【2026年6月11日OPEN】黒門市場内に新しい民泊施設が誕生！大阪の台所に「GRACIAS KUROMON by eni.」がオープン！

株式会社ＬＤＫプロジェクト

・公式予約(https://go2eni.com/stay/gracias-kuromon-cozy/)

・Instagram(https://go2eni.com/prtimes_eniinst)

GRACIAS KUROMON by eni.

「GRACIAS KUROMON by eni.」が位置する黒門市場について

新たにオープンする「GRACIAS KUROMON by eni.」は、大阪メトロ「日本橋」駅から徒歩圏内、大阪を代表する観光スポット「黒門市場」の中に位置しています。

黒門市場は約120年以上の歴史を持つ市場として知られ、“大阪の台所” の愛称で親しまれてきました。アーケード内には鮮魚店や精肉店、青果店をはじめ、多彩な飲食店が軒を連ね、大阪ならではの食文化を気軽に楽しむことができます。近年は国内外から多くの観光客が訪れる人気エリアとなっており、食べ歩きスポットとしても高い注目を集めています。

また、徒歩圏内には道頓堀やなんば、心斎橋といったミナミエリアの主要観光地が集積。大阪観光を満喫するための拠点としても利便性が高く、滞在中は街歩きやグルメ巡りを存分に楽しむことができます。

黒門市場

■リビング・ダイニング

明るく自然なトーンのリビングダイニング

明るい木目と白を基調としたナチュラルな空間。ラタン調のチェアやグリーンを取り入れたインテリアが、都市部にありながらもリラックスできる心地よい雰囲気を演出します。

ダイニングテーブルとソファスペースを備えたレイアウトにより、食事を楽しむ人とくつろぐ人が自然につながる設計。観光から戻った後も、それぞれが思い思いに過ごしながら会話を楽しめる空間となっています。

さらに、キッチンとダイニングが近接しているため、料理をしながらでも会話を楽しめ、家族や友人との時間をより豊かに彩ります。大阪観光の拠点として、ゆったりと過ごせる居心地の良さも魅力のひとつです。

■寝室

優しい青と柔らかな光に包まれる主寝室

客室は最大10名まで宿泊可能で、ファミリーや友人グループでの大阪旅行にも対応。

主寝室は、やわらかなブルーをアクセントに取り入れた爽やかなデザインが特徴。窓から自然光が差し込み、優しく開放的な雰囲気の中で心地よい時間を過ごすことができます。

ナチュラルな素材感を活かしたインテリアと落ち着いた色彩が調和し、観光地の中心にありながらも、喧騒を忘れてゆっくりと身体を休められる空間に仕上げています。

グループ旅行にも対応するベッドルーム

大阪を代表する食の観光地・黒門市場の中に位置する「GRACIAS KUROMON by eni.」。

市場を歩けば大阪ならではの食文化に触れ、少し足を延ばすと、なんば・道頓堀・心斎橋といった人気エリアへもアクセス可能。観光を楽しみながら、仲間や家族とゆったりと過ごせる滞在空間として、大阪の魅力をより深く体感していただける場所を目指しています。

黒門市場の活気、美味しい食との出会い、そして快適な滞在空間。そのすべてを楽しめる、そんな “大阪を味わう旅” の拠点として、多くの方に知っていただければ幸いです。

間取り図

＜当施設の概要＞

●施設名：GRACIAS KUROMON by eni. （グラシアス クロモン バイ エニ）

●住所 ：〒542-0073 大阪府大阪市中央区日本橋2-12-18 おおきに黒門市場ビル2階

●アクセス ：大阪メトロ「日本橋」駅から徒歩6分

●料金プラン：25,000円～

・公式予約(https://go2eni.com/stay/gracias-kuromon-cozy/)

eni. とは

eni.のコンセプト

e xtraordinary（非日常）

n arrative（物語）

i dentity（自分であること）

. (周りを旅すること)

忙しい日々を離れて、人生をすこしだけステイしませんか。eni.（エニ）はニッポンのあたらしい滞在体験をつくる都市型バケーションレンタルです。ゆっくりとくつろげる空間づくりをいちばんに考えながら、思い出に残したくなる世界観とインテリアにもこだわりました。リラックスするほどに、本来のジブンを取り戻していく。旅する人たちの物語の1ページをつづる、そんな居場所になりたいと思います。

・Instagram(https://go2eni.com/prtimes_eniinst)

・eni. 公式HP(https://go2eni.com/prtimes_eni)

わたしたちのこと

人生に綴られる ひとときをつくる

宿泊は「お客様の時間をお預かりして、快適で価値のある空間とサービスを提供すること」だと私たちは考えています。「また泊まりたい」と思ってもらえる施設をつくりたい。 設備やサービス、インテリア、清掃にいたるまで、 手を抜かず、心をこめる。訪れた人の「人生」 という物語の1ページになるような思い出に残る時間と体験ができる宿泊施設を提供します。

企 業 名 ： 株式会社LDKプロジェクト

所 在 地 ： 〒540-0017 大阪府大阪市中央区松屋町住吉6-26 eninal MACCHAMACHI 2F

代 表 者 ： 代表取締役 生田博之

事業概要： 民泊施設の運営管理、レンタルスペースの運営管理、不動産賃貸業、清掃業務、貸別荘運

営、サウナ事業

・公式HP(https://ldk-pjt.com/prs_ldk_hp)

【民泊運営代行に関するご相談やご質問先】

使用していない部屋を活用したい、民泊に興味があるけれど知識もなく不安、実際に自分でもできるか確認したいなど、些細な相談でもかまいません。業界をリードする大阪で長年民泊を営むLDKプロジェクトが丁寧にお答えします。お気軽にどうぞ！

・民泊代行ページ(https://ldk-pjt.com/ldk_daiko)



【本件に関するお問合わせ・取材等のお申込み先】

株式会社LDKプロジェクト 運営管理担当

テレビや雑誌、新聞社様からの取材大歓迎です。

お気軽にお問合せくださいませ。

E-mail：marketing.div@ldk-pjt.com