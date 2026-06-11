8月長野・戸隠開催の女子高校生キャンプ「Girls’ growing up Camp」取材受付を開始

公益社団法人ガールスカウト日本連盟

公益社団法人ガールスカウト日本連盟（会長：間 奈々恵、以下「ガールスカウト日本連盟」）が2026年8月7日（金）から11日（火・祝）の5日間、約100人の各都道府県の高校生年代を集めキャンプを開催します。

本キャンプでは、 豊かな自然の中でのテント泊や野外調理を通じ、組織の枠を超えて集まる同世代の仲間とともに、これからの時代に必要なコミュニケーションスキルとリーダーシップを実践的に学びます。

ガールスカウトの活動では、テント立てや野外調理などほとんどの活動を、大人のサポートを受けながら、少女自身が主体的におこないます。取り組む体験から、リーダーシップやコミュニケーションなどのスキルのみならず、相手を思いやる心や、深い友情など、人として成長するうえでかけがえのない学びを得られます。コロナ禍以降、青少年の自然体験活動への参加率が低下しており、特に「希望していても体験できていない」という体験の格差が浮き彫りになっています。また、体験活動が豊富な子どもほど自己肯定感が高いという相関データ（※2）もあり、学校外での「リアルな体験」の重要性はかつてないほど高まっています。

※1：文部科学省「多様な体験活動の機会づくりと参加促進のための調査研究 報告書（2025年）」

※2：文部科学省「子供たちの未来を育む豊かな体験活動の充実」

参考：2026年8月｜【女子高校生参加者募集】長野・戸隠で「火を囲み、仲間と語る」4泊5日のキャンプ開催(https://www.girlscout.or.jp/2026/6715/)

事業概要

名称： 2026年度 Girls’ Challenge Camp（レンジャー全国キャンプ）

テーマ： Girls’ growing up camp ～ 仲間と火を囲もう ～

日時：8月7日（金）～8月11日（火・祝）4泊5日

場所： 戸隠ガールスカウトセンター（長野県長野市戸隠）

対象： 高校生年代の女性（会員・非会員問わず）

参加人数： 高校生年代の少女94人

内容：

- 生活の基盤をゼロから築く「キャンプクラフト」： ブルーシートを用いたテント設営や、竹と麻ひもだけを使って調理用の「立ちかまど」などの生活に必要な品を作る本格的な野外技術に挑戦します。工夫を凝らす「野外料理」： 限られた道具と知恵を絞って手の込んだ野外料理にチャレンジします。- 世界とつながる「グローバル講習」： 海外派遣を経験したガールスカウト会員から、世界の課題や国際交流についてのリアルな体験を学びます。- 主催から参加者へ、主体性を繋ぐ「2回のキャンプファイアー」： 1回目は主催側が演出し、2回目は参加者の高校生自身が企画・運営を主体となっておこなうことで、4泊5日の成長を実感するシンボルとします。- 学びのシェアとハイキング： 戸隠の豊かな自然の中でのハイキングや、期間中に得た気づきをお互いに共有（シェア）するセッションを設けています。キャンプクラフトを作成している様子（2025年度レンジャー全国キャンプより）

この事業は独立行政法人国立青少年教育振興機構「子どもゆめ基金助成活動」の助成を受け実施します。

【報道関係者の皆様へ：現地取材のご案内】

本キャンプでは、女子高校生たちが自立心と協働性を高めていくプロセスを間近で取材いただけます。特にプログラムの核心となる以下の2日間を、報道関係者の皆様の取材推奨日として設定いたしました。

- 取材推奨日：8月9日（日）・8月10日（月）- 開催場所： 長野県長野市戸隠

※詳細なキャンプ場の住所やタイムスケジュールは、お申し込み後にお伝えいたします。

各日の取材見どころとプログラム展開

取材お申し込み方法

- 8月9日（日）テーマ：「野外技術を極める日」- - ブルーシートを用いたテント設営、竹と麻ひもだけを使って調理用の「立ちかまど」を組み上げる本格的なキャンプクラフトに挑戦する姿。- 8月10日（月）テーマ：「野外技術を仲間に伝える日」- - 前日に習得した技術を活かした野外料理（段ボールオーブンでのピザ作りなど）や、参加者同士が主体となって企画・運営する「2回目のキャンプファイアー」の様子。

取材をご希望の場合は、7月31日（金）までに、本リリース最下部の「お問い合わせ先」まで、貴社名、取材者名、カメラの有無（スチール／ムービー）をご連絡ください。

企業・団体の皆様へ：物品提供（協賛）募集のご案内

ガールスカウト日本連盟では、社会全体で次世代の女性リーダーを育てる初の試みとして、本キャンプに物品提供（協賛）の形で参画いただける企業・団体様を募集いたします。

物品提供企業様への返礼（特典）

- 募集期間：6月12日（金）～7月31日（金）※キャンプしおりへのロゴ掲載を希望される場合は6月25日（木）- 物品例：熱中症対策グッズ（冷却シート、塩分補給タブレットなど）アウトドア用品（虫よけスプレー、日焼け止めなど）飲料・おやつ用のお菓子（水分補給飲料、個包装の行動食など）衛生用品（除菌ウェットティッシュ、携帯用消毒液、生理用ナプキンなど）

ご協力いただいた企業・団体様には、以下の通りささやかなお礼を用意しております。

協賛に関する留意事項・除外基準

- 公式ホームページへの掲載：ガールスカウト日本連盟トップページ(https://www.girlscout.or.jp)へ、貴社のブランドロゴとリンクを掲載いたします。- キャンプしおりへのロゴ掲載：参加する女子高校生が期間中に携行する「しおり」の背面に、貴社のブランドロゴを掲載いたします。※しおり印刷の都合上、6月25日（木）までに、高解像度のロゴデータ（aiデータまたは背景透過png形式）をご提出いただいた企業様に限ります。- 全国キャンプ報告書へ協賛企業として掲載いたします。

当連盟は青少年の健全育成を掲げて活動しております。そのため、以下の基準に基づき、協賛をお断りする場合がございます。あらかじめご了承ください。

【本件に関する詳細・お申し込み】

- 青少年の健全育成を掲げるガールスカウトの理念にそぐわない業種（アルコール、ギャンブル、その他教育上不適切と判断されるもの）- その他、当連盟の教育理念に基づき、協賛をお受けできないと判断した場合

取材受付・物品提供締切：7月31日（金）正午

※物品提供企業様のしおりへのロゴ掲載については、6月25日（木）正午までとさせていただきます。

※物品の送付先および配送方法等の詳細につきましては、お申し出をいただいた後に個別にご案内いたします（送料はご負担をお願いしております）。

詳しくはガールスカウト日本連盟事務局までお問い合わせください。

問い合わせ先：gsj_pr@girlscout.or.jp

ガールスカウト日本連盟事務局 社会連携グループ 目黒

ガールスカウト日本連盟について

ガールスカウトは世界153の国と地域に約1,120万人の会員を持つ世界最大の少女と女性のための団体です。「少女と女性の可能性を最大限に伸ばす」ことを目指し、自分たちを取り巻く社会課題の解決に主体的に取り組むための教育プログラムを実践しています。