「長崎ちゃんめん」元祖 肉餃子 Amazonにて販売を開始いたしました

株式会社焼肉坂井ホールディングス

1971年創業「長崎ちゃんめん」では伝統の「元祖 肉餃子」をECサイト・Amazonにて販売を開始いたしました。国産野菜とハーブにんにくを使用し、長年、お店で愛されてきました「味」をご家庭でお楽しみいただければと思います。商品は「20個」・「40個」・「80個」と3種類でございます。冷凍餃子で配送をさせていただきます。西日本を中心に34店舗で展開している「美味しさ」を是非、全国でお楽しみください。皆様のご利用をお待ちしております。

販売URL https://www.amazon.co.jp/dp/B0H43XVPF8?th=1(https://www.amazon.co.jp/dp/B0H43XVPF8?th=1)

◎ 長崎ちゃんめん 元祖 肉餃子

・「20個」2,480円（税込）

・「40個」2,800円（税込）

・「80個」3,900円（税込）

冷凍のまま簡単調理、 解凍不要です。冷凍のまま焼くだけなので、忙しい日の夕食やおつまみに便利です。

１. 長崎ちゃんめんの人気メニュー 長年親しまれてきた「長崎ちゃんめん」の人気餃子を

ご家庭で楽しめます。

２. 国産野菜使用 キャベツ・ニラ・玉ねぎなどの国産野菜を使用し、素材本来の旨味を活かしました。

３. ハーブにんにく使用 にんにくの旨味や香りはそのままに、食後のにおいが気になりにくいハーブ

にんにくを使用しています。

４. パリッと香ばしい薄皮 薄皮で包むことで焼き上がりはパリッと香ばしく、軽やかな食感を

楽しめます。

５. 冷凍のまま簡単調理 解凍不要。冷凍のまま焼くだけなので、忙しい日の夕食やおつまみに

便利です。

「長崎ちゃんめん」について

長崎ちゃんめんは、1971年に山口県小野田市に第1号店がオープンし、山口、広島、岡山の中国地方を中心に出店してまいりました。“長崎ちゃんめん”というネーミングの由来は、【ちゃんぽん】と【ラーメン】の良い部分を活かした特徴にあります。ちゃんぽん特有の具だくさんの食材と白湯スープに蒸し麺ではなく、ラーメン特有のコシのある生麺を使用しているのが特徴です。

「長崎ちゃんめん」のこだわり

■ 野菜

長崎ちゃんめんは、キャベツ・もやし・玉葱、人参、木耳、コーン等、沢山の種類の野菜を使用しております。また国産キャベツともやしをたっぷり使用しており、野菜たっぷりちゃんめんの野菜の総重量は約380gです。成人が1日に必要とする野菜の摂取量は約350ｇと言われていることからも、野菜たっぷりでお届けしています。

■ 生麺

麺は自社工場で毎日製造、いつでも安心安全で美味しい商品をお客様に提供する為、こだわりを持って取り組んでおります。また小麦粉は山口県産の「せときらら」を使用しており弾力のある生麺に仕立てました。

■ スープ

長崎ちゃんめんのスープは丸鶏と豚骨を使用し、創業以来、変わらぬ伝統のあるスープを提供しております。野菜や魚介の旨味がスープに溶け込んだ、うまみとコクのあるスープを堪能してください。

■ 誕生秘話

「ラーメンじゃないよ。チャンポンじゃないよ。ちゃんめんだよ。」ちゃんめんの特色を一言で言うと、ラーメンとちゃんぽんの「いいとこどり」な商品です。ちゃんぽん特有の野菜や海産物など11種類のボリュームたっぷりの具材を使用。ラーメンの主役となるスープと麺ではスープは丸鶏と豚骨を使用し、野菜の旨みがじっくり溶け込みんでいます。また麺はコシのある生麺で美味しく仕上げたモチモチ食感。このように両方の「美味しさ」をご堪能いただけます。

■ 麺中華れすとらん として

創業50年以上が経過し、長崎ちゃんめんはブランドコンセプトを「麺中華れすとらん」にリブランディングいたしました。これまでの「長崎ちゃんめん」に加え、更にメニューを拡大いたしました。長崎皿うどんをはじめ、伝統のちゃんめんにホルモン焼きをトッピングし、鉄板焼きとして新しい美味しさを提供いたします。また、小籠包、麻婆丼など、より「中華」としてのメニューも強化いたしました。

長崎ちゃんめん店舗

山口県17店舗 広島県5店舗 島根県1店舗 岡山県8店舗 兵庫県1店舗 大阪府2店舗

https://ys-holdings.co.jp/nagasakichanmen/shop

【会社概要】

社名：株式会社焼肉坂井ホールディングス（東証 Standard2694）

代表：代表取締役社長 高橋 仁志

本社所在地：愛知県名古屋市北区黒川本通 2-46 URL：https://ys-holdings.co.jp/

設立年： 1959年11月 資本金： 100百万円 従業員数：4,583名（臨時雇用社員含む）

事業内容：外食レストランチェーンの直営による経営とフランチャイズチェーン展開

長崎ちゃんめん HP https://ys-holdings.co.jp/nagasakichanmen/