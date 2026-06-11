〈ヴィノテラス〉高橋佳子が紐解く南米ワインの現在地 開講

ワインエナジー株式会社

近年、世界的に注目を集めるチリとアルゼンチン。

今年1月、実際に現地を訪れた高橋佳子さんが、“今の南米ワイン”をリアルな視点で紐解きます。



■前編「チリ」

カルメネール、カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロを比較しながら、カルメネールの革新と真価を解説。

■後編「アルゼンチン」

メンドーサのマルベック5種、そしてカオールとの比較から、その本質に迫ります。

■講師 高橋佳子よりコメント

ワイン学習では「世界の主要ワイン生産国」として皆さん必ず学ぶ「チリ」と「アルゼンチン」ですが、その本質って、どのくらい理解されているでしょうか？

私自身、正直理論で学んだ以上の経験値を持っていませんでした。

南米大陸のこの二つのダイナミックなワイン産地を、初めての訪問体験をもとに紐解き、特に印象に残ったそれぞれの国を象徴する品種であるCarmenereとMalbecにフォーカスをあててお届けします。

葡萄畑を歩き、丘の上から見渡し、土壌観察ピットに入って、造り手と共にテイスティング。

理論が体験と繋がり、五感で感じたチリとアルゼンチンの夏を振り返りレポートします。

「コストパフォーマンス」だけでは語れない、現地で見えてきた南米ワインの新たな価値をじっくり解説いたします。

ぜひ前後編セットでお申し込みください♪

詳細を見る :https://vnts.shop/lpc/live-20260721-main?utm_source=pr-times&utm_medium=prtimes&utm_campaign=live-20260721-set

■開催情報

講座はすべてオンライン（Zoom）にて開催いたします。

当日ご都合がつかなくても大丈夫！

後日録画動画を配信するのでお好きなタイミングでご受講いただけます♪

各回ワイン50ml 6本＆資料付き。

▶前編「チリ」

7月21日(火)19時～20時30分

https://vnts.shop/lpc/live-20260721



▶後編「アルゼンチン」

9月29日(火)19時～20時30分

https://vnts.shop/lpc/live-20260929

▶1,000円OFF！前後編2講座セット

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■講師紹介

高橋 佳子 Takahashi Yoshiko

Y'n plus 代表

WSET(R) Level4 Diploma / SAKE Level3

J.S.A. 認定ソムリエ / SAKE Diploma

▶略歴

1977年 兵庫県生まれ

大学卒業後、ワインサービス・インポーター営業・業務卸勤務を経て2013年よりフリーランス

ワインスクール講師、ワイン専門通訳・翻訳、執筆など、「ワインの伝え手」としてニュートラル＆フレキシブルをモットーに活動

▶主な役職・活動

日本ソムリエ協会教本「南アフリカ」「オーストラリア」「ニュージーランド」章 執筆担当

2013年～ カナダワイン専門インポーター Heavenly Vines 販売コンサルタント

2019年～ WOSA Japan 南アフリカワイン協会 プロジェクトマネージャー

2022年～ Concours Mondial de Bruxelles 審査員

2026年～ Coravin Japan ブランドアンバサダー

▶国際経験

2017年 PIWOSA Women in Wine Initiative にて南アフリカワイン産地研修参加

2018・2019年 Royal Hobart Wine Show International Judge として参加

ワインエナジー株式会社

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