Toi Toi Toiデビュー1周年記念ライブ『Toi Toi Toi 1st ANNIVERSARY LIVE ～Re:solution～』6月20日（土）夜9時より「ABEMA」で無料放送
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、8人組ガールズグループ・Toi Toi Toi（トイトイトイ）が2026年5月16日（土）に開催したデビュー1周年記念公演『Toi Toi Toi 1st ANNIVERSARY LIVE ～Re:solution～』の模様を、6月20日（土）夜9時より無料放送いたします。
Toi Toi Toiは、発起人・朝倉未来のもと、「ABEMA」とアソビシステムが手掛けたガールズグループオーディション番組『Dark Idol』から誕生したアイドルグループです。2025年4月4日に開催された「ッスッゴイライブ」でステージデビューを果たし、同年4月30日にはアソビシステムのアイドルプロジェクト「PEAK SPOT」の第2弾グループとして加入。さらに2026年1月には、萩田こころ、山田せいあを新メンバーとして迎え、8人体制で新たなスタートを切りました。
このたび「ABEMA」で無料放送する『Toi Toi Toi 1st ANNIVERSARY LIVE ～Re:solution～』は、デビュー1周年を記念して開催されたワンマンライブで、会場チケットは完売。本公演では、昨年12月より手術を含む治療と療養のため活動を休止していた星野ティナが、約5か月ぶりにステージへ復帰。8人の完全体による記念すべきライブとなりました。
ライブでは、人気曲『咲いてなくたって』やデビュー曲『涙のストーリーテラー』をはじめ、新曲『えくぼにトイッ！』を初披露。1年間で積み重ねてきた成長と、新体制としての新たな決意が詰まったステージをお届けいたします。ぜひ「ABEMA」でお楽しみください。
■『Toi Toi Toi 1st ANNIVERSARY LIVE ～Re:solution～』概要
放送日：2026年6月20日（土） よる9時～
放送チャンネル：ABEMA SPECIAL2
放送URL：https://abema.tv/channels/special-plus/slots/D3xw8NDYeDXxzB
出演者：Toi Toi Toi
＜Toi Toi Toi＞
公式サイト：https://Toi Toi Toi.asobisystem.com/
公式X：https://x.com/Toi Toi Toi_staff
公式Instagram：https://www.instagram.com/Toi Toi Toi__official/
公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@Toi Toi Toi__official
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@Toi Toi Toi__official