レストラン 沢村｜SEASONAL DRINKS

軽井沢発祥の「ベーカリー＆レストラン 沢村」(以下、沢村)では、2026年6月18日(木)より、夏のシーズナルドリンクとして「パイナップルミントソーダ」「マンゴーティーソーダ」「レモンクリームラテ」の3種類を販売開始いたします。バリスタが丁寧に仕立てた自家製シロップや、フレッシュな果実の香りと彩りが拡がる夏季限定のラインナップ。爽やかで奥行きのある沢村らしさ溢れる味わいで、心潤う夏のひとときをご提案いたします。パンや料理とともに、またはテイクアウトで夏の街歩きのお供としてぜひお楽しみください。

(右)パイナップルミントソーダ / (左)マンゴーティーソーダパイナップルミントソーダ ／ 777円 (税込)

バリスタが丁寧に仕立てたパイナップルとミントの2種類の自家製シロップに、香り豊かなフランス産の無添加シロップをブレンド。程よいパイナップルのジューシーな甘さと酸味、ミントの清涼感が絶妙に調和した、すっきりとした涼を感じるソーダです。夏の強い日差しのなか、木陰でひといきつくリラックスタイムにぴったりな味わいです。

マンゴーティーソーダ ／ 777円 (税込)

芳醇なマンゴーのフレーバーを纏わせたルイボスティーにマンゴーシロップを合わせ、爽快感のあるソーダを注ぎました。トロピカルな甘い香りの奥に、青々しさの残るフレッシュマンゴーの果肉の食感。そして美しい夏のサンセットを思わせる瑞々しいグラデーションの色合いは、心地よく五感で夏を感じられる一杯です。

レモンクリームラテレモンクリームラテ ／ 842円 (税込)

「沢村ロースタリー」で焙煎したコーヒー豆から抽出するエスプレッソと自家製のレモンシロップを合わせた、大人のデザート感覚で楽しめる特別なラテ。エスプレッソの芳醇なコクに、爽やかなレモンの酸味が重なります。さらに、コンデンスミルクとレモンシロップを合わせた特製クリームを合わせることで、濃厚ながらも軽やかで奥行きのある味わいをお楽しみいただけます。



※ レモンクリームラテは「沢村ロースタリー 軽井沢」と「ベーカリーラウンジ沢村 中目黒」のみの提供となります。

■販売概要

販売開始｜

2026年6月18日(木) ※店舗により異なります。

販売店舗｜

パイナップルミントソーダ / マンゴーティーソーダ

・ベーカリー&レストラン 沢村 旧軽井沢 (※7月1日より販売開始)

・ベーカリー&レストラン 沢村 軽井沢ハルニレテラス (※7月1日より販売開始)

・ブレッド&タパス 沢村 広尾

・ベーカリー&レストラン 沢村 新宿

・ベーカリー&カフェ 沢村 広尾プラザ

・ベーカリー&グリル 沢村 虎ノ門

・ベーカリー&レストラン 沢村 名古屋

レモンクリームラテ

・沢村ロースタリー 軽井沢

・ベーカリーラウンジ 沢村 中目黒

店舗詳細は下記リンクボタンよりご確認ください。

ベーカリー&レストラン 沢村 店舗詳細 :https://x.gd/UoaN4



※ 各商品の税込表示価格はテイクアウトご利用時の金額(8％)となります。あらかじめご了承ください。

ベーカリー&レストラン 沢村ベーカリー&レストラン 沢村 旧軽井沢

澄んだ水と冷涼な気候の軽井沢に、2009年に誕生したベーカリー&レストラン 沢村は、創業以来、軽井沢に住まう人、観光で訪れる人々に親しまれてきました。厳選した30種類以上の小麦粉をパンの個性に合わせ使い分け、「沢村にしかないパン」を作り続けながら、軽井沢、東京、名古屋の各地域に店舗を展開。「お客様に美味しいパンを届ける」その気持ちを第一に、理想とするものづくりに日々取り組んでいます。