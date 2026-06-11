エステティックサロンの「シーズ・ラボ」とITソリューションの「fonfun」が業務提携

株式会社fonfun

株式会社fonfun（証券コード：2323、東証スタンダード）は、クラウドソリューション事業のさらなる成長を目的とし、全国にエステティックサロンを展開する株式会社シーズ・ラボとの業務提携を締結いたしました。本提携により、当社が提供するサロン向け管理システム『Win-board Salon』に、シーズ・ラボ社の高度な店舗運営ノウハウを統合。美容・エステ業界に特化したバーティカルSaaSとしての完成度を高め、業界全体のデジタルトランスフォーメーションを牽引してまいります。これにより、既存事業の収益性向上とともに、SaaS事業のさらなるスケールアップを目指します。



1. 提携の背景と目的

美容・エステ業界において、人手不足の解消やリピート率向上、そして広告投資の最適化は喫緊の課題となっています。本提携では、全国でエステサロンを展開し、質の高い接客と専門的な知見を持つシーズ・ラボと、高度なシステム開発力を有するfonfunがタッグを組むことで、サロン運営の「現場」に真に寄り添ったDXソリューションの提供を目指します。



2. 業務提携の内容

fonfunが開発・提供するサロン向け管理システム「Win-board Salon」に対し、シーズ・ラボが長年の店舗運営で培ったノウハウを注入します。



【システム開発へのアドバイス】

現場スタッフの操作性向上、成約率を高めるための顧客管理ロジック、複雑な契約管理の最適化等

実務に即した機能改善案をシーズ・ラボが提供します。



【マーケティング協力】

シーズ・ラボの成功事例をモデルケースとしたプロモーション展開や、業界内への共同提案を実施

します。



3. 「Win-board Salon」の主な機能

本システムは、サロン経営に必要な機能を網羅的に搭載したオールインワンパッケージです。

・ 予約管理： 24時間リアルタイム予約受付。

・ 来店分析： 広告媒体別の来店数・成約率を可視化し、ROI（投資対効果）を明確化。

・ 顧客管理： 来店履歴、施術内容、好みを詳細に一元管理。

・ 売上・契約管理： 複雑なコース契約や消化状況、役務管理を一元運用。

本システムの詳細につきましては、弊社コーポレートサイトの事業案内ページをご参照ください。

https://www.fonfun.co.jp/business/cloudsolution/win-board-salon/



■ 会社概要

株式会社シーズ・ラボ

代表者名 : 代表取締役社長 山盛晴彦

事業内容 : エステティックサロンの運営、化粧品開発

本社 : 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-10-8

URL : https://ci-z.com/



株式会社fonfun （東証スタンダード: 2323）

代表者名 ： 代表取締役社長 水口翼

事業内容 : 法人向けクラウドソリューション・DXソリューションの開発・提供

所在地 : 東京都渋谷区笹塚2-1-6 JMFビル笹塚01 6階

URL : https://www.fonfun.co.jp/