「長崎ちゃんめん」元祖 肉餃子 Amazonにて販売を開始いたしました

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株式会社焼肉坂井ホールディングス


1971年創業「長崎ちゃんめん」では伝統の「元祖 肉餃子」をECサイト・Amazonにて販売を開始いたしました。国産野菜とハーブにんにくを使用し、長年、お店で愛されてきました「味」をご家庭でお楽しみいただければと思います。商品は「20個」・「40個」・「80個」と3種類でございます。冷凍餃子で配送をさせていただきます。西日本を中心に34店舗で展開している「美味しさ」を是非、全国でお楽しみください。皆様のご利用をお待ちしております。


販売URL https://www.amazon.co.jp/dp/B0H43XVPF8?th=1(https://www.amazon.co.jp/dp/B0H43XVPF8?th=1)


◎ 長崎ちゃんめん 元祖 肉餃子


・「20個」2,480円（税込）


・「40個」2,800円（税込）


・「80個」3,900円（税込）


冷凍のまま簡単調理、 解凍不要です。冷凍のまま焼くだけなので、忙しい日の夕食やおつまみに便利です。











１. 長崎ちゃんめんの人気メニュー 長年親しまれてきた「長崎ちゃんめん」の人気餃子を


ご家庭で楽しめます。


２. 国産野菜使用 キャベツ・ニラ・玉ねぎなどの国産野菜を使用し、素材本来の旨味を活かしました。


３. ハーブにんにく使用 にんにくの旨味や香りはそのままに、食後のにおいが気になりにくいハーブ


にんにくを使用しています。


４. パリッと香ばしい薄皮 薄皮で包むことで焼き上がりはパリッと香ばしく、軽やかな食感を


楽しめます。


５. 冷凍のまま簡単調理 解凍不要。冷凍のまま焼くだけなので、忙しい日の夕食やおつまみに


便利です。


「長崎ちゃんめん」について

長崎ちゃんめんは、1971年に山口県小野田市に第1号店がオープンし、山口、広島、岡山の中国地方を中心に出店してまいりました。“長崎ちゃんめん”というネーミングの由来は、【ちゃんぽん】と【ラーメン】の良い部分を活かした特徴にあります。ちゃんぽん特有の具だくさんの食材と白湯スープに蒸し麺ではなく、ラーメン特有のコシのある生麺を使用しているのが特徴です。






「長崎ちゃんめん」のこだわり

■ 野菜

長崎ちゃんめんは、キャベツ・もやし・玉葱、人参、木耳、コーン等、沢山の種類の野菜を使用しております。また国産キャベツともやしをたっぷり使用しており、野菜たっぷりちゃんめんの野菜の総重量は約380gです。成人が1日に必要とする野菜の摂取量は約350ｇと言われていることからも、野菜たっぷりでお届けしています。


■ 生麺

麺は自社工場で毎日製造、いつでも安心安全で美味しい商品をお客様に提供する為、こだわりを持って取り組んでおります。また小麦粉は山口県産の「せときらら」を使用しており弾力のある生麺に仕立てました。


■ スープ

長崎ちゃんめんのスープは丸鶏と豚骨を使用し、創業以来、変わらぬ伝統のあるスープを提供しております。野菜や魚介の旨味がスープに溶け込んだ、うまみとコクのあるスープを堪能してください。


■ 誕生秘話

「ラーメンじゃないよ。チャンポンじゃないよ。ちゃんめんだよ。」ちゃんめんの特色を一言で言うと、ラーメンとちゃんぽんの「いいとこどり」な商品です。ちゃんぽん特有の野菜や海産物など11種類のボリュームたっぷりの具材を使用。ラーメンの主役となるスープと麺ではスープは丸鶏と豚骨を使用し、野菜の旨みがじっくり溶け込みんでいます。また麺はコシのある生麺で美味しく仕上げたモチモチ食感。このように両方の「美味しさ」をご堪能いただけます。


■ 麺中華れすとらん　として

創業50年以上が経過し、長崎ちゃんめんはブランドコンセプトを「麺中華れすとらん」にリブランディングいたしました。これまでの「長崎ちゃんめん」に加え、更にメニューを拡大いたしました。長崎皿うどんをはじめ、伝統のちゃんめんにホルモン焼きをトッピングし、鉄板焼きとして新しい美味しさを提供いたします。また、小籠包、麻婆丼など、より「中華」としてのメニューも強化いたしました。


長崎ちゃんめん店舗

山口県17店舗　広島県5店舗　島根県1店舗　岡山県8店舗　兵庫県1店舗　大阪府2店舗



https://ys-holdings.co.jp/nagasakichanmen/shop






【会社概要】

社名：株式会社焼肉坂井ホールディングス（東証 Standard2694）


代表：代表取締役社長　高橋 仁志


本社所在地：愛知県名古屋市北区黒川本通 2-46　URL：https://ys-holdings.co.jp/


設立年： 1959年11月　　資本金： 100百万円　従業員数：4,583名（臨時雇用社員含む）


事業内容：外食レストランチェーンの直営による経営とフランチャイズチェーン展開



長崎ちゃんめん HP 　　　https://ys-holdings.co.jp/nagasakichanmen/