当社分譲マンション初の”オール顔認証“導入×内廊下設計×スマートホーム　「パークホームズ船橋」　2026 年 6 月 13 日（土）より事前案内会を開始

三井不動産株式会社[表1: https://prtimes.jp/data/corp/51782/table/1074_1_b7853f4a81ef12f1c9f1641c868a30b3.jpg?v=202606110751 ]

三井不動産レジデンシャル株式会社（本社︓東京都中央区、代表取締役社長︓嘉村 徹、以下「当社」）は、新築分譲マンション「パークホームズ船橋」（以下、本物件）の第 1 期の事前案内会を 2026 年 6 月 13 日（土）より開始いたしますので、お知らせします。

本物件は、地上 15 階建て・総戸数 121 戸、内廊下設計採用の分譲マンションです。JR 中央・総武線「船橋」駅徒歩 ４分、京成本線「京成船橋」駅徒歩２分と、複数路線利用可能な交通利便と駅前立地の高い商業利便を最大限に享受しながらも、建物内は内廊下設計とすることで高いプライバシー性と上質感のあるすまいを提供いたします。

当社分譲マンションとしては、DXYZ 株式会社（本社︓東京都新宿区、代表取締役社長︓中西 聖）が開発・提供する顔認証 ID プラットフォーム「FreeiD」の初の導入物件となり、「全住戸オール顔認証マンション」となります。両手が塞がって いてもハンズフリーで解錠できる高い利便性と、最先端の顔認証技術を活用した高いセキュリティ性を両立します。また、株式会社リンクジャパン（本社︓東京都港区、CEO︓河千泰 進一）が提供するスマートホームサービス「HomeLink（ホームリン ク）」を導入しており、居住者は専用のスマートフォンアプリを通じて、外出先からのエアコン等の家電操作に加え、オプション機器により多様な住宅設備との連動が可能となります。多様化するライフスタイルに対応し、利便性と快適性を高める次世代のスマートホーム体験を提供します。なお、第 1 期の販売開始は 2026 年 7 月下旬を予定しております。

今後も、三井不動産レジデンシャルの全住宅事業のブランドコンセプトである「Life-styling × 経年優化」のもと、多様化するライフスタイルに応える商品・サービスを提供するとともに、安全・安心で快適にくらせる街づくりを推進し、持続可能な社会の実現・SDGs へ貢献してまいります。

パークホームズ船橋 外観完成イメージ

１．JR「船橋」駅徒歩 4 分圏に位置。商業施設と交通利便性が集積する日常の快適さと都市機能を兼ね備えた立地。

本物件は、JR 中央・総武線「船橋」駅徒歩 4 分、京成本線「京成船橋」駅徒歩 2 分に位置し、住みたい街ランキング千葉県で 1 位※1、先進と趣きが重なり合う、千葉県有数の商業集積地である「船橋」の中心地に誕生します。徒歩 5 分圏内に便利な生活環境が広がる「船橋」駅は、「東京」駅まで 26 分、「新橋」駅まで 30 分、「品川」駅まで 35 分と、都内主要エリアにいずれも乗り換えなくアクセス可能です。三井不動産グループによる開発が進む「南船橋」エリアへもバスや自転車で快適にアクセス可能となります。

エントランス 完成イメージエントランスホール 完成イメージ

２．エントランスから各住戸玄関まで顔認証のみでセキュリティ解除を完結する“オール顔認証”を実現。

本物件では、DXYZ の顔認証 ID プラットフォーム「FreeiD」を導入します。エントランスや EV ホール、宅配ボックスに加え、各住戸の玄関ドアの解錠にも対応しています。これにより、居住者は鍵やスマートフォンを取り出すことなく、入館から入室までを “手ぶら”でスムーズにおこなうことが可能となります。荷物で両手が塞がっている時や、お子さまを抱いている時でもスムーズな出入りを実現し、日々の暮らしの利便性を大きく高めます。さらに、最先端の顔認証技術により、なりすましなどの不正を防止し、居住者の皆さまに高い安全性と安心感をご提供します。

共用部顔認証イメージ(エントランス)共用部顔認証イメージ(宅配ボックス)

※顔認証 ID プラットフォーム「FreeiD」について https://freeid.dxyz.co.jp/

FreeiD は、顔だけで、暮らす、働く、遊ぶをつなぐ顔認証 ID プラットフォームです。財布、身分証などのあらゆる ID を顔に統合し、１度の顔登録で入退、決済、本人確認を利用可能にすることで、鍵や財布を持たずに『顔ダケで、世界がつながる。(R)』を実現します。

多種多様な顔認証 AI との連携が可能なため、利用シーンごとに最適な顔認証 AI の提供が可能です。

集合住宅向けに提供している「FreeiD マンション」ソリューションでは、『顔ダケで、暮らす。』を実現する、エントランス、エレベーターなどの共用部から各専有部まで、鍵が一切いらない国内初の「オール顔認証マンション(R)」を展開しています（2026 年 5 月末時点 FreeiD 導入 398 棟竣工）。

３．全住戸にスマートホームサービスを導入。オプション機器によるカスタマイズで次世代のスマートホーム体験を提供。

本物件では、リンクジャパンが提供するスマートホームサービス「eLife」を導入します。赤外線リモコン式家電を制御できるスマートリモコン、室温や湿度を検知してエアコンなどを自動制御する光温湿度センサーを標準採用しています。

入居者は「HomeLink」アプリを使うことで、たとえば外出先から操作ひとつで室内のエアコンを起動したり、「室温が 30 度になったら冷房を ON」など好みの設定をもとに室内環境を自動制御したりすることができます。

そのほかにも、入居者のニーズに応じた豊富な追加オプションが用意されています。音声指示や時間予約でコントロールできる電動カーテン、アプリから住戸玄関ドアの施錠・解錠を行うスマートロック、帰宅途中に遠隔からお風呂のお湯張りを行える給湯器リモコンなど、それぞれのライフスタイルに合わせたスマートホームへと自由にカスタマイズできます。

※「HomeLink」アプリについて https://linkjapan.co.jp/appehome/(https://linkjapan.co.jp/appehome/)

＜注釈＞

※1 出典︓SUUMO 住みたい街ランキング 2025 首都圏版より引用

■「パークホームズ船橋」物件概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/51782/table/1074_2_615fe55c5b9348857f788a38a13e63f6.jpg?v=202606110751 ]

■位置図

■ 三井不動産グループのサステナビリティについて

三井不動産グループは、「共生・共存・共創により新たな価値を創出する、そのための挑戦を続ける」という「＆マーク」の理念に基づき、「社会的価値の創出」と「経済的価値の創出」を車の両輪ととらえ、社会的価値を創出することが経済的価値の創出につながり、その経済的価値によって更に大きな社会的価値の創出を実現したいと考えています。

2024 年 4 月の新グループ経営理念策定時、「ＧＲＯＵＰ MATERIALITY（重点的に取り組む課題）」として、 「１．産業競争力への貢献」、「２．環境との共生」、「３．健やか・活力」、「４．安全・安心」、「５．ダイバーシティ＆インクルージョン」、「６．コンプライアンス・ガバナンス」の６つを特定しました。これらのマテリアリティに本業を通じて取組み、サステナビリティに貢献していきます。

【参考】

・「グループ長期経営方針」 https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/innovation2030/

・「グループマテリアリティ」 https://www.mitsuifudosan.co.jp/esg_csr/approach/materiality

■ 三井不動産レジデンシャル「カーボンニュートラルデザイン推進計画」について

https://www.mfr.co.jp/content/dam/mfrcojp/company/news/2022/0315_01.pdf

すまいの高性能・高耐久化による省エネルギーの実現や、再生可能エネルギーの導入を促進するとともに、ご入居後のくらしにおいても、楽しみながら省エネルギー行動等の環境貢献に取り組んでいただけるようなサービスの提供を推進し、すまいとくらしの両面からカーボンニュートラルの実現を目指していきます。