【AVIOT】AVIOT ×『リコリス・リコイル』コラボレーション完全ワイヤレスイヤホン・関連グッズが本日6月11日(木)より予約開始

プレシードジャパン株式会社

コンシューマーエレクトロニクス製品の製造・販売を行うプレシードジャパン株式会社(本社:東京都渋谷区) が運営する「AVIOT」は、完全ワイヤレスイヤホン「TE-V1R」をベースモデルとし、喫茶リコリコの5人による計250種類以上の完全新録ボイスを搭載、オリジナルデザインのイヤホン本体・パッケージに加え、本コラボ限定のホットチョコパフェ型ソフトポーチが付属する、TVアニメ『リコリス・リコイル』とのコラボモデル「TE-V1R-LYC」並びに、本コラボの描きおろしイラストを使用したグッズを、2026年6月11日(木)より予約開始することをお知らせいたします。

●製品ページ： https://aviot.jp/product/te-v1r-lyc/

累計出荷台数約25万台のAVIOT*のヒットモデル、“Vシリーズ”の最新機種「TE-V1R」をベースモデルに採用した『リコリス・リコイル』の魅力を堪能できる特別仕様の完全ワイヤレスイヤホンが登場。喫茶リコリコでの日々が、貴方の耳元で鮮やかに蘇ります。

*1 2026年2月末時点

製品特徴

■ベースモデル

累計出荷台数約25万台のAVIOT*のヒットモデル、“Vシリーズ”の最新機種「TE-V1R」をベースモデルに採用。

前モデルであるTE-D01vの基本性能が更に進化。イヤホン単体で19時間/充電ケース併用で62時間の超ロングスタミナ、周囲の状況に応じて騒音抑制の強度を自動的に調整する“アダプティブハイブリッドノイズキャンセリング”を搭載。

また、新たに2つのドライバーによる圧倒的な表現力が魅力の“ハイブリッドデュアルドライバー2.0”、ハイレゾ再生を実現するLDAC(TM)対応、ワイヤレス充電機能を採用した、高音質と機能性を両立するハイグレードモデルです。

*1 2026年2月末時点

■スペシャルボイス

イヤホンの起動/終了や端末との接続状況をお知らせする「ボイスガイダンス」に加え、作中の印象的なセリフを再現した「ランダムボイス」を、計250種類以上、完全新録で収録。

喫茶リコリコの5人の単体モードに加え、 錦木千束と井ノ上たきなの2種類の掛け合いモードは、日常シーンをイメージしたRelaxモードと、ミッション中やシリアスなシーンをイメージしたCommandoモードで、いつでも耳元でふたりの会話を楽しむことが出来ます。

さらに、クルミと中原ミズキの掛け合いモード、5人全員の掛け合いが楽しめる喫茶リコリコモードも収録。9つのボイスモードは、専用アプリ「AVIOT Connect」でいつでも切り替え可能です。

■スペシャルデザイン

『リコリコ』の世界観を表現しつつも普段使いしやすいデザイン。チャージングケースはアイボリーを基調としたシンプルな配色で、イヤホン本体には、作品を象徴する赤と青のアイコンを左右に配置。作品の魅力をいつでも感じることが出来る、ファン必携のデザインです。

■スペシャルパッケージ

パッケージには、完全新規描きおろしのビジュアルを採用。千束とたきなの水彩画調のイラストをあしらったデザインは、パッケージだけでも飾りたくなる特別仕様です。

■スペシャルポーチ

本コラボ限定となる、ホットチョコパフェ型ソフトポーチが付属。カラビナ付きで、イヤホンを入れたままバッグに取り付けが可能です。

■コラボ関連グッズ

本コラボ限定の、描きおこしイラストを使用したアクリルスタンド・缶バッジなどのグッズも同時に予約開始。

販売基本情報

・TE-V1R-LYC

・販売価格：19,800円(税込)

・受注期間：2026年6月11日(木) 18:00 ～

※規定数に達し次第ご予約を終了させて頂くことがございます。お早めのお申込みをお願いいたします。

・お届け予定日：2026年8月下旬以降順次

・取り扱い店舗：

AVIOT ONLINE MALL ：https://shop.aviot.jp/products/te-v1r-lyc/

■TE-V1R

【基本仕様】

ドライバー：φ10mmダイナミック型及びバランスドアーマチュア型ドライバーによるハイブリッドタイプ

通話用マイク：MEMSマイク

バッテリー容量：イヤホン片耳85mAh / ケース600mAh

通話時間：最大9時間

連続再生時間(*1) ：最大19時間 (充電ケース併用時:最大62時間)

イヤホン本体 充電時間：約1.5時間

充電ポート：USB Type C

防水レベル(*2)：IPX4相当

重量：イヤホン片耳 約6.5g

その他：

・マルチポイント対応 (2デバイス)

・片耳使用可能

・イヤホン単体ON / OFF 可能

・急速充電対応(約10分の充電で最大120分再生)

付属品：

・カラビナ

・シリコンイヤーピース（S/M/L 各サイズ１ペア）

・USBType-Cケーブル1本

・ユーザーマニュアル

【Bluetooth規格】

・対応コーデック：SBC、AAC、LDAC

・対応プロファイル：A2DP、AVRCP、HFP、HSP ・Bluetooth version:5.3

・Bluetoothマルチペアリング登録可能デバイス数：8

*1 再生時間は使用環境により変動する可能性があります

*2 イヤホン本体のみ

■AVIOT

AVIOT(アビオット)は、2018年に誕生したプレシードジャパン株式会社のオリジナルブランド。

日本メーカーとしての高い品質が伝わる音づくり、繊細で美しいデザイン、IoTをもっと身近に誰でも簡単にお使いいただける製品を目指す、と言う思いのもとに、「Audio-Visual・Internet Of Things」のそれぞれの頭文字を取り命名しました。

2023年からは、ブランド名に新たに「A Visionary Innovation On Technology」の意味を込め、オーディオビジュアル製品の枠にとらわれない、エレクトロニクスのトータルブランドとして再スタートを切りました。

テクノロジーの力で革新をもたらし、お客様の理想を具現化するブランドでありたい、と言う理念のもとに、皆様に “あると人生変わるモノ”をお届けしていきます。

■会社概要

商号 : プレシードジャパン株式会社

代表者 : 代表取締役 土山 裕和

所在地 : 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-16-7 北参道DTビル3F

■事業内容:

1) ワイヤレスオーディオ機器、IoT関連商品の製造・輸入販売

2) モバイルアクセサリーの輸入販売

3) 自社ECサイトの運営

■AVIOT 公式サイト

https://aviot.jp/

■AVIOT 公式X（旧twitter）

https://twitter.com/AVIOT_JP

■AVIOT 公式Instagram

https://www.instagram.com/aviotjapan/

■AVIOT 公式TikTok

https://www.tiktok.com/discover/AVIOT