暑熱対策ＡＩカメラ『カオカラ』、建設・測量展示会「CSPI 2026」にてパートナー企業8社のブースで展示・紹介

株式会社ポーラメディカル

ポーラ・オルビスグループの株式会社ポーラメディカル(本社:神奈川県横浜市、代表取締役社長:松本剛)が提供する暑熱対策AIカメラ「カオカラ」は、2026年6月17日(水)から20日(土)まで幕張メッセで開催される国内最大級の建設・測量業界展示会「第8回 国際 建設・測量展(CSPI 2026)」において、パートナー企業8社のブース内で展示・紹介されます。

今夏も求められる現場の暑熱対策

2025年6月の改正労働安全衛生規則の施行により、一定条件下の暑熱作業を行う事業者には、熱中症の自覚症状や前兆を早期に把握し、重篤化を防止するための体制整備が求められています。

とりわけ屋外・高温環境での作業が多い建設現場では、本格的な夏を前に現場単位で実効性のある暑熱対策の整備が急務となっています。

「カオカラ」は、カメラで撮影した顔画像から顔色・表情・発汗の状態を読み取り暑熱リスクを判定、現場の安全管理をサポートする暑熱対策AIカメラです。

現場の運用に組み込みやすい点が評価され、建設・製造をはじめとする幅広い業界の現場で導入が進んでいます。

全国に広がる「カオカラ」の導入

製品詳細について :https://kaokara.jp/kaokara

暑熱対策AIカメラ「カオカラ」は、こうした属人的な管理体制を補完する製品として、義務化施行を契機に導入が急増しています。

※カオカラを導入した現場の分布図

「カオカラ」は現在、全国の建設現場・工場をはじめとする約5,000件の現場でご利用いただいています。

こうした導入実績と現場からの支持を背景に、このたび建機・保安用品レンタル各社および専門商社のパートナー企業8社が、CSPI 2026の各社ブースにて「カオカラ」をご紹介くださることとなりました。

CSPI 2026での展示について

下記パートナー企業8社のブース内にて「カオカラ」の実機展示・ご紹介を予定しております。

ぜひ、この機会に実際の判定の様子をご体験ください。

■ご紹介いただくパートナー企業と小間番号(敬称略・順不同)

- 株式会社レックス：21-10- 株式会社ワキタ：12-11 / ODA-60- セフテック株式会社：17-18- 株式会社仙台銘板：02-70- 株式会社ソーキ：09-11 / OD-12- 西尾レントオール株式会社：12-71 / OD-32- 株式会社アクティオ：06-10 / 06-11- タイトレック株式会社：27-79

※各社ブースにおける展示内容は変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

開催概要

「カオカラ」公式サイトについて

会場マップはこちら :https://cspi-expo.com/pdf/cspi_guide_map_2026.pdf[表: https://prtimes.jp/data/corp/141399/table/18_1_0080139ca2906dc0a2406447f3d5c7b3.jpg?v=202606110751 ]

「カオカラ」公式サイトでは、製品の仕組みや導入事例に加え、職場における暑熱対策の義務化(改正労働安全衛生規則)のポイントをわかりやすく解説したコンテンツを公開しています。

ご来場前にご覧いただくと、当日のご相談がよりスムーズになります。

【会社概要・お問い合わせ】

カオカラ公式サイトはこちら :https://kaokara.jp/- 株式会社ポーラメディカル（ポーラ・オルビスグループ）- 代表取締役社長：松本 剛- 本社所在地：神奈川県横浜市戸塚区柏尾町560- 事業内容：光学機器（暑熱対策AIカメラ『カオカラ』）の製造、販売 皮膚科学・美容医療領域における研究、開発、成果物の制作・販売、化粧品販売等【お問い合わせについて】製品に関するご相談、導入のお見積り等は、Web上の専用フォームより受け付けております。お問合せはこちら :https://kaokara.jp/contact