8月6日（木）から4日間開催する世界的フィットネスレース「AirAsia HYROX 千葉」に向け、「PUMA x HYROX」AW26コレクションが6月18日（木）より発売

プーマ ジャパン株式会社

プーマは、世界各地で開催されているフィットネスレース「HYROX（ハイロックス）」のグローバルスポーツアパレル&フットウェアパートナーとして、競技者のパフォーマンスを支える革新的なギアを提供しています。日本国内では、2025年8月に開催された日本初のHYROX横浜大会、2026年1月のAirAsia HYROX大阪大会に続き、2026年8月6日（木）から9日（日）まで千葉・幕張メッセで開催される「AirAsia HYROX 千葉」を控えるなど、フィットネスレースへの関心が高まりを見せています。こうした盛り上がりを背景に、最新の「PUMA x HYROX」コレクションが2026年6月18日（木）より順次発売します。

HYROXは、ランニングとファンクショナルトレーニングを融合したユニークな競技フォーマットで、世界的に人気が拡大。2024/25シーズンには世界で74大会を開催し65万人以上が参加、2025/26シーズンには100大会以上で130万人の参加が見込まれており、世界的に人気が拡大しているフィットネスレースです。

本コレクションは、「MADE FOR THIS」をコンセプトに、競技のあらゆる局面に対応するフットウェアやアパレルをラインアップ。ランニングから高強度トレーニング、そしてレース本番まで、競技者一人ひとりの挑戦をサポートします。

シューズは、レース本番から日々のトレーニングまで、HYROX競技におけるさまざまなシーンを想定したモデルを展開しています。その中でも、「DEVIATE NITRO(TM) ELITE 4 HYROX（ディヴィエイト ニトロ エリート 4 ハイロックス）」は、HYROX競技向けに開発されたハイパフォーマンスモデルです。さらに、「DEVIATE NITRO(TM) 4 HYROX（ディヴィエイト ニトロ 4 ハイロックス）」、「VELOCITY NITRO(TM) 5 HYROX（ヴェロシティ ニトロ 5 ハイロックス）」をラインアップし、それぞれ異なるニーズに応えるパフォーマンスを提供します。

アパレルでは、プーマ最先端の速乾・汗管理テクノロジー「PWRMODE with DryElite technology（パワーモード ウィズ ドライエリート テクノロジー）」を採用。優れた吸汗速乾性能により、高強度なトレーニングやレース環境においてもドライで快適な着用感を提供します。さらに、動きやすさを追求した設計により、ランニングからファンクショナルトレーニングまで、競技中のあらゆる動作をサポートします。

■「DEVIATE NITRO(TM) ELITE 4 HYROX」・・・レース本番に向けたハイパフォーマンスモデル

DEVIATE NITRO(TM) ELITE 4 HYROX は、HYROX競技のために初めて設計されたシューズです。プーマのレーシングシューズの中でも高いスピード性能を誇るモデルをベースに、ランニングとファンクショナルトレーニングを繰り返すHYROX 特有の動きに対応するため再構築されています。高反発のNITROFOAM(TM) ELITE（ニトロフォーム エリート） とフルレングスのPWRPLATE （パワープレート）を組み合わせることで、安定した推進力とエネルギーリターンを実現。さらに、競技中の多様な動きに対応する安定性も追求しています。

HYROX競技の路面や動きを想定したラグデザインを採用したPUMAGRIP（プーマグリップ）アウトソールにより、走行時からトレーニングセクションまで、優れたトラクションを発揮します。

■DEVIATE NITRO(TM) 4 HYROX・・・トレーニングからレースまで幅広く対応したモデル

DEVIATE NITRO(TM) 4 HYROX は、プーマのレーシングモデル「DEVIATE NITRO(TM) 4」をベースとしたモデルです。反発性に優れたNITROFOAM(TM)ミッドソールと進化したPWRPLATE の形状と柔軟性により、安定感のある走行性能を提供します。テンポの速いランニングから競技中の多様な動きまで、安定した走りをサポートし、レース本番だけでなく日々のトレーニングにも適した一足です。

■VELOCITY NITRO(TM) 5 HYROX・・・快適性と安定性を兼ね備えたモデル

VELOCITY NITRO(TM) 5 HYROXは、快適なクッション性と安定感を両立したモデルです。フルレングスのNITROFOAM(TM)ミッドソールが柔らかく反発性のある履き心地を提供し、幅広に設計されたソールベースが高い安定性を実現します。また、PUMAGRIPアウトソールを採用することで、さまざまな路面に対応する優れたトラクションを発揮。日々のトレーニングからレースまで幅広く活躍します。

「PUMA x HYROX」コレクションは、プーマストア 原宿キャットストリート、プーマストア大阪、プーマ公式オンラインストア（https://jp.puma.com/）、PUMA アプリ、一部取扱い店舗にて発売します。なお、プーマ製品の取扱い店舗につきましては、各取扱い店舗のウェブサイトにてご確認ください。

※店舗により取扱商品が一部異なります。また、発売日、販売店舗は変更になる可能性がございます、ご了承ください。

【プレレジストレーション 概要】

▪実施期間：2026年8月5日（水）11:00～20:00

▪場所：プーマストア原宿 （東京都渋谷区神宮前5-17－25）

▪対象：「AirAsia HYROX 千葉」出場予定者

▪内容：「AirAsia HYROX 千葉」に出場予定の選手を対象に、千葉大会前日の1日間限定で事前受付（プレレジストレーション）を実施します。出場者ご本人確認のうえ、リストバンド（ゼッケン）をお渡しします。

▪特典：プレレジストレーションにご参加いただいた方には、プーマ商品が10％オフとなる特別割引や限定の特典をご用意しています。さらに、ミニキャットのタトゥーシールをプレゼントいたします。（※なくなり次第終了）

※一部対象外の商品がございます。詳細は当日ストアスタッフまでお尋ねください。

▪受付方法：受付会場にて、顔付き身分証明書およびHYROX公式より届くQR コードをご提示ください。

確認後、リストバンド（ゼッケン）をお渡しします。割引特典は、リストバンドをストアスタッフにご提示いただくことで適用されます。

▪当日持参物：・顔付き身分証明書・HYROX公式から届くQR コード

▪注意事項：混雑が予想されるため、受付までにお時間をいただく場合がございます。時間に余裕をもってご来店いただけますよう、ご協力をお願いいたします。

【「AirAsia HYROX 千葉」参加者向け特典】

・「AirAsia HYROX 千葉」参加者を対象に、プーマストア 原宿キャットストリート、プーマストア大阪、プーマアウトレット幕張にて、HYROX公式から届くQRコード画面をご提示いただくと、2026年8月1日（土）～16日（日）の期間中、店内商品が10％OFFとなる特別割引を実施します。なお、本特典は期間中何度でもご利用いただけます。

・プレレジストレーション会場となるプーマストア 原宿キャットストリートでは、2026年8月1日（土）より、税込10,000円以上ご購入いただいた方を対象に、限定スペシャルパッチをプレゼントします。

※スペシャルパッチは数に限りがございます。なくなり次第終了となります。

※一部対象外の商品がございます。詳細は店舗スタッフまでお尋ねください。

※お会計の際にHYROX公式から届くQRコード画面をご提示ください。

【「AirAsia HYROX 千葉」開催概要】

大会名：AirAsia HYROX 千葉

開催期間：2026年8月6 日（木）～ 9 日（日）

会場：幕張メッセ

住所：千葉県千葉市美浜区中瀬2-1

最新情報はHYROX 公式サイトをご確認ください。URL: https://hyroxjapan.com/event/hyrox-chiba/

〈商品詳細〉商品名：ディヴィエイト ニトロ 4 HYROX 希望小売価格：23,100円（税込）商品番号：314154/314155（ウィメンズ）カラー：01商品名：ヴェロシティ ニトロ 5 HYROX 希望小売価格：17,600円（税込）商品番号：313686/313687（ウィメンズ）カラー：01商品名：ディヴィエイト ニトロ エリート 4 HYROX 希望小売価格：30,800円（税込）商品番号：314156/314157（ウィメンズ）カラー：01商品名：M PUMA X HYROX 2IN1 PWRMODE ショーツ 希望小売価格：11,000円（税込）商品番号：529236カラー：01/55商品名：M PUMA X HYROX PWRMODE TRAINING タンク 希望小売価格：7,700円（税込）商品番号：529230カラー：01/20/69商品名：W PUMA X HYROX PWRMODE BRA 希望小売価格：9,900円（税込）商品番号：529149カラー：01/46/69商品名：M PUMA X HYROX PWRMODE 5ショーツ 希望小売価格：9,900円（税込）商品番号：529238カラー：01/46/69商品名：W PUMA X HYROX PWRMODE 4INCH SHORT TIGHT 希望小売価格：10,450円（税込）商品番号：529151カラー：01/46/69商品名：W PUMA X HYROX STRAPPY PWRMODE BRA 希望小売価格：7,700円（税込）商品番号：529706カラー：01/46商品名：W PUMA X HYROX PWRMODE WOVEN SHORT 希望小売価格:10,450円（税込）商品番号：529255カラー：01/81商品名：W PUMA X HYROX PWRMODE 7/8 TIGHT 希望小売価格：14,300円（税込）商品番号：529143カラー：01/46/69商品名：W PUMA X HYROX PWRMODE TANK 希望小売価格：8,800円（税込）商品番号：529254カラー： 01/20/46

【HYROX について】

HYROXは、イベント、トレーニング、コーチングを通じて1億人の人生にインスピレーションとインパクトを与えることを目的としたグローバルエコシステムです。1kmランを8回、ワークアウトステーションを8種目行う独自のレースフォーマットを軸に、フィットネス競技の新たなスタンダードを確立し、オリンピック競技としての認知獲得を目指しています。トレーニングと競技が持つ変革の力によって世界中のジムコミュニティをつなぎ、HYROXはフィットネスカルチャーの中心的存在となっています。詳細は www.hyrox.com をご覧ください。

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