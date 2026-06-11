妊活中・妊娠中・産後の女性の悩みに合わせて選べる。“菌活”と“美容・巡り”に着目した新サプリ2種を発売

株式会社さくらさくプラス

認可保育所運営を中心に、共働き家族・子育て家族を応援する事業を展開する株式会社さくらさくプラス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：中山 隆志、以下「当社」、証券コード：7097）のグループ会社である、女性の健康とQOL（生活の質）を向上させるフェムケア事業を展開する株式会社YELL（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：前島 寛子、以下「YELL」）は、女性向けサプリメントブランド「ママエール」より、新商品2種を発売いたします。（2026年7月予定）

今回発売するのは、“菌活”に着目した「ママエール ラクトリファイン」と、“美容・巡り”に着目した「ママエール インナーケア」です。両商品は、現行のママエールシリーズの強みを活かしつつ、妊活中・妊娠中・産後の女性の悩みや目的に合わせて成分を強化させた商品です。

また、2026年6月24日（水）～26日（金）に東京ビッグサイトで開催される総合展示会「ライフスタイルWeek夏」では、試供品配布も予定しています。

■女性向けサプリメントブランド「ママエール」とは

「ママエール」とは、妊活中・妊娠中・産後の女性の健やかな毎日と赤ちゃんの未来を真摯に考えた製品づくりを行っているサプリメントブランドです。

（１）必要なものを必要なだけ補う“成分選定と配合量”

成分の選定はもちろんのこと、配合量にもこだわることで「必要なもの」を必要なだけ補えることをテーマに、赤ちゃんの未来と妊活中・妊娠中・産後の女性のカラダをサポートします。

（２）毎日安心して続けられる“徹底した品質管理”

国内のGMP認定工場での製造をはじめ、徹底した品質管理に取り組んでいます。安心の品質と、毎日続けやすい価格の両立を実現しました。

また、Amazonで多くのユーザーから高評価を受けており、平均星4.3以上の高い評価を獲得。累計出荷数100,000袋を突破いたしました。（2024年1月現在）

■リニューアル背景

妊活中から妊娠中・産後にかけては、赤ちゃんの成長に大切な葉酸をはじめとしたさまざまな栄養素を意識的に摂取することが重要とされています。一方で、必要な栄養素を毎日の食事だけでバランスよく補うことは難しく、サプリメントを活用する女性も増えています。

「ママエール」ではこれまで、葉酸480µg配合をベースに、鉄分やカルシウム、ビタミン類などを組み合わせたサプリメントシリーズを、お求めやすい価格で展開してきました。

今回発売する2商品は、現行シリーズの良さを踏襲しながら、“菌活”や“美容・巡り”など、それぞれの悩みや目的に合わせて成分を強化。妊活中・妊娠中・産後の女性が、自分の悩みや体調に合わせて選べる商品としてリニューアルしました。

■商品概要

■展示会出展概要

〇“菌活”に着目した「ラクトリファイン」[表1: https://prtimes.jp/data/corp/71511/table/50_1_a96f6d66f375e739b992b31b80e541ab.jpg?v=202606110651 ]〇“美容・巡り”に着目した「インナーケア」[表2: https://prtimes.jp/data/corp/71511/table/50_2_0ff436cf0005d6282f0790c90ea04b32.jpg?v=202606110651 ]

2026年6月24日（水）～26日（金）に東京ビッグサイトで開催される総合展示会「ライフスタイルWeek夏」へ出展し、新商品「ラクトリファイン」「インナーケア」を初披露します。

会場では、両商品の試供品配布を予定しているほか、担当者による商品説明を実施予定です。

また、当日はYELLの代表もブースに参加し、商品リニューアルの背景や、女性の健康とQOL向上を目指す今後のブランド展開についてご紹介いたします。

【展示会名】

「ライフスタイルWeek夏」

公式サイト：https://www.lifestyle-expo.jp/summer/ja-jp.html



【開催日】

2026年6月24日（水）～26日（金）

【会場】

東京ビッグサイト

【内容】

・新商品「ラクトリファイン」「インナーケア」初披露/試供品配布

・バスラインブランド「Wishyell」商品の展示

・担当者による商品説明

・YELLの代表によるブランド説明、取材対応

また、下記招待URLより事前登録いただくと、6月19日（金）以降に必要となる来場登録料5,000円が無料となるほか、1,000円分の食事券が付与されます。

【来場事前登録URL】

来場事前登録（通常）URL：https://www.lifestyle-expo.jp/summer/ja-jp/register.html?code=1690177335550240-KSS&utm_source=chatgpt.com(https://www.lifestyle-expo.jp/summer/ja-jp/register.html?code=1690177335550240-KSS&utm_source=chatgpt.com)

VIP（バイヤー、MDおよび経営者、役員、課長職以上の方）招待URL：https://www.lifestyle-expo.jp/summer/ja-jp/register.html?code=1690177335640926-V3B&utm_source=chatgpt.com(https://www.lifestyle-expo.jp/summer/ja-jp/register.html?code=1690177335640926-V3B&utm_source=chatgpt.com)

■代表コメント

YELLでは子ども・子育て支援事業を展開するさくらさくプラス社のグループ企業として、現代の子育て家族に「ちょうどいい」フェムケア製品を企画・販売してまいりました。

妊娠期に必要な栄養素として認知されるようになってきた葉酸は、その時期だけでなく妊娠前から産後まで女性の健康には欠かせないビタミンです。今回リニューアルした「ママエール ラクトリファイン」「ママエール インナーケア」は、厚生労働省推奨の480μgの葉酸をベースに、今注目されているラクトフェリンやビオチンなどの成分を配合し、女性一人ひとりの悩みに寄り添った商品です。YELLでは、今後もママエールシリーズの特徴である継続しやすい価格はそのままに、その時々のニーズに合った成分強化を進めてまいります。

代表取締役社長 前島 寛子

■関連URL

〇「ママエール」Amazonストアページ

https://www.amazon.co.jp/stores/%E3%83%9E%E3%83%9E%E3%82%A8%E3%83%BC%E3%83%AB/page/AB857E4C-A1EC-4EAC-A3B4-637CCC69B47A

■ 株式会社YELL 会社概要

会 社 名：株式会社YELL

代 表 者：代表取締役社長 前島 寛子

設 立：2023年9月

資 本 金：500,000円

本社所在地：東京都千代田区有楽町1丁目2番2号 東宝日比谷ビル

事 業 内 容 ：フェムケア・フェムテック事業

U R L ：YELL Official Shop https://sakura39-yell.net/



■ 株式会社さくらさくプラス 会社概要

当社グループは、（株）さくらさくみらい（https://www.sakura-39.jp/）による保育所運営（東京都を中心に89園/2026年4月現在）をはじめ、共働き家族・子育て家族のためのソリューションプラットフォームとして、増え続ける共働き家族の皆様に必要とされる事業・サービスを開発・展開しております。

会 社 名：株式会社さくらさくプラス（証券コード7097）

代 表 者：代表取締役社長 中山 隆志

設 立：2017年8月

資 本 金：589,019,430円（2025年7月末）

本社所在地：東京都千代田区有楽町1丁目2番2号 東宝日比谷ビル

企 業 U R L：https://www.sakurasakuplus.jp/